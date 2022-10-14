Генпрокуратура направила в суд уголовное дело Ильназа Галявиева

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Генпрокуратура России направила в Верховный суд Татарстана уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, 11 мая 2021 года устроившего стрельбу в казанской гимназии №175, сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что Галявиев проявлял интерес к субкультуре «Колумбайн» и увлекался просмотром видеороликов о нападениях на школы подростками с оружием и взрывными устройствами. Желая повторить увиденное, принял решение убить несколько учеников и учителей школы.

Для того чтобы совершить преступление, выпускник гимназии изготовил взрывчатое вещество, самодельное взрывное устройство по типу осколочной мины с готовыми поражающими элементами. Он хранил их по месту проживания. Также он приобрел охотничье ружье и не менее 505 патронов к нему.

Орган предварительного следствия обвинил Галявиева в преступлениях, предусмотренных пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

При нападении на гимназию Галявиев несколько раз выстрелил в охранника, учителей и учащихся, а в коридоре возле одного из кабинетов привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате его действий погибли девять человек — в их числе семеро несовершеннолетних. 139 лицам причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, исполкому Казани причинен ущерб в размере более 1 млн 409 тысяч рублей.

7 октября Следком завершил расследование дела против Ильназа Галявиева. Стрелок признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.



На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что Галявиев завершил ознакомление со всеми 310 томами дела о расстреле гимназии №175 в Казани. Сознавшийся в преступлениях выпускник гимназии может предстать перед Верховным судом Татарстана уже в ноябре.

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Маргарита Головатенко