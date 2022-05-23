В Казани стартует процесс по делу о «шутке» про расстрел СК

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Сегодня Советский райсуд Казани приступит к рассмотрению уголовного дела уроженца Якутии Ивана Доманова. Его обвиняют в слежке за следователями, работавшими по делу Галявиева, с целью покушения на них. Как выяснило «Реальное время», в суд дело поступило вместе с ходатайством прокуратуры о применении к Доманову принудительных мер медицинского характера.



Напомним, ранее эксперты из института им. Сербского признали этого гостя Казани невменяемым. Тогда как сам Доманов настаивал на повторной экспертизе, утверждал, что психически здоров и никаких преступлений не совершал.

«Он ничего преступного не сделал. Судить надо только за преступные действия, а не намерения, которые реализацию не получили», — комментирует позицию защиты адвокат обвиняемого Андрей Кропотов. По его словам, быстрым процесс не будет — большинство свидетелей проживают в других городах, и суду придется обеспечивать видеоконференцсвязь.

«Записал другу сообщение, что готов расстрелять Следственный комитет России. Он эту запись выслал в ФСБ, на сайт, и вот я здесь», — так объяснял ранее в Верховном суде Татарстана свое привлечение к уголовной ответственности сам 20-летний фигурант, кстати, директор некоммерческой организации «Созвездие талантов».

По версии силовиков, он готовился к посягательству на жизни сотрудников Следкома (ч.1 ст.30 ст.295 УК РФ) в целях помешать их работе по уголовному делу о расстреле казанской гимназии №175. Для этого Доманов, как считают в СК, взял в Ульяновске кредит 275 тысяч рублей на покупку оружия, занялся его подбором в интернете, приехал в Казань и снял квартиру с видом на расстрелянную гимназию. Согласно обвинению, из окон той квартиры Доманов с 28 мая по 4 июня 2021 года «осуществлял скрытое наблюдение за следователями, ведущими следственные действия на месте преступления». А уже 5 июня был арестован. На допросах объяснял, сво сообщение другу шуткой.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени»