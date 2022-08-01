В Казани на меру пресечения по Галявиеву снова пришли потерпевшие из расстрелянной гимназии №175

Фото: Максим Кокунин

В Верховном суде Татарстана начинается рассмотрение ходатайства по делу о бойне в казанской гимназии №175. Представители СК просят продлить до 11 ноября арест обвиняемому Ильназу Галявиеву, передает с места журналист «Реального времени».

На заседании присутствует усиленный наряд приставов и четверо потерпевших — родители гимназистов. Самих пострадавших учеников сегодня не было.

Фото: Максим Кокунин

Последний раз срок ареста Галявиеву продлевали накануне годовщины трагедии. Тогда в зале суда собрались больше десятка потерпевших, включая нескольких выживших гимназистов. Один из них получил огнестрельные ранения, другая серьезно пострадала при прыжке из окна третьего этажа.

Напомним, арестованный сам является бывшим выпускником гимназии. Вину он признал сразу после задержания. И ни разу не возражал против избрания либо продления ареста. С 4 апреля он знакомится с материалами своего уголовного дела. Уже в этом году оно может быть направлено в суд.

По версии Следкома, с 1 января по 6 мая 2021 года обвиняемый у себя дома, незаконно изготовил самодельную взрывчатку и взрывное устройство с поражающими элементами, а утром 11 мая принес с собой в гимназию №175, установил у входа в кабинет №7 на первом этаже и привел в действие. Также в гимназию Галявиев взял охотничье ружье Hatsan Escort Guard и свыше 500 патронов и уже на входе открыл огонь на поражение. Всего, по данным следствия, в здании он произвел не менее 30 выстрелов картечью по детям и взрослым. Погибли семь учеников восьмого класса на третьем этаже и педагоги Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева, больше двух десятков получили ранения и травмы, в том числе в результате прыжков из окна.



Кроме выживших учеников и педагогов, а также близких погибших статус потерпевшего в деле получило управление образования Казани. Ущерб от пострадавших при взрыве и стрельбе конструктивных элементов и отделки здания гимназии оценен в 1,4 млн рублей. После трагедии на объекте прошла масштабная реконструкция.

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Ирина Плотникова