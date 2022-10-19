«Бросил оружие на 3-м этаже и пошел сдаваться»: 10 фактов о деле Ильназа Галявиева

Что искал СК на 500 патронах и в «школе охранников», где обвиняемого учили стрелять

Накануне уголовное дело о расстреле казанской гимназии поступило в Верховный суд Татарстана. Чтобы доставить 325 томов сначала в Москву для утверждения обвинительного заключения, а затем вернуть в Казань следователям понадобился микроавтобус. У Ильназа Галявиева на ознакомление с доказательствами его вины ушло полгода, у сотрудников Генпрокуратуры изучение дела заняло 10 дней. Где Галявиев взял деньги на оружие, зачем эксперты искали ДНК на 500 патронах и какую сумму требуют с обвиняемого родители гимназистов — в материале «Реального времени».



1. Первой жертвой выпускника могла стать выпускница



Потерпевшими по уголовному делу признаны 667 человек из числа учеников, педагогов и других сотрудников гимназии. Следствием установлено — стрельбу Галявиев открыл еще на подходе к гимназии, увидев девушку на крыльце учебного заведения. Это была выпускница гимназии, которая пришла, чтобы вернуть книжку. Три выстрела практически в упор, но выпускница не стояла на месте — кинулась бежать. Пули оставили лишь небольшие царапины на голове и шее.

Камеры зафиксировали — Галявиев стрелял и вдогонку убегающей, не попал и двинулся к стеклянным дверям учебного заведения. Оттуда как раз выходил технический работник гимназии Мулланур Мустафин. Он пропустил вперед одну из учительниц, а сам в тамбуре между дверями получил ранение в живот, упал и чудом избежал контрольного выстрела в голову. «Я думал, он отстреливает собак. Хотел предупредить, что так нельзя... И сам попал под обстрел», — рассказывал Мустафин в больнице после нескольких операций.

Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы. Его обвиняют по пяти составам УК РФ — убийство и покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение имущества гимназии (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

По версии СК, с 1 января по 6 мая 2021 года обвиняемый у себя дома незаконно изготовил самодельную взрывчатку и взрывное устройство с поражающими элементами, которое утром 11 мая принес с собой в гимназию №175, установил у входа в кабинет №7 на первом этаже и привел в действие. В гимназию Галявиев пришел с охотничьим ружьем Hatsan Escort Guard, имея при себе свыше 500 патронов, и произвел не менее 30 выстрелов картечью в направлении людей, в том числе малолетних детей. В результате погибли девять человек — семь учеников и две учительницы. Не менее 143 пострадавших получили телесные повреждения различной степени тяжести и психическое расстройство. Также пострадали конструкция и отделка гимназии. Ущерб муниципалитета оценен в 1,4 млн рублей.

Деньги на оружие и боеприпасы Галявиев заработал в Сети на виртуальных аксессуарах к компьютерным играм.

2. Наказали «школу охранников», где Галявиев учился стрелять

Как стало известно «Реальному времени», по итогам расследования Следком направил представления в Росгвардию, МВД и Минобрнауки Татарстана. Указанные в них факты нарушения законодательства не состоят в причинно-следственной связи с трагедией, однако требуют внимания. Следователи установили: частное образовательное учреждение допобразования «Батыр-НЧ», где Галявиев обучался стрельбе, не в полной мере отвечает лицензионным требованиям. Занятия там вели бывшие силовики, не имевшие достаточного образования, чтобы преподавать. ЧОУ зарегистрировано в Набережных Челнах, есть филиалы в Казани, Елабуге и Нижнекамске. Профиль подготовки объясняет рекламный слоган сайта ЧОУ — «Охранниками не рождаются». В ответ на представление Минобрнауки РТ сообщило, что организация привлечена к административной ответственности.

Об отсутствии надлежащего контроля за той же «школой частных охранников» в части хранения патронов, следователи написали в Управление Росгвардии по РТ. А вот никаких нарушений в процедуре выдачи разрешения на оружия «казанскому стрелку» следствие не установило. Поэтому уголовное преследование не коснулось ни гвардейцев, ни врачей.

Еще одно представление в Минобр касалось колледжа ТИСБИ, откуда Галявиева на четвертом году обучения отчислили за неуспеваемость. Вскрылись пробелы в профилактической работе по противодействию терроризму и экстремизму в колледже. На словах сотрудники уверяли — были и лекции, и тесты на эту тему, однако документального подтверждения этим словам силовики не нашли — даже в планах работы. За данные упущения более 40 преподавателей привлекли к дисциплинарной ответственности, — отчиталось министерство перед силовиками.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

3. На экспертизу ДНК отправили 500 патронов

По данным источников «Реального времени», одной из важнейших задач следственной группы по этому делу была проверка версий о возможной причастности иных лиц. После трагедии было много слухов, что Галявиев действовал не один, что ему помогали, направляли. Люди до сих вспоминают мелькавшую в Сети запись двух людей, бегавших по крыше гимназии №175 в день расстрела. «Бегунами» оказались сотрудники полиции, которые проводили обследование здания по горячим следам, сами искали, не прячется ли кто на крыше.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Также по делу было назначено гигантское количество молекулярно-генетических экспертиз и дактилоскопических — в том числе по каждой из найденных гильз и неиспользованным патронам. Экспертов просили установить — не остались ли на боеприпасах следы, указывающие на возможных сообщников Галявиева. Проверили более 500 патронов, а также брошенный Галявиевым в гимназии рюкзак и всю одежду Галявиева, включая маску, плащ и перчатки — отпечатки пальцев либо ДНК посторонних не нашли.



Досконально проверяли и связи обвиняемого: установили всех абонентов в записной книжке телефона, знакомых по школе, колледжу, нашли и допросили даже подписчиков его группы «ВКонтакте», проживающих в Казани, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах и других городах. «Досконально исследовали переписку и поисковые запросы Галявиева и не выявили никаких доказательств, что к преступлению его кто-то склонял», — комментирует ситуацию близкий к силовикам источник. Напомним, ранее в кратком интервью «Реальному времени» сам Ильназ Галявиев также заявлял: «Я действовал сам. Никто меня не подстрекал...»



4. Вещдоком признали дверь из дома «стрелка»

В списке вещественных доказательств по делу — магнитный замок со входа в гимназию, оружие и одежда Ильназа Галявиева, а также сотни документов учебного заведения, исполкома Казани, республиканских и федеральных министерств и ведомств. Самой большой по размерам уликой, которую изъяло следствие, стала обгоревшая дверь из квартиры Галявиевых в доме на улице Туганлык. Не входная, а внутренняя — между коридором и кухней. Отправляясь в свой смертоносный поход, парень набросал рядом с ней старые газеты мусор и устроил поджог. Ждать, пока разгорится, не стал. И лишь после задержания узнал, что огонь погас, обошлось без большого ущерба.

Последние месяцы в этой квартире Галявиев проживал один. Громкая музыка и скандалы побудили его родителей и брата перебраться на другое место — было куда. Силовики не исключают, что отношения с родней парень обострял намеренно, ведь нападение на детей он начал готовить как раз в те сроки — с января 2021 года. Тогда же забросил учебу — она не вписывалась в его планы.

Действовал казанский «монстр» по четкой системе, причем, в отличие от ижевского «стрелка», оружие получал легально. А покупать охотничье ружье Hatsan Escort Guard ездил в Марий Эл не для того, чтобы как-то скрыть факт покупки. Просто в Казани выбранной им модели не было. Все действия были продуманы — поэтому эксперты и признали его вменяемым, хотя диагностировали психическое заболевание.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

5. О каких выводах СК доложил руководству страны и республики

Об отсутствии охраны в обстрелянной гимназии Казани стало известно еще в первые часы трагедии. Дальнейшее изучение этого вопроса добавило деталей. В итоге руководству страны и республики из центрального аппарата СК ушла информация о наличии законодательного пробела в части финансирования антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ. Постановлением правительства РФ №1006 от 2 августа 2019 года финансирование этих обязательных статей расходов возложено на сами образовательные организации, каковыми являются и школы.

При этом федеральный закон об образовании предусматривает бюджетное финансирование лишь самого процесса образовательной деятельности. И тем же законом предусмотрена охрана здоровья обучающихся, в частности, обеспечение их безопасности во время пребывания в учебном заведении (п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ-273). Норма есть, а денег нет. В итоге все замыкается на кошельках родителей.

В бюджет Татарстана правки с учетом трагедии внесли еще в прошлом году — расходы на охрану школ и детских садов выросли втрое, до 1,1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

6. Жертв могло быть больше

Кровь пролилась на каждом этаже гимназии. На первом преступника в коридоре встретила 55-летняя Венера Айзатова, педагог начальных классов, попыталась убежать и получила смертельный выстрел в спину. На втором этаже «стрелок» нашел незапертый класс — в нем 26-летняя учитель английского Эльвира Игнатьева готовилась к будущим занятиям. Уроков 11 мая у нее не было, иначе жертв могло быть больше.

Учительница получила смертельное ранение в голову. А нападавший заметил в окне детей на спортплощадке и открыл стрельбу по мальчишкам-третьеклассникам. Несмотря на дальность цели, Галявиев тяжело ранил одного из учеников — да так, что картечь повредила множество внутренних органов. Жизнь ребенку спасли, но потребовалась длительная реабилитация после сложных операций. На это ушло больше года.

7. Потерпевшие заявили иски на 45 млн рублей

В ходе предварительного следствия иски о компенсации морального вреда по делу заявили порядка 10 человек — в основном, родители раненых гимназистов. В общей сумме они требуют с обвиняемого более 45 млн рублей. Максимальный иск заявлен на 15 млн.

Изначально по делу работала команда из 70 следователей под руководством старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Александра Лаврова, сейчас в группе остаются лишь несколько человек. Продолжается работа по выделенному делу еще трех фигурантов.

Напомним, директору гимназии №175 Амине Валеевой вменяют халатность, тогда как бывшему руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру ООО «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину предъявлено обвинение в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, выделено в отдельное производство. Все трое приступили к ознакомлению с его материалами позже Галявиева, но уже к концу октября могут завершить процедуру.

8. Расстрелянным из 8 «А» не хватило нескольких секунд

Еще один гимназист после встречи с Галявиевым стал инвалидом — врачам пришло частично ампутировать раздробленную выстрелом ногу, когда начался некроз тканей. Семь одноклассников парня погибли на его глазах в кабинете татарского языка и литературы на третьем этаже гимназии. По данным СК, динамик школьного радио с сигналом тревоги во время урока в 8 «А» работал слишком тихо. Дети и педагог вышли в коридор, чтобы прослушать экстренное сообщение директора и быстро вернулись в класс. Педагог Диляра Галиуллина схватила ключ и пошла закрывать дверь, но не успела. Галявиев ворвался и выстрелил в учительницу — ранил в руку и стал методично расстреливать класс. В это время двое учеников, спасаясь от пуль, выпрыгнули в окно.

Расстреляв полный магазин, Галявиев покинул залитый кровью класс, бросил оружие там, на третьем этаже, и пошел сдаваться.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

9. Выживших детей в суд не позовут?

Первое заседание суда по делу о расстреле гимназии может состоятся в ближайшие 10 дней, чтобы определить порядок и продлить обвиняемому меру пресечения. Напомним, срок ареста обвиняемого истекает 11 ноября. Ильназ Галявиев намерен ходатайствовать о максимальном ускорении судебного разбирательства. Еще в ходе следствия он заявлял: согласен, чтобы вместо проведения допросов потерпевших гимназистов и свидетелей в суде лишь оглашали их показания.

Такая процедура предъявления доказательств позволит избежать выжившим и близким погибших дополнительной психологической травмы и не нарушит права на защиту — ведь Галявиев уже неоднократно заявлял, что вину признает в полном объеме. На последнем допросе говорил, что установленная следователями картина его преступлений полностью соответствует действительности и он готов к обвинительному приговору: «Раскаиваюсь, готов понести ответственность за совершенные преступления. Прошу в ходе судебного разбирательства допросить меня в качестве обвиняемого в самом начале процесса. Прошу максимально ускорить судебный процесс, в том числе путем оглашения показаний».

10. Процесс могут засекретить

По решению Верховного суда Татарстана, рассмотрение дела об атаке на казанскую гимназию №175 могут закрыть от общественности и представителей СМИ. Со ссылкой на защиту интересов несовершеннолетних потерпевших. Требования — удалить журналистов из зала звучали и ранее, на заседаниях по мере пресечения Ильназу Галявиеву. Тогда суд оснований для перевода процесс в закрытый режим не находил.

В ближайшее время станет известно — какому судье поручат рассмотрение этого сложного дела. Первое заседание состоится до 11 ноября, поскольку в этот день у обвиняемого истекает срок ареста.