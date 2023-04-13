Как Галявиева под охраной возили в гимназию №175, а генпрокурор оценил дело ее директора

В день приговора массовому убийце «Реальное время» публикует эксклюзивные кадры проверки его показаний на месте преступления

Ожидаемый пожизненный приговор за месяц до второй годовщины расстрела казанской гимназии №175 провозгласил сегодня Верховный суд Татарстана. Финальное заседание прошло под прицелами камер и усиленными мерами безопасности в храме Фемиды. Не менее серьезные меры принимались на месте трагедии, когда туда уже после нападения возили обвиняемого Ильназа Галявиева. «Реальному времени» удалось выяснить детали и получить кадры следственных действий из гимназии. А также выяснить — дело о преступной халатности против директора Амины Валеевой может быть прекращено за сроком давности. Детали решений Илдуса Нафикова и Игоря Краснова, а также показания самых близких Галявиеву людей — в нашем репортаже.

Зачем Галявиева вернули в расстрелянную гимназию



Черный армейский шлем, полицейская форма без шевронов и знаков отличия и наручники — в таком виде Ильназ Галявиев вновь посетил гимназию №175 через десять дней после ее расстрела. Бронежилет на обвиняемого надевать не стали, посчитав достаточными меры для его маскировки и безопасности.

Прикованного к конвоирам фигуранта сопровождали усиленный наряд бойцов спецназначения, члены оперативно-следственной группы, адвокат и понятые. Вся процедура проверки показаний Галявиева на месте фиксировалась на фото- и видеокамеру. У читателей «Реального времени» есть возможность первыми ознакомиться с этими эксклюзивными кадрами.

Роли жертв выполняли приглашенные статисты, в том числе — не участвующие в следственных действиях сотрудники центрального аппарата Следкома по РТ. Пол и возраст статистов в данном случае значения не имели — ставилась задача воссоздать последовательность действий нападавшего и реакцию детей и взрослых. В итоге роль первой из обстрелянных у входа в гимназию девушки в ходе данной процедуры исполнил мужчина-здоровяк. Галявиев называл эту потерпевшую школьницей лет 16 и говорил, что попасть в нее не смог — убежала.

В тамбуре между двумя входными дверями гимназии обвиняемый показал, как именно лежал пожилой мужчина после его стрельбы. Галявиев был уверен, что это охранник и после выстрелов в голову он не выжил. На деле 64-летний Мулланур Мустафин не охранял школу, а отвечал за мелкий ремонт и технические вопросы. На входе он оказался, поскольку, услышав выстрелы, подумал, что кто-то отстреливает собак... Врачи спасли Мустафина, но теперь жить ему приходится с титановой пластиной на черепе.

Еще страшнее были показания Галявиева рядом с классами на первом этаже — он показывал, где именно устанавливал свое самодельное взрывное устройство. Позже его мощность эксперты назвали эквивалентной взрыву 1,4—2 кг тротила. В полу осталась зияющая воронка. Взрывной волной повредило стены, двери и окна в ближайших кабинетах музыки и английского языка, из последнего часть оконных проемов рухнули во двор. Выбило дверь и в кабинете завуча.

Прошли следственные действия и в том самом классе, где были убиты семеро детей. Сам Галявиев был уверен, что погибла и учительница. Следуя его словам, статисты пытались спрятаться под партами, когда в них направляли деревянное ружье. Роль учеников, прыгнувших ради спасения из окна третьего этажа и получивших травмы, исполнил бездушный манекен.

Нападение «стрелка» на гимназию длилось не более 10 минут. На проверку его показаний ушли часы. При этом обвиняемый держался спокойно, не нервничал при виде крови и спокойно передвигал манекены, уточняя местоположение убитых и раненных им людей.

Проверка показаний обвиняемого проводилась еще в нескольких местах его подготовки к преступлениям — по месту жительства и на точках микроиспытаний самодельных взрывчатых веществ в Кировском районе Казани и вблизи дома Галявиева. Эти точки следователи обозначали красными крестами.

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У входа в кабинет английского языка на 1-м этаже, у проема — воронка от взрыва

воронка от взрыва у кабинета английского языка на 1-м этаже



кабинет английского языка на 1-м этаже

окна кабинета английского языка на 1-м этаже

вид на окна кабинета английского языка со двора



гимназия №175 со двора

кабинет замдиректора на 1-м этаже

кабинет замдиректора на 1-м этаже

лестничный марш — вид с 1-го этажа

вид на коридор 1-го этажа из кабинета музыки

кабинет музыки на 1-м этаже



























«Он должен там же лежать!»

Чтобы огласить вводную и резолютивную часть, судье Айрату Миннуллину понадобилось всего 15 минут. Зал был битком — выжившие сотрудники гимназии и гимназисты, родители погибших, студенты-юристы и представители СМИ. Камер было так много, что операторы заняли места, отведенные для присяжных.

Сам Ильназ Галявиев от комментариев наотрез отказался. Впрочем, агрессии и мата в адрес журналистов сегодня себе тоже не позволил.

Оценка экспертиз о душевном здоровье обвиняемого сегодня на заседании не прозвучала. Суд признал его и вменяемым, и виновным по всем статьям обвинения, начиная с массового убийства и покушения на таковое и заканчивая умышленным повреждением имущества гимназии.

Наказанием для убийцы стал пожизненный срок в колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. При этом предложенное прокурором РТ усиление наказания — первые 5 лет срока в тюрьме — суд отклонил. А еще скорректировал размер взыскания по заявлениям потерпевших о компенсации морального вреда. Напомним, некоторые выдвигали требования в 15—30 млн рублей. Суд счел соразмерной страданиям родителей суммы не более 3 млн рублей. В итоге 15 млн рублей было взыскано в пользу пяти семей, чьи дети погибли в расстрелянном Галявиевым классе. Общий размер взысканий составил 22 млн рублей — против 120 млн рублей, которые требовали потерпевшие.

Без рассмотрения суд оставил иск исполкома Казани на 1,5 млн рублей и два иска от потерпевших о компенсации материального вреда на общую сумму 150 тысяч рублей.

— Ожидаемый приговор. Он будет там сидеть, а наши дети — лежать. Он тоже должен там лежать, — прокомментировал приговор суда Илдар Волков, потерявший сына.

«Ожидаемый приговор. Он будет там сидеть, а наши дети — лежать. Он тоже должен там лежать», — прокомментировал приговор суда Илдар Волков, потерявший сына. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Зло должно быть наказано, чтобы остальным неповадно было. Дети ни в чем не виноваты. Он ненавидел своих родителей, детей, в которых стрелял, и тщательно готовился, — говорит дважды потерпевшая Алина Зарипова. 11 мая она, как педагог гимназии №175, лично пережила нападение, помогая спастись ученикам своего класса, а в то время, как ее сын получил смертельное ранение на уроке 8 «А».

Судом установлено: 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев пришел в гимназию с самодельным взрывным устройством и охотничьим ружьем Hatsan Escort Guard. Самодельную бомбу взорвал у кабинета английского языка на первом этаже. Всего произвел не менее 30 выстрелов картечью в направлении людей, в том числе — малолетних детей. Прекратил стрельбу, бросил ружье на третьем этаже и пошел сдаваться, когда услышал звуки сирен подъехавших машин спецслужб. На допросах признавался: если бы полиция не среагировала так быстро, продолжил бы убивать.

Напомним, в последнем слове подсудимый сообщил о намерении заработать деньги на возмещение исков писательским трудом:

— Прошу прощения у потерпевших. Я знаю, что никакие слова и деньги не вернут погибших, а инвалидов не сделают здоровыми. Но я все равно попытаюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу. Богом я не был, и таковым себя не считаю, еще раз прошу прощения...

Его защитник просил суд руководствоваться результатами первой комплексной психолого-психиатрической экспертизой и не выносить приговор, а отправить Галявиева на принудительное лечение. Анализируя показания своего подзащитного о его «божественном» происхождении и ненависти к всему живому, Нуриахметов заявил: «Психически здоровому человеку такие мысли не могли прийти в голову».

Также адвокат просил оправдать своего клиента по эпизоду об умышленном уничтожении и повреждении имущества гимназии. Умысла разрушить здание у бывшего выпускника не было, а бюджет никаких расходов на восстановление не понес — ремонт и реконструкцию гимназии оплатили спонсоры, отмечал он. Еще предлагал исключить из формулировки обвинения по покушению на массовое убийство исключить упоминание о выстреле в сторону шестерых сотрудников гимназии, указывая, что этот выстрел не зафиксирован на видео, и ни потерпевшие, не Галявиев его не подтверждают.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по версии СК и Генпрокуратуры РФ, Ильназ Галявиев «принял обдуманное решение совершить массовое убийство», находясь под влиянием информации о таких преступлениях в школах и вузах США и России представителями субкультуры «Колумбайн» (признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ, — прим. ред.).

Адвокат Руслан Нуриахметов сегодня не смог ответить на вопрос «Реального времени» об обжаловании приговора. Он отметил — этот вопрос с осужденным еще не обсуждался.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов





Дело против Амины Валеевой закроют за сроком давности?

По данным источников «Реального времени», неделю назад в центральном аппарате СКР возобновили предварительное следствие по уголовному делу в отношении директора гимназии №175 Амины Валеевой, экс-главы ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера Марата Зиганшина из компании «Союз пожарного мониторинга». Их привлекли к ответственности следом за Галявиевым, но позже выделили материалы в отдельное производство.

В декабре 2022 года зампрокурора Татарстана Александр Чеховской отказался утверждать обвинение фигурантам выделенного дела. Когда позицию своего зама поддержал и прокурор РТ Илдус Нафиков, представители Следкома обжаловали отказ в Москву. По данным источников «Реального времени», на сторону казанских коллег встал первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, утверждавший обвинение по делу «казанского стрелка». Однако и его решение следствие обжаловало, обратившись к руководителю Генпрокуратуры Игорю Краснову. Но тот был солидарен с подчиненными, посчитав, что в нынешнем виде материалы направлять в суд нельзя.

По данным источников «Реального времени», неделю назад в центральном аппарате СКР возобновили предварительное следствие по уголовному делу в отношении директора гимназии №175 Амины Валеевой. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В итоге 7 апреля работа по делу возобновилась. Срок следствия по нему продлили на три месяца.

Источники «Реального времени» уверяют, что одной из претензий со стороны надзорного ведомства было объединение претензий в адрес Валеевой, Иванова и Зиганшина в одном деле. Не исключено, что теперь каждый из этих фигурантов получит свое, персональное.

Второй серьезной претензией со стороны прокуратуры была тяжесть предъявленного обвинения. В СК полагали, что преступная халатность директора гимназии Валеевой и выполнение работ и предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, со стороны Зиганшина и компании Иванова обернулись по неосторожности гибелью педагогов и учеников 11 мая 2021 года. Поэтому действия обвиняемых были квалифицированы по самой тяжкой — третьей части статей 293 и 238 УК РФ.

Однако еще зампрокурора РТ Чеховской указывал, что не усматривает прямой причинно-следственной связи между действиями Валеевой, Иванова, Зиганшина и последствиями преступлений бывшего выпускника гимназии Галявиева. Писал, что обвинения в адрес троицы «основаны на неподтвержденных доказательствами домыслах и предположениях, что надлежащее исполнение своих обязанностей двумя обвиняемыми исключило бы проникновение Галявиева в гимназию, а столь же качественная работа третьего (Зиганшина) сократила бы число жертв и пострадавших…»

Полного отказа от обвинений в отношении этих привлеченных к ответственности ждать не стоит, уверяют источники «Реального времени». Но считают возможным такой вариант развития событий, при котором усматриваемые следствие преступления перестанут быть тяжкими. Если обвинение в адрес двух руководителей и инженера переквалифицируют с части 3 на часть 1, предъявив Амине Валеевой преступную халатность, а Сергею Иванову и Марату Зиганшину — небезопасные для жизни и здоровья работы и услуги, без указаний, что именно эти действия обернулись смертью одного или нескольких людей.

Напомним, по версии следствия, Валеева при наличии средств на внебюджетном счете гимназии не заключила договор с ЧОП на охрану, Иванов не обеспечил надлежащее качество работ по установке и обслуживанию магнитного замка на входе в гимназию, а Зиганшин не устранил неисправность динамика пожарной сигнализации в классе, где 11 мая 2021 года занимались ученики 8 «А», вовремя не услышавшие экстренную команду директора «Закрыть двери, на школу совершено нападение».

Напомним, по версии следствия, Сергей Иванов не обеспечил надлежащее качество работ по установке и обслуживанию магнитного замка на входе в гимназию. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Все трое фигурантов вину не признают. В случае переквалификации их действий на часть 1 угроза реального срока в 7—10 лет перестанет быть актуальной. Более того, 11 мая 2023 года, во вторую годовщину казанской трагедии, истекут и сроки давности по ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 238 УК РФ. Это означает, что уголовное преследование должно быть прекращено следствием или судом. Но лишь в случае согласия фигурантов на такое прекращение по нереабилитирующим основаниям. Если же те захотят биться за оправдание, решать их судьбу будет Советский райсуд Казани.

Новое обвинение, с учетом позиции казанских и московских прокуроров, может быть предъявлено в течение нескольких недель, предполагает один из источников «Реального времени».

«Он изменился — злой стал»: родители Галявиева извинились перед родителями убитых гимназистов

Учился в школе на «тройки», «четверки» и «пятерки», жаловался на учителя, что унизил его до слез, а с наступлением 2021 года резко изменился — стал ругаться с родными, драться с братом и называть себя Богом. Об этом поведала мать Ильназа Галявиева на допросе в Верховном суде Татарстана.

Сам обвиняемый в массовом убийстве на процессе заявил, что вопросов к матери у него нет, как не было их во время допроса его отца и старшего брата. Зато немало вопросов было у трех гособвинителей по делу и потерпевших, которые остались недовольны услышанным. По мнению матерей убитых и раненых гимназистов, именно семья должна была забить тревогу и остановить внезапно озлобившегося парня.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Со слов Наили Галявиевой, в гимназии №175 Казани ее младший сын учился без двоек.

— Жалоб не было. Даже грамота есть, что мы воспитали такого ребенка — добрый, спокойный, трудолюбивый, — начала всхлипывать за свидетельской трибуной мать «стрелка».

По ее словам, сначала семья жила вместе, но в феврале 2021-го на новую квартиру съехал сначала старший сын, а потом и она с мужем.

— Ильназ захотел остаться. В тот момент он уже изменился — злой стал... Мы думали, ну пускай, поживет, подумает, как одному оставаться, — свидетельствовала женщина, отмечая, что изменения были очень резкими — после Нового года младшенький стал совсем другим: «Ругался, даже меня по имени начал звать. Со мной не дрался, а с братом начал.. Я ругала его, плакала. Он говорил: «Я — Бог, что хочу, то и делаю, ты не можешь запретить».

После переселения семьи Ильназ, со слов родителей, стал спокойнее. Однако полностью самостоятельным не был. Мать вспоминает — даже посуду не мыл за собой. Это делала она, когда приходила раз в неделю или две, чтобы прибрать и приготовить. При этом женщина отмечала странность — сын категорически запретил ей пылесосить в его старой комнате (именно там, согласно его показаниям, он работал над будущей бомбой, — прим. ред.), хотя сам перебрался спать в зал. Все свободное время парень проводил одинаково: «в компьютере сидел, говорил — такая работа у программиста, к тому же практика у нее в то время была, еще в «стрелялки» играл», — вспоминала Наиля Галявиева. Об отчислении сына из колледжа ТИСБИ она узнала лишь после трагедии в гимназии №175. Кстати, в суде выяснилось, что это отчисление в колледже организовали задним числом.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В суде мать ссылалась на слова старшего сына Инсафа: дескать, именно на компьютерных играх Ильназ и заработал на оружие. «Мы ему деньги не давали, только на карманные расходы», — уверяла она в ответ на претензии от потерпевших в спонсировании школьного теракта.

— В феврале он сказал: сейчас привезут сейф. Оружия тогда еще не было. Мы удивились, конечно. Я до последнего почему-то уверена была, что ему не разрешат купить оружие. Ведь человек в армии не был. Зачем ему разрешили врачи? — рассуждает свидетельница. — В апреле муж сказал — ему разрешили оружие.

Наиля Галявиева рассказала, что видела у сына коробки с маркировкой крупного веб-портала покупок и приобретенные через интернет черный плащ и армейские берцы. Также видела у него какие-то порошки, от мужа узнала — они нужны для чистки оружия. Впрочем, когда прокуроры настояли на оглашении тех показаний, что мать обвиняемого давала еще в СК, выяснилось, что в пакетах были алюминиевая селитра и сухое горючее, причем Ильназ сообщал родителям, что заказал все это через интернет и даже сам сделал «шашку».

Мать обвиняемого также подтвердила: незадолго до трагедии Ильназ забрал с новой квартиры отцовский охотничий нож. На вопрос гособвинителей о школьных обидах младшего сына мать призналась — уже когда тот учился в ТИСБИ, то как-то раз рассказал об обиде на учителей или одного учителя: «Его спрашивали, он не мог ответить, и вот при всех учитель его унижал, он плакал даже — один раз такое было».

— У вас были опасения, что сын может стрелять в людей? — уточнила прокурор Аида Шайдуллина.

— Нет, вообще не было. Почему он возненавидел людей — вопрос...

— Было ли у вас предчувствие [чего-то плохого]? — поинтересовался председательствующий судья Айрат Миннуллин.

— Нет, вообще не было, разве я такое допустила бы... Извините, пожалуйста, — расплакалась за трибуной Наиля Галявиева.

Со слов отца «стрелка» Рината Галявиева, в школе сын учился на тройки-четверки, замечаний не было, с одноклассниками не ругался, последнюю учительницу даже любил. Были и друзья, правда, отец вспомнил имя лишь одного — Искандера. Отношения в семье Галявиев-старший назвал хорошими. До последнего времени: «После Нового года злым стал, нас перестал слушать, с братом ругался постоянно».

Свидетель сообщил, что о покупке ружья младший сын рассказал в апреле 2021-го: «Сказал, скоро сезон охоты на кабана. Мы поверили». Перед этим отец помог ему прикрепить к стене сейф для хранения. Ринат Галявиев свидетельствовал, что видел в квартире у сына пакет с аммиачной селитрой: «Он сказал — это пугать зверей. И для чистки ружья...»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На протяжении всего процесса отец обвиняемого утверждал, что не верит, что сын действовал в одиночку. На допросе объяснил, почему: «Когда я [11 мая 2021 года] подъехал к дому, там майор был. Сказали Ильназ и еще трое в школе убили кого-то. Говорит — одного убили, один скрылся. Я спрашиваю: «А Ильназ живой?» Он говорит: «Жив, жив».

Изучавшие видеозаписи камер наблюдения следователи, потерпевшие и прокуроры никаких иных участников нападения ни в гимназии, ни на входе и выходе не зафиксировали.

— Дорогие родители, соболезную вам, — обратился к потерпевшим отец обвиняемого. — Очень тяжело ребенка потерять. Извините нас, пожалуйста. Мы не растили его так, чтоб таким был. Если сможете, извините, пожалуйста.

Старший брат Галявиева Инсаф на допросе рассказал, что о трагедии в гимназии №175 узнал в чате от одноклассника и сразу сказал матери — звонить Ильназу. Ведь оба знали, что у него есть оружие. Когда не дозвонились, поехали к нему на старую квартиру. По дороге Инсаф увидел сообщения в мессенджерах о возможной причастности своего брата к расстрелу, а у дома их уже ждали сотрудники спецслужб, лестничная площадка подъезды была в дыму — перед уходом Ильназ устроил поджог.

— Мать звала его «улым, улым». Думала, может, он там. Потом нас вывели с соседями, нас посадили в машину. Маму успокаивали. А потом подошел человек и сказал заковать меня в наручники и отвезти на допрос, — рассказывал брат обвиняемого. После долгого допроса Инсафа сопроводили на обыск в новую квартиру Галявиевых, где изъяли ноутбук и флешки, больше удерживать старшего брата не стали.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Инсаф Галявиев — слева)

По словам Инсафа, в свое время он советовал родителям довести информацию об Ильназе до психологов либо полицейских, считал его неадекватным и агрессивным, был против покупки ружья.

— Я думал, процесс получения оружия не такой простой. Думал, печать психолога он не получит. Он опасный человек, но я не думал, что он будет что-то планировать и нападать, — сообщил брат-свидетель и выразил соболезнования потерпевшим, с оговоркой: — К сожалению, должен это отметить, это может случиться в любой семье.