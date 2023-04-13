Как Галявиева под охраной возили в гимназию №175, а генпрокурор оценил дело ее директора
В день приговора массовому убийце «Реальное время» публикует эксклюзивные кадры проверки его показаний на месте преступления
Ожидаемый пожизненный приговор за месяц до второй годовщины расстрела казанской гимназии №175 провозгласил сегодня Верховный суд Татарстана. Финальное заседание прошло под прицелами камер и усиленными мерами безопасности в храме Фемиды. Не менее серьезные меры принимались на месте трагедии, когда туда уже после нападения возили обвиняемого Ильназа Галявиева. «Реальному времени» удалось выяснить детали и получить кадры следственных действий из гимназии. А также выяснить — дело о преступной халатности против директора Амины Валеевой может быть прекращено за сроком давности. Детали решений Илдуса Нафикова и Игоря Краснова, а также показания самых близких Галявиеву людей — в нашем репортаже.
Зачем Галявиева вернули в расстрелянную гимназию
Черный армейский шлем, полицейская форма без шевронов и знаков отличия и наручники — в таком виде Ильназ Галявиев вновь посетил гимназию №175 через десять дней после ее расстрела. Бронежилет на обвиняемого надевать не стали, посчитав достаточными меры для его маскировки и безопасности.
Прикованного к конвоирам фигуранта сопровождали усиленный наряд бойцов спецназначения, члены оперативно-следственной группы, адвокат и понятые. Вся процедура проверки показаний Галявиева на месте фиксировалась на фото- и видеокамеру. У читателей «Реального времени» есть возможность первыми ознакомиться с этими эксклюзивными кадрами.
Роли жертв выполняли приглашенные статисты, в том числе — не участвующие в следственных действиях сотрудники центрального аппарата Следкома по РТ. Пол и возраст статистов в данном случае значения не имели — ставилась задача воссоздать последовательность действий нападавшего и реакцию детей и взрослых. В итоге роль первой из обстрелянных у входа в гимназию девушки в ходе данной процедуры исполнил мужчина-здоровяк. Галявиев называл эту потерпевшую школьницей лет 16 и говорил, что попасть в нее не смог — убежала.
В тамбуре между двумя входными дверями гимназии обвиняемый показал, как именно лежал пожилой мужчина после его стрельбы. Галявиев был уверен, что это охранник и после выстрелов в голову он не выжил. На деле 64-летний Мулланур Мустафин не охранял школу, а отвечал за мелкий ремонт и технические вопросы. На входе он оказался, поскольку, услышав выстрелы, подумал, что кто-то отстреливает собак... Врачи спасли Мустафина, но теперь жить ему приходится с титановой пластиной на черепе.
Еще страшнее были показания Галявиева рядом с классами на первом этаже — он показывал, где именно устанавливал свое самодельное взрывное устройство. Позже его мощность эксперты назвали эквивалентной взрыву 1,4—2 кг тротила. В полу осталась зияющая воронка. Взрывной волной повредило стены, двери и окна в ближайших кабинетах музыки и английского языка, из последнего часть оконных проемов рухнули во двор. Выбило дверь и в кабинете завуча.
Прошли следственные действия и в том самом классе, где были убиты семеро детей. Сам Галявиев был уверен, что погибла и учительница. Следуя его словам, статисты пытались спрятаться под партами, когда в них направляли деревянное ружье. Роль учеников, прыгнувших ради спасения из окна третьего этажа и получивших травмы, исполнил бездушный манекен.
Нападение «стрелка» на гимназию длилось не более 10 минут. На проверку его показаний ушли часы. При этом обвиняемый держался спокойно, не нервничал при виде крови и спокойно передвигал манекены, уточняя местоположение убитых и раненных им людей.
Проверка показаний обвиняемого проводилась еще в нескольких местах его подготовки к преступлениям — по месту жительства и на точках микроиспытаний самодельных взрывчатых веществ в Кировском районе Казани и вблизи дома Галявиева. Эти точки следователи обозначали красными крестами.
- У входа в кабинет английского языка на 1-м этаже, у проема — воронка от взрыва
- воронка от взрыва у кабинета английского языка на 1-м этаже
- кабинет английского языка на 1-м этаже
- окна кабинета английского языка на 1-м этаже
- вид на окна кабинета английского языка со двора
- гимназия №175 со двора
- кабинет замдиректора на 1-м этаже
- кабинет замдиректора на 1-м этаже
- лестничный марш — вид с 1-го этажа
- вид на коридор 1-го этажа из кабинета музыки
- кабинет музыки на 1-м этаже
«Он должен там же лежать!»
Чтобы огласить вводную и резолютивную часть, судье Айрату Миннуллину понадобилось всего 15 минут. Зал был битком — выжившие сотрудники гимназии и гимназисты, родители погибших, студенты-юристы и представители СМИ. Камер было так много, что операторы заняли места, отведенные для присяжных.
Сам Ильназ Галявиев от комментариев наотрез отказался. Впрочем, агрессии и мата в адрес журналистов сегодня себе тоже не позволил.
Оценка экспертиз о душевном здоровье обвиняемого сегодня на заседании не прозвучала. Суд признал его и вменяемым, и виновным по всем статьям обвинения, начиная с массового убийства и покушения на таковое и заканчивая умышленным повреждением имущества гимназии.
Наказанием для убийцы стал пожизненный срок в колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. При этом предложенное прокурором РТ усиление наказания — первые 5 лет срока в тюрьме — суд отклонил. А еще скорректировал размер взыскания по заявлениям потерпевших о компенсации морального вреда. Напомним, некоторые выдвигали требования в 15—30 млн рублей. Суд счел соразмерной страданиям родителей суммы не более 3 млн рублей. В итоге 15 млн рублей было взыскано в пользу пяти семей, чьи дети погибли в расстрелянном Галявиевым классе. Общий размер взысканий составил 22 млн рублей — против 120 млн рублей, которые требовали потерпевшие.
Без рассмотрения суд оставил иск исполкома Казани на 1,5 млн рублей и два иска от потерпевших о компенсации материального вреда на общую сумму 150 тысяч рублей.
— Ожидаемый приговор. Он будет там сидеть, а наши дети — лежать. Он тоже должен там лежать, — прокомментировал приговор суда Илдар Волков, потерявший сына.
— Зло должно быть наказано, чтобы остальным неповадно было. Дети ни в чем не виноваты. Он ненавидел своих родителей, детей, в которых стрелял, и тщательно готовился, — говорит дважды потерпевшая Алина Зарипова. 11 мая она, как педагог гимназии №175, лично пережила нападение, помогая спастись ученикам своего класса, а в то время, как ее сын получил смертельное ранение на уроке 8 «А».
Судом установлено: 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев пришел в гимназию с самодельным взрывным устройством и охотничьим ружьем Hatsan Escort Guard. Самодельную бомбу взорвал у кабинета английского языка на первом этаже. Всего произвел не менее 30 выстрелов картечью в направлении людей, в том числе — малолетних детей. Прекратил стрельбу, бросил ружье на третьем этаже и пошел сдаваться, когда услышал звуки сирен подъехавших машин спецслужб. На допросах признавался: если бы полиция не среагировала так быстро, продолжил бы убивать.
Напомним, в последнем слове подсудимый сообщил о намерении заработать деньги на возмещение исков писательским трудом:
— Прошу прощения у потерпевших. Я знаю, что никакие слова и деньги не вернут погибших, а инвалидов не сделают здоровыми. Но я все равно попытаюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу. Богом я не был, и таковым себя не считаю, еще раз прошу прощения...
Его защитник просил суд руководствоваться результатами первой комплексной психолого-психиатрической экспертизой и не выносить приговор, а отправить Галявиева на принудительное лечение. Анализируя показания своего подзащитного о его «божественном» происхождении и ненависти к всему живому, Нуриахметов заявил: «Психически здоровому человеку такие мысли не могли прийти в голову».
Также адвокат просил оправдать своего клиента по эпизоду об умышленном уничтожении и повреждении имущества гимназии. Умысла разрушить здание у бывшего выпускника не было, а бюджет никаких расходов на восстановление не понес — ремонт и реконструкцию гимназии оплатили спонсоры, отмечал он. Еще предлагал исключить из формулировки обвинения по покушению на массовое убийство исключить упоминание о выстреле в сторону шестерых сотрудников гимназии, указывая, что этот выстрел не зафиксирован на видео, и ни потерпевшие, не Галявиев его не подтверждают.
Напомним, по версии СК и Генпрокуратуры РФ, Ильназ Галявиев «принял обдуманное решение совершить массовое убийство», находясь под влиянием информации о таких преступлениях в школах и вузах США и России представителями субкультуры «Колумбайн» (признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ, — прим. ред.).
Адвокат Руслан Нуриахметов сегодня не смог ответить на вопрос «Реального времени» об обжаловании приговора. Он отметил — этот вопрос с осужденным еще не обсуждался.
Дело против Амины Валеевой закроют за сроком давности?
По данным источников «Реального времени», неделю назад в центральном аппарате СКР возобновили предварительное следствие по уголовному делу в отношении директора гимназии №175 Амины Валеевой, экс-главы ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера Марата Зиганшина из компании «Союз пожарного мониторинга». Их привлекли к ответственности следом за Галявиевым, но позже выделили материалы в отдельное производство.
В декабре 2022 года зампрокурора Татарстана Александр Чеховской отказался утверждать обвинение фигурантам выделенного дела. Когда позицию своего зама поддержал и прокурор РТ Илдус Нафиков, представители Следкома обжаловали отказ в Москву. По данным источников «Реального времени», на сторону казанских коллег встал первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, утверждавший обвинение по делу «казанского стрелка». Однако и его решение следствие обжаловало, обратившись к руководителю Генпрокуратуры Игорю Краснову. Но тот был солидарен с подчиненными, посчитав, что в нынешнем виде материалы направлять в суд нельзя.
В итоге 7 апреля работа по делу возобновилась. Срок следствия по нему продлили на три месяца.
Источники «Реального времени» уверяют, что одной из претензий со стороны надзорного ведомства было объединение претензий в адрес Валеевой, Иванова и Зиганшина в одном деле. Не исключено, что теперь каждый из этих фигурантов получит свое, персональное.
Второй серьезной претензией со стороны прокуратуры была тяжесть предъявленного обвинения. В СК полагали, что преступная халатность директора гимназии Валеевой и выполнение работ и предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, со стороны Зиганшина и компании Иванова обернулись по неосторожности гибелью педагогов и учеников 11 мая 2021 года. Поэтому действия обвиняемых были квалифицированы по самой тяжкой — третьей части статей 293 и 238 УК РФ.
Однако еще зампрокурора РТ Чеховской указывал, что не усматривает прямой причинно-следственной связи между действиями Валеевой, Иванова, Зиганшина и последствиями преступлений бывшего выпускника гимназии Галявиева. Писал, что обвинения в адрес троицы «основаны на неподтвержденных доказательствами домыслах и предположениях, что надлежащее исполнение своих обязанностей двумя обвиняемыми исключило бы проникновение Галявиева в гимназию, а столь же качественная работа третьего (Зиганшина) сократила бы число жертв и пострадавших…»
Полного отказа от обвинений в отношении этих привлеченных к ответственности ждать не стоит, уверяют источники «Реального времени». Но считают возможным такой вариант развития событий, при котором усматриваемые следствие преступления перестанут быть тяжкими. Если обвинение в адрес двух руководителей и инженера переквалифицируют с части 3 на часть 1, предъявив Амине Валеевой преступную халатность, а Сергею Иванову и Марату Зиганшину — небезопасные для жизни и здоровья работы и услуги, без указаний, что именно эти действия обернулись смертью одного или нескольких людей.
Напомним, по версии следствия, Валеева при наличии средств на внебюджетном счете гимназии не заключила договор с ЧОП на охрану, Иванов не обеспечил надлежащее качество работ по установке и обслуживанию магнитного замка на входе в гимназию, а Зиганшин не устранил неисправность динамика пожарной сигнализации в классе, где 11 мая 2021 года занимались ученики 8 «А», вовремя не услышавшие экстренную команду директора «Закрыть двери, на школу совершено нападение».
Все трое фигурантов вину не признают. В случае переквалификации их действий на часть 1 угроза реального срока в 7—10 лет перестанет быть актуальной. Более того, 11 мая 2023 года, во вторую годовщину казанской трагедии, истекут и сроки давности по ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 238 УК РФ. Это означает, что уголовное преследование должно быть прекращено следствием или судом. Но лишь в случае согласия фигурантов на такое прекращение по нереабилитирующим основаниям. Если же те захотят биться за оправдание, решать их судьбу будет Советский райсуд Казани.
Новое обвинение, с учетом позиции казанских и московских прокуроров, может быть предъявлено в течение нескольких недель, предполагает один из источников «Реального времени».
«Он изменился — злой стал»: родители Галявиева извинились перед родителями убитых гимназистов
Учился в школе на «тройки», «четверки» и «пятерки», жаловался на учителя, что унизил его до слез, а с наступлением 2021 года резко изменился — стал ругаться с родными, драться с братом и называть себя Богом. Об этом поведала мать Ильназа Галявиева на допросе в Верховном суде Татарстана.
Сам обвиняемый в массовом убийстве на процессе заявил, что вопросов к матери у него нет, как не было их во время допроса его отца и старшего брата. Зато немало вопросов было у трех гособвинителей по делу и потерпевших, которые остались недовольны услышанным. По мнению матерей убитых и раненых гимназистов, именно семья должна была забить тревогу и остановить внезапно озлобившегося парня.
Со слов Наили Галявиевой, в гимназии №175 Казани ее младший сын учился без двоек.
— Жалоб не было. Даже грамота есть, что мы воспитали такого ребенка — добрый, спокойный, трудолюбивый, — начала всхлипывать за свидетельской трибуной мать «стрелка».
По ее словам, сначала семья жила вместе, но в феврале 2021-го на новую квартиру съехал сначала старший сын, а потом и она с мужем.
— Ильназ захотел остаться. В тот момент он уже изменился — злой стал... Мы думали, ну пускай, поживет, подумает, как одному оставаться, — свидетельствовала женщина, отмечая, что изменения были очень резкими — после Нового года младшенький стал совсем другим: «Ругался, даже меня по имени начал звать. Со мной не дрался, а с братом начал.. Я ругала его, плакала. Он говорил: «Я — Бог, что хочу, то и делаю, ты не можешь запретить».
После переселения семьи Ильназ, со слов родителей, стал спокойнее. Однако полностью самостоятельным не был. Мать вспоминает — даже посуду не мыл за собой. Это делала она, когда приходила раз в неделю или две, чтобы прибрать и приготовить. При этом женщина отмечала странность — сын категорически запретил ей пылесосить в его старой комнате (именно там, согласно его показаниям, он работал над будущей бомбой, — прим. ред.), хотя сам перебрался спать в зал. Все свободное время парень проводил одинаково: «в компьютере сидел, говорил — такая работа у программиста, к тому же практика у нее в то время была, еще в «стрелялки» играл», — вспоминала Наиля Галявиева. Об отчислении сына из колледжа ТИСБИ она узнала лишь после трагедии в гимназии №175. Кстати, в суде выяснилось, что это отчисление в колледже организовали задним числом.
В суде мать ссылалась на слова старшего сына Инсафа: дескать, именно на компьютерных играх Ильназ и заработал на оружие. «Мы ему деньги не давали, только на карманные расходы», — уверяла она в ответ на претензии от потерпевших в спонсировании школьного теракта.
— В феврале он сказал: сейчас привезут сейф. Оружия тогда еще не было. Мы удивились, конечно. Я до последнего почему-то уверена была, что ему не разрешат купить оружие. Ведь человек в армии не был. Зачем ему разрешили врачи? — рассуждает свидетельница. — В апреле муж сказал — ему разрешили оружие.
Наиля Галявиева рассказала, что видела у сына коробки с маркировкой крупного веб-портала покупок и приобретенные через интернет черный плащ и армейские берцы. Также видела у него какие-то порошки, от мужа узнала — они нужны для чистки оружия. Впрочем, когда прокуроры настояли на оглашении тех показаний, что мать обвиняемого давала еще в СК, выяснилось, что в пакетах были алюминиевая селитра и сухое горючее, причем Ильназ сообщал родителям, что заказал все это через интернет и даже сам сделал «шашку».
Мать обвиняемого также подтвердила: незадолго до трагедии Ильназ забрал с новой квартиры отцовский охотничий нож. На вопрос гособвинителей о школьных обидах младшего сына мать призналась — уже когда тот учился в ТИСБИ, то как-то раз рассказал об обиде на учителей или одного учителя: «Его спрашивали, он не мог ответить, и вот при всех учитель его унижал, он плакал даже — один раз такое было».
— У вас были опасения, что сын может стрелять в людей? — уточнила прокурор Аида Шайдуллина.
— Нет, вообще не было. Почему он возненавидел людей — вопрос...
— Было ли у вас предчувствие [чего-то плохого]? — поинтересовался председательствующий судья Айрат Миннуллин.
— Нет, вообще не было, разве я такое допустила бы... Извините, пожалуйста, — расплакалась за трибуной Наиля Галявиева.
Со слов отца «стрелка» Рината Галявиева, в школе сын учился на тройки-четверки, замечаний не было, с одноклассниками не ругался, последнюю учительницу даже любил. Были и друзья, правда, отец вспомнил имя лишь одного — Искандера. Отношения в семье Галявиев-старший назвал хорошими. До последнего времени: «После Нового года злым стал, нас перестал слушать, с братом ругался постоянно».
Свидетель сообщил, что о покупке ружья младший сын рассказал в апреле 2021-го: «Сказал, скоро сезон охоты на кабана. Мы поверили». Перед этим отец помог ему прикрепить к стене сейф для хранения. Ринат Галявиев свидетельствовал, что видел в квартире у сына пакет с аммиачной селитрой: «Он сказал — это пугать зверей. И для чистки ружья...»
На протяжении всего процесса отец обвиняемого утверждал, что не верит, что сын действовал в одиночку. На допросе объяснил, почему: «Когда я [11 мая 2021 года] подъехал к дому, там майор был. Сказали Ильназ и еще трое в школе убили кого-то. Говорит — одного убили, один скрылся. Я спрашиваю: «А Ильназ живой?» Он говорит: «Жив, жив».
Изучавшие видеозаписи камер наблюдения следователи, потерпевшие и прокуроры никаких иных участников нападения ни в гимназии, ни на входе и выходе не зафиксировали.
— Дорогие родители, соболезную вам, — обратился к потерпевшим отец обвиняемого. — Очень тяжело ребенка потерять. Извините нас, пожалуйста. Мы не растили его так, чтоб таким был. Если сможете, извините, пожалуйста.
Старший брат Галявиева Инсаф на допросе рассказал, что о трагедии в гимназии №175 узнал в чате от одноклассника и сразу сказал матери — звонить Ильназу. Ведь оба знали, что у него есть оружие. Когда не дозвонились, поехали к нему на старую квартиру. По дороге Инсаф увидел сообщения в мессенджерах о возможной причастности своего брата к расстрелу, а у дома их уже ждали сотрудники спецслужб, лестничная площадка подъезды была в дыму — перед уходом Ильназ устроил поджог.
— Мать звала его «улым, улым». Думала, может, он там. Потом нас вывели с соседями, нас посадили в машину. Маму успокаивали. А потом подошел человек и сказал заковать меня в наручники и отвезти на допрос, — рассказывал брат обвиняемого. После долгого допроса Инсафа сопроводили на обыск в новую квартиру Галявиевых, где изъяли ноутбук и флешки, больше удерживать старшего брата не стали.
По словам Инсафа, в свое время он советовал родителям довести информацию об Ильназе до психологов либо полицейских, считал его неадекватным и агрессивным, был против покупки ружья.
— Я думал, процесс получения оружия не такой простой. Думал, печать психолога он не получит. Он опасный человек, но я не думал, что он будет что-то планировать и нападать, — сообщил брат-свидетель и выразил соболезнования потерпевшим, с оговоркой: — К сожалению, должен это отметить, это может случиться в любой семье.
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