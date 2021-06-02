Татарстан предложил пятилетний барьер для «серьезного» оружия

Депутаты республики подготовили ряд законодательных поправок для предотвращения вооруженных нападений

Фото: Максим Платонов

В Госсовете Татарстана вновь разобрали случаи скулшутинга в России и подготовили предложения, как их избежать. Вернулись к инициативе 2018 года о повышении возрастного ценза для владения оружием с 21 года, вынесенной сразу после инцидента с керченским стрелком. Кто же знал, что спустя всего три года подобное случится у себя дома. При этом к прежним добавились и новые предложения. «Мы создаем дополнительный барьер через косвенные признаки: если с человеком что-то не в порядке, то, когда он пойдет получать новое оружие, за ним уже будет зафиксирован какой-то «след», который может насторожить в случае его желания приобрести полуавтоматическое оружие, более серьезное оружие», — объяснил вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов суть законодательной инициативы.

Молодым разрешить оружие с 21 года

Комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку, под эгидой которого работало сразу несколько рабочих групп по ужесточению федерального законодательства оборота оружия в стране, представил окончательную версию поправок. Они были разработаны по поручению президента РТ Рустама Минниханова в связи с трагическими событиями, которые произошли 11 мая в казанской гимназии №175.

Как сообщил председатель комитета Александр Чубаров, по линии комитета было подготовлено 5 законопроектов, касающихся ужесточения условий приобретения оружия и ответственности граждан за их использование. Однако «входной контроль» при приобретении оружия — медицинское освидетельствование претендента — не регулируется законодательством. Допуск граждан к получению оружия посредством прохождения медкомиссий регламентируется нормативными актами, которые превратились в пустую бюрократическую формальность. По этой причине предложения рабочих групп по корректировке правил, определяющих, прежде всего, психическое здоровье претендента на оружие, были изложены в непосредственном обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как сообщил председатель комитета Александр Чубаров, по линии комитета было подготовлено 5 законопроектов, касающихся ужесточения условий приобретения оружия и ответственности граждан за их использование. Фото: tatarstan.ru

Прежде всего, депутаты внесли изменения в основополагающий закон «Об оружии», предложив повысить возраст с 18 лет до 21 года. Он дает право на приобретение простейших видов оружия — газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного, спортивного, охотничьего, сигнального и холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой. Считается, что при использовании этого оружия нельзя убить большое количество людей за короткое время. Повышение возраста до 21 года не стало новым для парламентариев, так как в 2018 году они уже вносили это предложение в Госдуму, но оно было отклонено.



В этом году, сразу после случая со стрельбой в казанской школе, к этой идее вернулись. В частности, предложила повысить возраст до 21 года омбудсмен Татьяна Москалькова. Председатель комитета добавил, что во время дискуссии в рабочих группах звучали идеи о резком повышении возраста до 27 лет, но в конечный вариант поправок это предложение не было включено.

В этом году, сразу после случая со стрельбой в казанской школе, к этой идее вернулись. В частности, предложила повысить возраст до 21 года омбудсмен Татьяна Москалькова. Фото: Максим Платонов

Для армейских — с 18 лет

Чтобы избежать расхождения с правилами несения воинской службы, была внесена существенная оговорка. Как заявил председатель комитета Александр Чубаров, эти возрастные ограничения не касаются тех, кто проходит военную службу, а также тех, кто относится к государственным военизированным организациям и имеет воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции:



— Они сохраняют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года, — сообщил он.



5 лет для проверки

Татарстанские депутаты пошли дальше установления возрастного ценза и предложили ввести новые ограничения для приобретения нарезного оружия.

Как известно, гладкоствольным оружием с нарезным стволом марки Hatsan Escort PS пользовался казанский «стрелок» Ильназ Галявин, а еще раньше — керченский убийца своих однокурсников. Считается, что применение такого оружия в руках психически нездоровых людей приводит к массовым жертвам. Гладкоствольное длинноствольное оружие имеет большую дальность, высокую плотность стрельбы и скорострельность. Сейчас его легко купить с 18 лет — достаточно предъявить охотничий билет.

Как заявил глава комитета Александр Чубаров, для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия претендент должен иметь 5-летный стаж владения пистолетом. Фото: tatarstan.ru

Чтобы ограничить доступ для его повсеместного приобретения, татарстанские парламентарии предложили закрепить в федеральном законе «Об оружии» своеобразный квалификационный барьер. Как заявил глава комитета Александр Чубаров, для его приобретения претендент должен иметь 5-летный стаж владения пистолетом:

— Для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны гражданин должен иметь в собственности огнестрельное оружие ограниченного поражения (например, пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) не менее 5 лет, — сказал он.

По его словам, за это время можно наработать определенный опыт, что даст возможность приобрести более серьезное оружие.

«Если с человеком что-то не так»

Зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов объяснил, почему предлагается установить дополнительный барьер к возрастному цензу в 21 год: «Для чего мы предлагаем установить пятилетний срок? Если у человека есть какие-то проблемы, то они выявятся за это время. Например, он попадется на употреблении алкоголя, наркотиков, в драке. Не говорю о том, что он будет болтаться где-то с оружием. И все это будет фиксироваться (в базах данных МВД, Росгвардии). Пятилетний срок необходим и для медиков, которые проводят психическое освидетельствование при выдаче справки для покупки оружия».

— Когда мы беседовали с врачами, они говорили, что «сдвиг по фазе» (изменения в психике) происходит одномоментно. Это не выявишь просто так за одно посещение. Мы создаем дополнительный барьер через косвенные признаки: если с человеком что-то не в порядке, то, когда он пойдет получать новое оружие, за ним уже будет зафиксирован какой-то «след», который может насторожить в случае его желания приобрести полуавтоматическое оружие, более серьезное оружие, — добавил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов объяснил, почему предлагается установить дополнительный барьер к возрастному цензу в 21 год. Фото: tatarstan.ru

Глава комитета добавил, что за 5 лет обращения с оружием его обладатель не теряет навыки, и если они положительные, то при переоформлении лицензии не возникнет трудностей.

Добавим, что эту норму предлагается ввести в ст.13 ФЗ «Об оружии». Эти поправки будут вынесены на обсуждение очередной сессии 11 июня, а представлять их поручено члену комитета Игорю Бикееву.

В дополнение к этому парламентарии предлагают ужесточить административную ответственность за нарушение правил оборота оружия. Так, за владение оружием в пьяном виде и за неподчинение представителям правопорядка придется заплатить штраф в размере 5 000 рублей вместо прежних 500 рублей. При ношении оружия в состоянии алкогольного опьянения предлагается конфискация. В качестве примера привели историю в Екатеринбурге, где бывший полицейский в пьяном состоянии открыл стрельбу по горожанам.

Объединить базы МВД, Росгвардии и Минздрава

Но самая большая проблема кроется в системе допуска к получению оружия, которая перестала «фильтровать» психически нездоровых людей, отмечали татарстанские депутаты. В обращении, подготовленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина, они предложили усилить межведомственное взаимодействие силовиков и медиков.

— Предлагается создать систему взаимодействия между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями путем введения единого автоматизированного учета сведений о лицах, имеющих оружие или претендующих на его получение. В нем будут храниться данные о наличии у граждан заболеваний, которые противопоказаны для владения оружием, — рассказал Чубаров.

Поправки будут вынесены на обсуждение очередной сессии 11 июня, а представлять их поручено члену комитета Игорю Бикееву (на фото — в центре). Фото: tatarstan.ru

Он уточнил, что необходимо объединить базы МВД, Росгвардии и Минздрва РТ, чтобы «следы о каждом проявлении неустойчивой психики были видны». Если в течение 5 лет не проявил «следы», то получает право на приобретение оружия для самообороны.

Одновременно с этим предлагается сделать медицинское освидетельствование более глубоким и тщательным. «Необходимо пересмотреть действующий порядок лиц, претендующих на приобретение оружия: сделать обязательным углубленное психическое тестирование по стандартизированным методикам», — рассказал Александр Чубаров, добавив, что исследование должно быть аналогичным тому, что делается при приеме на военную службу.

Изучать сомнительные результаты проверки психического состояния претендента на получение оружия должна комиссия врачей — психиатра, нарколога и невролога, в компетенцию которых входит лечение и диспансерное наблюдение пациентов с начальными проявлениями эпилепсии и другими формами органических поражений головного мозга, судорожными параксизмами, а также пациентов, страдающих начальной стадией Альцгеймера, говорится в письме Мишустину.

Кроме того, предлагается изучить программы подготовки граждан для обращения с оружием, увеличив количество академических часов, а также изменить правила получения охотничьего билета.

