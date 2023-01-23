«В профилактику должны быть вовлечены все»: Рустам Минниханов прокомментировал нападения на школы

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Сегодня на коллегии МВД Татарстана глава республики Рустам Минниханов сделал акцент на работе по недопущению нападений на школы. Он напомнил — ряд профилактических мер был принят после трагедии в гимназии №175 Казани в мае 2021-го, но уже в 2023-м вскрылась новая попытка.



«В январе в Нижнекамске задержан учащийся колледжа, который готовил аналогичное преступление. С ним проводится индивидуальная работа», — сообщил Минниханов. По его мнению, для предотвращения таких происшествий важно сделать «акцент на раннее выявление обучающихся с отклонениями в поведении».

— Нужен четко отлаженный алгоритм обмена информацией не только между правоохранительными структурами и образовательными учреждениями, но и с органами здравоохранения, — подчеркнул глава региона. — В профилактическую работу должны быть вовлечены все — прежде все школы, вузы, органы образования, здравоохранения, психологи, правоохранительные органы и весь спектр спортивных, культурно-просветительских, военно-патриотических, религиозных и других общественных организаций.

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Далее Рустам Минниханов добавил: «Крайне важно мгновенно реагировать на все сигналы. Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями». И обратился к министру образования республики Ильсуру Хадиуллину со словами о некоем продемонстрированном на закрытой коллегии МВД списке учебных заведений из «красной» зоны и попросил присмотреться к кадрам в указанных школах и принять меры.



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Ирина Плотникова