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Казанский суд разрешил продать единственное жилье Ильназа Галявиева для погашения исков

14:55, 13.02.2024 Сюжет:  Атака на гимназию №175

Единственное имущество Ильназа Галявиева — 1/3 доли в двухкомнатной квартире в Казани будет продана в счет погашения исков потерпевших. Разрешение на это сегодня приставам дал Советский райсуд Казани.

Как передает журналист «Реального времени», сам ответчик участия в заседании не принимал. Осужденный к пожизненному сроку за массовую бойню в гимназии №175 сейчас находится в оренбургской колонии особого режима, более известной как «Черный дельфин», и в январе из его зарплаты были удержаны первые 2,5 тысячи рублей в счет погашения ущерба потерпевшим. Напомним, Верховный суд РТ при вынесении с приговора обязал Галявиева выплатить 22 млн рублей в качестве компенсации морального вреда выжившим ученикам гимназии №175 и родным погибших.

Вот только сопоставимого имущества у осужденного приставы не нашли, поэтому и решили продать его единственное жилье. Заочное решение в силу пока не вступило. В какую цену может быть оценена недвижимость, и кто претендует на ее покупку — в репортаже «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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