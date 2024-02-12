Генпрокуратура РФ требует прекратить преследование инженера по делу гимназии №175 Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уголовное дело директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой может не дойти до суда, как и дела экс-руководителя фирмы «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера компании «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Как стало известно «Реальному времени», Басманный суд Москвы встал на сторону одного из этой тройки в споре с СК, указывая на необходимость применения новой нормы УПК.



Предметом разбирательства в столичном суде стала жалоба обвиняемого Зиганшина и его адвоката на действия следствия — он оспорил постановление старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майора юстиции Александра Лаврова — 28 июля 2023 года он отказал в ходатайстве защиты о прекращении дела сотрудника «Союза пожарного мониторинга» по реабилитирующим основаниям.

Такие же ходатайства минувшим летом и этой зимой также подавали адвокаты Валеевой и Иванова. И тоже получили отказ. Несмотря на то, что ссылались на вступившие в силу конституционные поправки в УПК РФ (ч. 2.2 статьи 27), согласно которым уголовное дело подлежит прекращению за непричастностью обвиняемого к преступлению, если со дня истечения сроков давности уголовного преследования (в данном случае — 11 мая 2023 года) прошло два месяца, а дело для рассмотрения в суд так и не поступило.

Марат Зиганшин с адвокатом Эльвирой Гумировой. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании Басманного суда инженер Марат Зиганшин и его адвокат Эльвира Гумирова просили признать незаконным отказ руководителя следственной группы и обязать его устранить нарушения закона. Причем представитель Генпрокуратуры РФ на заседании полностью поддержала доводы жалобы со ссылкой на то, что ранее прокуратурой вносилось представление в адрес следствия о необходимости прекращения уголовного дела в соответствии с ч.2.2 ст. 27 УПК РФ, и оно не выполнено.

В опубликованном решении суда позиция прокурора отражена так: «Надзирающим органом не усматривается целей уголовного преследования Зиганшина, поскольку вина в совершении убийств и причинении тяжкого вреда здоровью в соответствии с приговором суда, вступившего в законную силу, доказана в отношении иного лица (Галявиева — ред.) и каких-либо иных факторов и действий лиц, способствовавших наступлению данных обстоятельств, прокуратурой не усматривается».

Важный нюанс заключается в том, что технически данные доводы Генпрокуратуры касаются не только Зиганшина, но и двух других фигурантов дела, однако они действия следствия в Басманном суде не обжаловали. Как утверждают источники «Реального времени», дело бывшего директора «Вашей безопасности» Сергея Иванова ушло из СКР в Генпрокуратуру для утверждения обвинения еще три недели назад, то есть до вынесения судом постановления по Зиганшину. Но решения о передаче дела Иванова в суд или возврате в СК до сих пор нет.

День оглашения приговора Ильназу Галявиеву в Верховном суде Татарстана. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ну а в Басманном суде генерал-майор юстиции Александр Лавров просил отказать в удовлетворении жалобы. Говорил — в настоящее время обвиняемый инженер и его защитник знакомятся с материалами дела, потерпевшими по которому признаны 660 человек. Подчеркивал — вина Зиганшина подтверждается добытыми доказательствами и скоро дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинения.

Однако столичный райсуд признал жалобу обоснованной и удовлетворил ее в полном объеме — отказное постановление следователя признал незаконным и обязал его устранить нарушения.

В мотивировочной части решения говорится, что применение новеллы УПК РФ «не находится в зависимости от конкретной стадии предварительного расследования либо иных фактов», поскольку «данная норма закона предусматривает конкретные сроки для направления уголовного дела в суд или его прекращения после истечения сроков давности уголовного преследования в целях недопустимости чрезмерного затягивания расследования». Причем соответствующие поправки в УПК внесли по требованию Конституционного суда РФ.

«Мы очень рады, что нас наконец услышали. Это решение Басманного суда по нашей жалобе в целом, по мнению защиты, должно положительно повлиять на общую практику по защите конституционных прав граждан от чрезмерного затягивания расследования уголовных дел», — поделилась с «Реальным временем» адвокат Эльвира Гумирова.

Амина Валеева с адвокатом Галиной Куликовой. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Первоначально Валееву, Иванова и Зиганшина обвиняли в тяжких преступлениях, даму — в преступной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия в виде погибших и раненых учеников и сотрудников гимназии (ч.3. ст. 293), мужчин — в оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших те же тяжкие последствия при расстреле гимназии (ч.3 ст.238 УК). Однако в этой редакции прокуроры Татарстана и России отказались утверждать обвинение, не усматривая прямой связи между действиями либо бездействием обвиняемых и результатами визита вооруженного выпускника в родную гимназию в мае 2021-го, где им были убиты семь детей и двое взрослых. Убийца Ильназ Галявиев уже отбывает пожизненный срок.



После возврата материалов на дополнительное расследование обвинение тройке переквалифицировали на ч.1 ст. 293 и ч.1 ст. 238 УК РФ — оба состава отнесены к преступлениям небольшой тяжести, со сроком давности два года, который истек во вторую годовщину трагедии. А 11 июля 2023-го истекли и отведенные новой нормой УПК два месяца для направления дела в суд.



Ирина Плотникова