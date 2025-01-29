Приставы взыщут более 23 млн рублей с Ильназа Галявиева
Служба судебных приставов начала взыскание более 23 млн рублей с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за массовое убийство в казанской гимназии №175. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные базы судебных приставов и судебные документы.
Напомним, что в мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в родной гимназии, в результате чего погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека получили ранения. Верховный суд Татарстана признал Галявиева виновным и приговорил его к пожизненному заключению.
В настоящее время в отношении Галявиева возбуждено 11 исполнительных производств. Общая сумма взысканий составляет 23 млн 171 тыс. 956 рублей. Из них:
- более 20 млн 123 тыс. — компенсация за причиненный моральный вред;
- один миллион 638 тыс. рублей — исполнительские сборы;
- более одного миллиона 409 тыс. рублей — иные взыскания имущественного характера.
В октябре прошлого года Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство пожизненно осужденного Ильназа Галявиева и восстановил ему пропущенный процессуальный срок на обжалование заочного решения об отчуждении трети доли в казанской квартире для погашения исков выживших экс-учеников гимназии №175 и родителей погибших, однако отказал ему в отмене самого заочного решения.
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