Приставы взыщут более 23 млн рублей с Ильназа Галявиева

Фото: Максим Платонов

Служба судебных приставов начала взыскание более 23 млн рублей с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за массовое убийство в казанской гимназии №175. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные базы судебных приставов и судебные документы.

Напомним, что в мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в родной гимназии, в результате чего погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека получили ранения. Верховный суд Татарстана признал Галявиева виновным и приговорил его к пожизненному заключению.

В настоящее время в отношении Галявиева возбуждено 11 исполнительных производств. Общая сумма взысканий составляет 23 млн 171 тыс. 956 рублей. Из них:

более 20 млн 123 тыс. — компенсация за причиненный моральный вред;

один миллион 638 тыс. рублей — исполнительские сборы;

более одного миллиона 409 тыс. рублей — иные взыскания имущественного характера.

В октябре прошлого года Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство пожизненно осужденного Ильназа Галявиева и восстановил ему пропущенный процессуальный срок на обжалование заочного решения об отчуждении трети доли в казанской квартире для погашения исков выживших экс-учеников гимназии №175 и родителей погибших, однако отказал ему в отмене самого заочного решения.

Рената Валеева