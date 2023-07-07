Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит апелляцию на приговор по делу Ильназа Галявиева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Нижнем Новгороде, поступило уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая 2021-го стрельбу в казанской гимназии №175. Приговор Верховного суда Татарстана обжаловали адвокат осужденного и одна из потерпевших.

— Дело зарегистрировано и передано судье. Дата рассмотрения пока не назначена, — говорится в сообщении Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции.

Напомним, судебный процесс по делу о нападении на гимназию №175 завершился в Верховном суде Татарстана 13 апреля 2023 года. Ильназа Галявиева приговорили в пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О планах адвоката Руслана Нуриахметова обжаловать приговор, вынесенный его подзащитному Ильназу Галявиеву, стало известно в начале мая. Известно, что он просит отменить приговор с пожизненным сроком.

При стрельбе в казанской гимназии №175 погибли семь школьников и два преподавателя, 139 человек получили тяжелые ранения. В общей сложности пострадавшими по уголовному делу проходили 650 человек. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина