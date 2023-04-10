«Богом я не был, прошу прощения»: в последнем слове Ильназ Галявиев пообещал написать книгу

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На 13 апреля назначил Верховный суд Татарстана оглашение приговора по делу о нападении на гимназию №175 и гибели семи учеников и двух педагогов. Сегодня в суде завершили прения и обвиняемый выступил с последним словом, передает с заседания журналист «Реального времени».

«Прошу убрать из оглашенного приговора 5 лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное»

На предпоследнее заседание суда пришли с десяток потерпевших из числа родителей погибших и сотрудников гимназии, а также отец обвиняемого Ринат Галявиев с девушкой, что ранее выдавала себя за сестру Ильназа. Остальные места в зале заняли слушатели и журналисты. Завидев фото- и видеокамеры, подсудимый вышел из себя и послал представителей СМИ матерными словами. Но стоило убрать камеры — успокоился.

В последнем слове Галявиев заявил, что никакие слова и деньги не вернут унесенные им жизни, но он постарается возместить потерпевшим причиненный ущерб.

— Работой в колонии я не ограничусь. Попытаюсь написать книгу и погасить иски, — заявил он и неожиданно добавил. — Богом я не был и таковым себя не считаю. Еще раз прошу прощения.

В прениях подсудимый был более краток.

— Прошу убрать из оглашенного приговора 5 лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное, — заявил Ильназ Галявиев, добавив фразу: «Тогда не имело смысла идти навстречу следствию — и так запросили очень много».



Далее подсудимый обратился к присутствующим родным погибших и выживших, а также пережившим расстрел ученикам и сотрудникам гимназии: «Прошу прощения. Прошу прощения у потерпевших».

«Прошу убрать из оглашенного приговора 5 лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное», — заявил в прениях Ильназ Галявиев. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председательствующий по делу судья Айрат Миннуллин уточнил для Галявиева и всех присутствующих — никакого наказания по делу пока не назначено. Есть предложения в этой части со стороны обвинения.

Напомним, на пожизненном лишении свободы с отбыванием первой пятилетки в тюрьме на прошлом заседании настаивал глава группы гособвинителей — прокурор РТ Илдус Нафиков, называя действия подсудимого зверским, дьявольским поступком недочеловека. Кроме того, глава надзорного ведомства республики просил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 100 млн рублей.

Сегодня эта сумма выросла еще на 20 млн рублей — мать тяжело раненного ученика увеличила свои требования с 10,5 млн до 30 млн рублей, требуя возместить и материальный, и моральный ущерб. Галявиев и этот иск признал.

Адвокат: «Умысла разрушить гимназию не было»

Свою речь в прениях защитник подсудимого Руслан Нуриахметов начал с вопросов квалификации обвинения. По эпизоду о покушении на убийство двух и более лиц он потребовал исключить из предъявленного объема указание на то, что на первом этаже бывший ученик гимназии произвел не менее одного выстрела в убегающих от него шестерых сотрудников учебного заведения.

— Производство данного выстрела не доказано. Никто из упомянутых [в этой части обвинения] лиц о выстреле не говорит, сам подсудимый таких показаний тоже не дает. На видеозаписях этот выстрел не запечатлен, — отметил Нуриахметов.

Далее защитник заявил о необходимости исключить из обвинений, предъявленных его клиенту, ссылку на лишний, по его мнению, квалифицирующий признак — о совершении преступления в отношении лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии. Он заявил, что любой малолетний в силу возраста находится в таком состоянии, а преступления в отношении малолетних уже описаны в обвинении. Ранее такую же позицию в этой части высказывал прокурор РТ Илдус Нафиков.

Свою речь в прениях защитник подсудимого Руслан Нуриахметов начал с вопросов квалификации обвинения

Также адвокат настаивал на полном оправдании Галявиева по эпизоду об умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ):

«Школа разрушена не была, сохранила целостность. Были повреждены лишь отдельные элементы... Не доказан умысел на уничтожение школы. Галявиев говорит — желал причинить смерть, а не разрушить здание. Прошу по статье 167-й оправдать», — выступил он и подчеркнул, что говорить о причинении значительного ущерба в данном случае не приходится, раз официальный представитель исполкома в суде утверждал — бюджет расходов не понес, ремонт и восстановление гимназии произведены на спонсорские средства.

Защита — о принудительном лечении: «Психически здоровому такие мысли прийти не могли»

Нуриахметов заявил, что с остальными обвинениями по делу сторона защиты согласна. Но просил учесть положительные характеристики по месту жительства и учебы Галявиева — в гимназии и колледже ТИСБИ: «Тихий и спокойный. Конфликтов ни с кем не было. К уголовной и административной ответственности не привлекался».

Адвокат напомнил, что в деле имеются два заключения относительно душевного здоровья обвиняемого в период совершения преступления и в настоящее время. Эксперты профильного центра в сфере психиатрии — института им. Сербского — выявили у него хроническое психофизическое расстройство параноидного типа и сделали вывод, что эта болезнь лишала Галявиева возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. А еще указали — с учетом агрессивно-садистических тенденций и склонности к симуляции расстройств пациент нуждается в постоянном и интенсивном наблюдении и лечении в спецстационаре с интенсивным наблюдением.

Повторная экспертиза в Санкт-Петербургской городской психиатрической больнице №6 показала иное — в применении принудительных мер медицинского характера обвиняемый не нуждается, расстройство личности не является хроническим, не мешало (и не мешает) ему в полной мере понимать, что он делает.

Защитник напомнил — ходатайство о назначении новой экспертизы для устранения противоречий двух экспертиз суд не удовлетворил.

— Из показаний Галявиева следует: он возомнил себя богом — «Я пришел в этот мир, чтобы избавиться от всех живых», — процитировал часть показаний адвокат. — Он ненавидел людей, считал их рабами. Считаю, что психически здоровому человеку такие мысли в голову прийти не могут. Считаю, суду необходимо руководствоваться выводами первой экспертизы... Полагаю, Галявиев подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера.

В случае если суд признает фигуранта вменяемым, защита предлагает учесть как смягчающие его вину обстоятельства добровольное прекращение стрельбы и сдачу полицейским, признание вины, раскаяние и активное сотрудничество со следствием. Еще адвокат просил учесть целый букет неприятных диагнозов 21-летнего обвиняемого, включая его проблемы с сердцем, пищеварительным трактом, сосудами и зрением.

— Никакое наказание не способно исправить то, что случилось, не вернет к жизни погибших, в том числе детей, — заявил в финале своего выступления адвокат. — Тем не менее предложенное наказание считаю чрезмерно суровым. И в части отбывания первых пяти лет в тюрьме.



Ирина Плотникова