Ильназ Галявиев в суде признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ильназ Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



Стрелку только что огласил обвинение прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Сегодня Галявиев отказался от двух адвокатов и потребовал удаления СМИ. Схожее ходатайство, но лишь о частичном закрытии в интересах потерпевших детей заседаний заявил прокурор Татарстана. Он просил закрыть полностью судебное следствие по данному дело, мотивируя это защитой персональных данных учеников гимназии, фактом их обращения за медицинской, в том числе психиатрической помощью. Также указывает на то, что преступления обвиняемого вызвали широкий общественный резонанс и породили подражателей.

Председательствующий по делу судья отклонил ходатайство Галявиева, но частично удовлетворил требования прокурора республики — постановил закрывать процесс на время оглашения и исследования сведений, составляющих медицинскую тайну.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».