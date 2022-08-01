Дело о трагедии в гимназии №175: Галявиев освоил скорочтение, Иванову дали вольную

Когда начнут судить «казанского стрелка» и почему в Нижнем отменили домашний арест экс-главы ООО «Ваша безопасность»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Кокунин

По четыре-пять томов в день — такую скорость ознакомления с материалами своего дела развил за последние две недели 20-летний Ильназ Галявиев. Сегодня Верховный суд Татарстана продлил его арест до 11 ноября. К этой дате материалы дела о расстреле гимназии №175 и гибели девяти человек могут уйти в Генпрокуратуру, выяснило «Реальное время». Тем временем в апелляции было отменено решение суда РТ о продлении домашнего ареста другому фигуранту резонансного дела.

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Стриженный, в очках, толстовка темного цвета с капюшоном на голове и в металлических браслетах на запястьях. Таким сегодня предстал обвиняемый в массовой бойне Ильназ Галявиев. Собравшихся в зале Верховного суда РТ отделяли от него расстояние в шесть метров и бронированное стекло.

До начала процесса руководитель следственной группы по делу о расстреле казанской гимназии Александр Лавров направил в суд письменное ходатайство — просил закрыть сегодняшний процесс. Но председательствующий судья Александр Огонев не нашел оснований для удаления СМИ и слушателей. Пострадавшие гимназисты сегодня в суд не пришли. Были родители двух погибших детей и представитель потерпевшего Управления образования Казани.

Порядок в зале обеспечивал усиленный наряд судебных приставов. Они же — непонятно, по чьей просьбе — взяли на себя защиту потерпевших, не давая журналистам приблизиться к ним и задать вопрос.

Главной новостью заседания стала информация о том, что обвиняемый Ильназ Галявиев бьет рекорды. Еще в мае за ним числилось чуть больше 20 прочитанных томов своего дела. К сегодняшнему дню эта цифра составила 148 — то есть почти половина материалов 310-томного дела, сообщил суду представитель следственной группы Алексей Парамонов.

Занятно, что сам «стрелок» на вопрос судьи о прочитанном признался: «А я не считаю». Как удалось выяснить, скорость чтения он наращивал постепенно — сначала изучал по два-три тома в день, сейчас порой доходит до пяти. Адвокат Руслан Нуриахметов читает еще быстрее — им подписано уже 160 томов.

Ходатайство СК о продлении ареста еще на три месяца поддержали и потерпевшие, и прокурор Дамир Давлетшин. Не возражал и сам Галявиев. Так что и адвокату пришлось с ним согласиться. Судья оставил обвиняемого в особо тяжких преступлениях под стражей. 11 сентября Галявиеву стукнет 21 год. А к 11 ноября Следком планирует завершить процедуру уголовных чтений и направить материалы дела с обвинением для утверждения в Генеральную прокуратуру РФ.

Как Галявиев «мосты сжигал»

Никаких извинений со стороны называвшего себя «богом» мальчишки осиротевшие родители сегодня не дождались.

Окончательное обвинение по пяти составам УК РФ Галявиеву предъявили еще в декабре 2021 года — это убийство и покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). В тот же день на допросе он полностью признал вину.

На декабрьском продлении ареста обвиняемый заявлял журналисту «Реального времени», что действовал в одиночку, без подстрекателей и в секте не состоял. «Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших», — говорил он.

По версии Следкома, с 1 января по 6 мая 2021 года обвиняемый у себя дома, незаконно изготовил самодельную взрывчатку и взрывное устройство с поражающими элементами и приобрел охотничье ружье Hatsan Escort Guard, а еще — свыше 500 патронов. Утром 11 мая он выложил пост в соцсети, где назвал своих будущих жертв биомусором и пообещал после массового убийства покончить с собой. В гимназию №175 зашел через дверь и с порога открыл стрельбу. У входа в кабинет №7 на первом этаже подорвал самодельное устройство. Всего, по данным следствия, в здании он произвел не менее 30 выстрелов картечью по детям и взрослым. Погибли семь учеников восьмого класса на третьем этаже и педагоги Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева, больше двух десятков были ранены — в том числе в результате прыжков из окна.

Жертв могло быть больше — перед выходом из дома Галявиев пытался в буквальном смысле сжечь за собой все мосты. Он не только выложил тот страшный пост в мессенджере, но и запалил собственную квартиру. Набросал мусор рядом с входной дверью и поджег его. К счастью, тяги в месте пожара не было и огонь потух сам собой. В противном случае действия «стрелка» стали бы угрозой для всех его соседей по подъезду. А в его деле появилась бы еще одна статья обвинения.

Судьи Нижнего поддержали защиту Иванова

По скорости чтения Галявиев пока незначительно опережает трех других обвиненных в трагедии, дело которых выделено в отдельное производство. По данным источников «Реального времени», директор гимназии №175 Амина Валеева, экс-директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин уже одолели больше трети материалов.

К ознакомлению они приступили почти на месяц позже «стрелка»-выпускника — в мае, и к концу июня демонстрировали абсолютно разные результаты: 15 томов у Валеевой, 73 — у Иванова, 44 — у Зиганшина. Сейчас результат тройки не признающих вину фигурантов почти сравнялся — каждым изучено по 110-115 томов.

Еще одна важная новость — после года с лишним защите Сергея Иванова удалось добиться его освобождения из-под домашнего ареста. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал незаконным последнее продление данной меры пресечения Верховным судом Татарстана, отменил то решение от 30 июня и вынес новое: отказал в ходатайстве СК, но удовлетворил ходатайство адвоката Талии Черновой о запрете определенных действий.

Полный текст решения из Нижнего Новгорода в Казань пока не дошел, на сайте Четвертого АСОЮ он также отсутствует.

А в резолютивной указано — экс-главе компании «Ваша безопасность» по-прежнему запрещено общение со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, а также использование средств связи, за исключением общения с судами, следствием и чрезвычайными службами. Зато теперь разрешены прогулки и поездки с одним существенным условием: с 20 часов вечера до 7 часов утра он должен находиться по месту проживания. К слову, под запретом определенных действий второй год живет обвиняемый Марат Зиганшин, однако ему выходить за пределы жилища в темное время суток не возбраняется.

Напомним, бывшему директору «Вашей безопасности» и инженеру «Союза пожарного мониторинга» предъявляют выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть людей. По версии СК, по вине первого — Галявиев беспрепятственно открыл дверь гимназии с неисправным магнитным замком (защита уверяет — данные в этой части весьма противоречивы), а по вине второго — в классе на верхнем этаже не расслышали предупреждение из неработающего динамика, не заперли дверь и были расстреляны. Директора гимназии обвиняют в преступной халатности, поскольку эти проблемы в системе безопасности не были вовремя устранены, да и от сбора родительских средств на платную охрану в школе отказались.

С момента привлечения в качестве обвиняемой Амина Валеева устранилась от руководства учебным заведением, однако статус директора за ней сохранен.