Суд признал казанского стрелка Галявиева «исключительно опасным» для общества

Фото: Максим Платонов

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за массовое убийство в казанской гимназии №175 в мае 2021 года, признан судом «исключительно опасным» для общества. Согласно постановлению суда, иное наказание, кроме пожизненного заключения, не будет являться восстановлением справедливости. Об этом пишет РИА «Новости».

— Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с назначенным Галявиеву И.Р. … наказанием в виде пожизненного лишения свободы, поскольку Галявиев И.Р. представляет исключительную опасность для общества, наказание в виде лишения свободы на определенный срок не будет соответствовать целям наказания, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, — говорится в материалах суда.

Напомним, 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате трагедии погибли семь детей и два учителя, еще 24 человека получили ранения. Галявиев был задержан на месте преступления.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Галявиева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение ему было предъявлено по четырем статьям УК РФ, включая убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение имущества. По версии следствия, Галявиев совершил массовое убийство, подражая представителям «одной из деструктивных интернет-субкультур».

Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 22 млн рублей.

UPD: выдержка из решения апелляционной инстанции 2023 года.

Рената Валеева