Суд Казани разрешил директору гимназии №175 не читать по 50 томов в день

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Приволжский райсуд Казани сегодня повторно отказался ограничивать срок ознакомления с материалами дела директору гимназии №175 Амине Валеевой и ее адвокату Галине Куликовой. Руководитель следственной группы Александр Лавров просил суд установить предельный срок — 2 октября.



На заседании выяснилось — из 327 томов своего дела Амина Валеева прочитала 176, остался еще 151 том. С учетом того, что предложенный следствием срок истекает через три рабочих дня в понедельник, уложиться директор смогла бы, лишь читая ежедневно по 50 томов. Ее адвокату потребовалась бы еще большая скорость ознакомления — 73,5 тома в день. Но майор юстиции Ринат Гайнутдинов от лица следственной группы настаивал на указанном сроке.

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Валеева заявила — с ходатайством не согласна: «Считаю — я своевременно и по максимальной возможности знакомлюсь с материалами дела».

В свою очередь адвокат Куликова указала, что в полном смысле повторным нынешнее ознакомление не является — после возвращения материалов на допрасследование дело в отношении Валеевой было выделено из дела Валеевой — Иванова — Зиганшина.

«Правом не злоупотребляем, — сообщила суду защитник и добавила, что лишь месяц назад суд уже отклонил ходатайство СК в ограничении срока Валеевой. — Я считаю, в данном случае недобросовестно поступает следствие. 25-го [августа] состоялся суд, и было отказано в таком ходатайстве, и до истечения месяца подали новое. Считаю, имеет место злоупотребление правом».

Представитель районной прокуратуры Радиф Файзрахманов ходатайство не поддержал и указал: «Следствие не представило достаточных доказательств, свидетельствующих о явном затягивании».

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Вернувшись из совещательной комнаты, судья Марат Муллануров вынес решение — в ходатайстве отказать.

Напомним, Амину Валееву обвиняют в преступной халатности, однако если раньше следователи настаивали, что ее бездействие повлекло гибель учеников и педагогов гимназии, то теперь так не считают. В июне 2023-го обвинение в халатности переквалифицировали с тяжкой части 3 на часть 1 статьи 293 УК РФ, при этом срок давности по этому составу истек еще в мае сего года.

Более мягкое обвинение было предъявлено еще двум фигурантам дела — экс-директору фирмы «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру Марату Зиганшину из компании «Союз пожарного мониторинга» — по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Следствие посчитало недоказанной причинно-следственную связь с массовым расстрелом, за который уже получил пожизненный срок выпускник гимназии Ильназ Галявиев.

Первичное обвинение в более тяжкой редакции в декабре 2022-го отказался утверждать и направлять дело в суд зампрокурора Татарстана Александр Чеховской. Представители СК обжаловали это решение, но его поддержал сначала прокурор республики Илдус Нафиков, а затем и руководство Генпрокуратуры РФ. В результате в начале апреля следователи возобновили работу по выделенному делу.