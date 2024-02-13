Приставы против Галявиева: у сидельца «Черного дельфина» отбирают единственное жилье в Казани

Если решение суда вступит в силу, 17 с половиной квадратных метров места преступления выставят на торги

Фото: realnoevremya.ru

Моральный вред пострадавших учеников гимназии №175 может быть компенсирован за счет продажи квартиры на улице Туганлык, где Ильназ Галявиев готовил преступление. Сегодня Советский райсуд Казани удовлетворил требования приставов об обращении взыскания на данное жилье в счет погашения гражданских исков по уголовному делу. Осужденный к пожизненному сроку участия в заседании не принимал, зато были двое выживших учеников, передает журналист «Реального времени».

Из «Черного дельфина» поступил первый «транш» по искам



В Советский райсуд Казани сегодня пришли лишь двое из пострадавших гимназистов, оба сейчас учатся в 11-м классе, но гимназию №175 не посещают — после пережитого и тяжелых ран перешли на домашнее обучение. Вспоминать о случившемся сегодня не стали, да и матери обоих были против.

Немногословен был и Рифат Нагимуллин, дочь которого погибла во время урока 11 мая 2021 года. Всего в заседании участвовали трое из десяти потерпевших, чьи иски по уголовному делу Ильназа Галявиева ранее удовлетворил Верховный суд Татарстана. По данным суда, повестки направлялись всем.

В ноябре 2023-го в Ново-Савиновском райотделе УФССП по Татарстану возбудили исполнительные производства по данным искам — на общую сумму 22 млн рублей. Поначалу розыск имущества ответчика результатов не дал — ни транспорта, ни банковских счетов за осужденным не числится. Однако ему принадлежит 1/3 доли в квартире пятиэтажного дома по улице Туганлык в казанском поселке Большие Клыки. Именно там, как ранее установили следователи и суд, Галявиев готовил свое страшное преступление, а перед походом в гимназию попытался устроить в своем доме пожар. К счастью, поджог не удался, иначе могли пострадать и квартиры соседей.

Пристав Евгений Юдин сообщил, сколько в «Черном дельфине» удержали с зарплаты Галявиева в счет погашения исков. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

9 декабря 2023-го на указанную «двушку» площадью 52,5 «квадрата» сотрудники ФССП через суд наложили арест, после чего направили в суд иск об обращении взыскания на единственное жилое помещение должника. В своем заявлении пристав Евгений Юдин сослался на соответствующее постановление пленума Верховного суда РФ. Сегодня на заседании суда он поддержал свой иск. И дал понять, что зарплата зэка не позволит ему рассчитаться с потерпевшими.

— Иное имущество у Галявиева отсутствует. Нами было направлено постановление в колонию особого режима в Соль-Илецке (больше известна как «Черный дельфин», — прим. ред.) об обращении взыскания на его зарплату. С должника было удержано 2,5 тысячи рублей, в январе они поступили из колонии, видимо, зарплата за декабрь. Иных поступлений не было, — сообщил Юдин.

Кем работает в колонии для пожизненно осужденных бывший выпускник гимназии №175, на заседании не сообщалось.

Долю предложат выкупить родным Галявиева

Судья Альфред Хакимзянов поинтересовался: каким образом приставы собираются продавать часть квартиры? Представитель УФССП по РТ пояснил: в первую очередь выкуп доли Галявиева будет предложен собственникам других долей — матери и отцу Ильназа. Они также признаны третьими лицами по делу, однако в суд сегодня не явились.

Исковое заявление и уведомление о дате судебного заседания направлялись и в адрес самого ответчика — то есть в «Черный дельфин». «Документы вручены 30 января по месту нахождения исправительного учреждения. Каких-либо заявлений от Галявиева не поступило», — уведомил присутствующих судья.

Мать осужденного на суд сегодня не пришла. Как и его отец. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Цена подлежащей реализации доли, как и цена всей квартиры в полсотни квадратных метров, пока не определялась. Как пояснил Евгений Юдин, оценка будет произведена в случае удовлетворения иска, и именно по этой цене у других собственников будет возможность купить треть доли — примерно 17,5 «квадрата». В случае их отказа эту часть квартиры выставят на торги.

Заметим, в том же доме схожая по площади двухкомнатная квартира продается за 8,5 млн рублей. Легко посчитать, что за треть доли на рынке могут просить 2,9 млн рублей, однако на практике цена будет, конечно, ниже — ведь речь идет о реализации части общего помещения, которое еще предстоит разделить.

Из выступления Юдина в суде следовало — родню Галявиева с такими перспективами пока не знакомили. Впрочем, не исключено, что семья осужденного и сама планировала избавиться от этого жилья. «Квартира стоит пустая, имущества никакого нет, никто там не проживал», — рассказал о результатах осмотра пристав.

Сиделец «Черного дельфина» может оспорить заочное решение

«В лучшем случае тысяч по 100 получим», — прикинули между собой потерпевшие в перерыве заседания. Иск приставов на заседании поддержали и гимназисты, и родители. Причем каждый из них отметил — пока ни копейки от Галявиева в счет погашения не получили.

Напомним, 13 апреля 2023 года Верховный суд РТ вынес пожизненный приговор виновнику смерти семи воспитанников и двух педагогов гимназии №175 и покушения на жизнь еще 657 человек. А еще суд частично удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда потерпевшим. Общий объем исковых требований к Галявиеву составлял 120 млн рублей, однако судья снизил претензии до 22 млн рублей, при этом по 3 млн рублей было взыскано в пользу пяти семей.

А вот гражданский иск исполкома Казани на 1,5 млн рублей Верховный суд республики оставил без рассмотрения. В итоге после вступления приговора в силу эти требования к сидельцу «Черного дельфина» предъявила прокуратура Татарстана. Разбирательство по этому иску Советский райсуд под председательством того же судьи Хакимзянов начал раньше, однако до решения пока не дошел.



Зато требования приставов к Галявиеву изучили и удовлетворили в полном объеме на сегодняшнем заседании — за час. При этом разбирательство проходило в режиме заочного производства, что означает — у Галявиева есть право требовать отмены заочного решения. Его родители, как совладельцы жилья, могут подать на него апелляционные жалобы.

После заседания пристав Евгений Юдин попросил присутствующих потерпевших поделиться данными о банковских счетах, на которые будут перечисляться поступления по исполнительному производству. «Выплаты будут производиться не всем одинаково, а соразмерно удовлетворенным исковым требованиям», — уточнил он.

О решении суда отец осужденного Ринат Галявиев узнал от журналиста «Реального времени». «Повестку на заседание мы не получали», — сообщил он и добавил, что не исключает возможности выкупа сыновней доли родственниками. Вопрос лишь в том — за какую цену.