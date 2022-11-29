Прокурор Татарстана просит отправить в стационар «шутника», что готовил покушение на следователей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне в Советском райсуде Казани стартовали прения по делу 21-летнего уроженца Якутии Ивана Доманова, обвиняемого в подготовке к посягательству на жизнь сотрудников из следственной группы СК по делу Ильназа Галявиева.



Прокурор РТ Илдус Нафиков заявил, что фигурант совершил запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости и со ссылкой на результаты судебно-психиатрической экспертизы предложил отправить его на принудительное лечение в спецстационар с интенсивным наблюдением, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии обвинения, в мае 2021 года Доманов после расстрела казанской гимназии №175 в мае 2021-го «проникся симпатией к обвиняемому в этом преступлении» и задумал убийство следователей. Для этого приехал в Казань через несколько недель после трагедии, снял квартиру с окнами на пострадавшую гимназию, откуда наблюдал за работой следственной группы. Ранее оформленный кредит в 275 тысяч планировал использовать для покупки всего необходимого для нападения, считают силовики.

На смартфоне и компьютере обвиняемого нашли поисковые запросы о том, где можно купить оружие и компоненты для взрывчатки, а также как изготовить коктейль Молотова. Также юноша пытался приобрести через интернет охотничье ружье, но продавец отклонил заявку. По версии обвинения, с 28 мая по 4 июня 2021 года Доманов устанавливал маршрут следователей для лучшего нападения и быстрого отхода.

О своем замысле парень сообщил приятелю, а тот обратился в ФСБ. Ранее комментируя свои действия «Реальному времени», Иван Доманов уверял — то «расстрельное сообщение» приятелю писал не всерьез. «Да, это глупо», — признал он.