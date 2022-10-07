Следком завершил расследование дела против Ильназа Галявиева

Следком завершил расследование дела против Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175, сообщили в ведомстве.

— В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, — указали в СК.

Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий было стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которой он почерпнул из интернета. При нападении на школу Галявиев скопировал их поведение.

Для решения вопроса о направлении уголовное дело передали в суд.

Фото: Ринат Назметдинов

«Реальное время» выяснило, что на днях Галявиев завершил ознакомление со всеми 310 томами дела о расстреле гимназии №175 в Казани. В ближайшее время материалы должны направить в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Это означает, что уже в ноябре сознавшийся в преступлениях выпускник гимназии может предстать перед Верховным судом Татарстана.

Напомним, в окончательном обвинении Галявиеву — пять составов Уголовного кодекса: умышленное убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, покушение на такое же преступление, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

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Маргарита Головатенко