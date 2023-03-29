«Дьявольский поступок недочеловека»: как прокурор Татарстана требовал пожизненный срок за расстрел казанской гимназии

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по уголовному делу 21-летнего Ильназа Галявиева. Прокурор республики Илдус Нафиков запросил максимальный — пожизненный — срок для обвиняемого в убийстве двух учителей и семи учеников гимназии №175 и покушении на жизни еще 655 детей и взрослых с помощью огнестрельного оружия и самодельного взрывного устройства.



Нафиков: «Чтобы зло никогда не повторилось»

— Галявиев представляет исключительную опасность для общества, и ему необходимо назначить наказание только в виде пожизненного лишения свободы, — заявил прокурор РТ в финале своей почти двухчасовой речи. И предложил определить местом отбывания наказания для фигуранта в течение первых пяти лет тюрьму, а далее — колонию особого режима. Также он запросил для Галявиева уголовный штраф в 240 тысяч рублей.

Глава группы гособвинителей поддержал в полном объеме и гражданские иски потерпевших. За время судебного процесса общая сумма финансовых требований к подсудимому превысила 100 млн рублей. Причем на вчерашнем заседании Галявиев не возражал против требований о компенсации морального вреда и сумм по отдельным искам в 13—15 млн рублей.

А начал свое выступление Илдус Нафиков с напоминания: казанская трагедия 11 мая 2021 года потрясла всю страну и отразилась болью в сердцах всех людей.

— Это зверский, дьявольский поступок недочеловека, который по какой-то дьявольской мистике родился в день трагедии в Нью-Йорке (11 сентября 2001 года, когда были атакованы башни Всемирного торгового центра, — прим. ред.). У меня язык не поворачивается назвать его человеком. Он бросил вызов Богу и всему человечеству. Разом нарушил все основные из десяти заповедей, присущие всем религиям общества, — заявил прокурор Татарстана. — Не менее суровой должна быть кара, чтобы зло никогда не повторилось.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава надзорного ведомства отметил: вину в полном объеме этот выпускник гимназии №175 признал еще на предварительном следствии. В суде давать показания и отвечать на вопросы участников процесса наотрез отказался. По ходатайству прокуратуры в процессе были оглашены протоколы 13 допросов Галявиева в качестве подозреваемого обвиняемого, а также протокол проверки его показаний на месте преступлений и подготовки к ним. Часть этих показаний сегодня процитировал Нафиков.

«Если бы полицейские не приехали через 7 минут...»

В частности, еще в мае обвиняемый в деталях рассказывал, как изучал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств в домашних условиях, приобретал составляющие для них и проводил испытания — на своей кухне, а также в Кировском и Советском районах Казани. Причем из показаний стрелка следовало, что невольным свидетелем самого первого взрывного опыта стал его отец, который на тот момент уже проживал с матерью и братом Галявиева на другой квартире, но пришел его навестить. Со слов обвиняемого, отцу он сказал, что занимается изготовлением петарды для охоты, но тот мог ему не поверить...

О выборе гимназии в качестве места нападения Галявиев в СК рассказывал двояко: на одном допросе говорил, что с начальных классов с педагогами у него не сложилось — классный руководитель ругала его за невнимательность, а он ее боялся и «фактически обучался из-за страха в ежедневном стрессе». В классах пятом-шестом «было тяжело — регулярно дразнили молчаливым и замкнутым». В 7-м классе классный руководитель поменялся. «Я ее ненавидел, она орала на меня», — вспоминал обвиняемый, также указывая на плохое отношение со стороны учителя алгебры и геометрии, уверяя, что именно тогда в нем «зародилась ненависть к людям» и появились мысли о теракте — сначала в школьном спортзале, затем на выпускном девятых классов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Впрочем, во время ряда более поздних допросов обвиняемый утверждал: не хотел мстить конкретным людям, испытывал ненависть ко всему живому, и если бы рядом с его домом была не родная гимназия, а другой объект массового пребывания людей, пошел бы туда.

Также он сообщал, что оперативность силовиков помешала его планам: «В 9 часов 31 минуту с третьего этажа услышал звуки сирены и понял, что приехали сотрудники полиции. Решил прекратить нападение и сдаться. Если бы они приехали не через 7 минут, а позже, продолжил бы, пока не кончились патроны». Эти показания обвиняемого сегодня в прениях цитировал Илдус Нафиков.

Защита просила о новой экспертизе психического здоровья Галявиева

На финише судебного следствия адвокат подсудимого Руслан Нуриахметов просил о назначении Галявиеву новой стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы и предлагал провести ее в Москве, в Центральной областной клинической психиатрической больнице им. Усольцева.

По мнению защитника, выводы двух ранее проведенных экспертиз противоречат друг другу в главном — осознавал ли обвиняемый то, что делал 11 мая 2021 года и нуждается ли он сейчас в принудительном лечении. Экспертиза в институте им. Сербского ответила на первый вопрос — «нет», а на второй — «да». Повторная экспертиза в городской психиатрической больнице Санкт-Петербурга с привлечением сторонних специалистов дала прямо противоположные ответы.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нуриахметов заявил — устранить противоречия в этих заключениях в судебном процессе невозможно.

Гособвинитель Яна Подольская выступила против новой экспертизы, объяснив разницу в выводах двух групп экспертов объемом предоставленной информации. С ее слов, при проведении второй экспертизы (осенью 2021-го) следствие уже располагало данными о том, что «при подготовке нападения обвиняемый в соответствии с планом совершал множество последовательных действий» для получения разрешения на оружие, приобретения экипировки, элементов будущих взрывных устройств. Родные погибших и раненых гимназистов также просили суд не назначать экспертизу в третий раз.

— Суд не усматривает оснований для назначения в отношении Галявиева еще одной экспертизы. Вопросы об оценке экспертиз и состояния обвиняемого будут разрешены судом при постановлении итогового решения, — обосновал отказ председательствующий судья Айрат Миннуллин.

На сегодняшнее заседание пришли шесть потерпевших. В прениях выступил лишь один из них — Илдар Волков, потерявший сына. За рамками процесса отец говорил — нет в УПК такого наказания, которого заслуживает обвиняемый. Сегодня был краток: «Со стороной обвинения полностью согласны. Полностью поддерживаем. Больше сказать нечего».

В процессе объявлен перерыв до 10 апреля — Галявиев попросил время для согласования позиции защиты.

По окончании заседания глава прокуратуры Татарстана под камеры журналистов озвучил позицию обвинения и рассказал, что пытался сравнивать Галявиева с Раскольниковым — героем романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Ирина Плотникова