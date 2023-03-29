Прокурор Татарстана поддержал иски на 100 млн и запросил пожизненное за расстрел казанской гимназии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по уголовному делу 21-летнего Ильназа Галявиева. Прокурор республики Илдус Нафиков заявил, что обвиняемый «бросил вызов Богу и всему человечеству», и запросил для него максимальный — пожизненный — срок за убийство двух учителей и семи учеников гимназии №175, а также покушение на жизни еще 655 детей и взрослых с помощью огнестрельного оружия и самодельного взрывного устройства, передает с заседания журналист «Реального времени».



Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Первые 5 лет своего срока Галявиев, по мнению гособвинения, должен провести в тюрьме. А еще — выплатить штраф в 240 тысяч рублей.

Нападение было совершено 11 мая 2021 года. Судебный процесс над полностью признавшим вину выпускником гимназии №175 начался в ноябре 2022 года.

Накануне прений обвиняемый заявил, что не возражает против поданных к нему гражданских исков. По данным «Реального времени», родители потерпевших запросили компенсацию морального вреда на общую сумму в 100 млн рублей. Счет на 1 млн с лишним выставил и исполком Казани — за повреждения в учебном заведении. Эти иски глава группы гособвинителей сегодня поддержал в полном объеме.

На сегодняшнее заседание пришли шесть потерпевших. В прениях выступил лишь один из них — Илдар Волков, потерявший сына. За рамками процесса отец говорил — нет в УК такого наказания, которого заслуживает обвиняемый. Сегодня был краток: «Со стороной обвинения полностью согласны. Полностью поддерживаем. Больше сказать нечего».



В процессе объявлен перерыв до 10 апреля — Галявиев попросил время для согласования позиции защиты.

По окончании заседания глава прокуратуры Татарстана под камеры журналистов озвучил позицию обвинения и рассказал, что пытался сравнивать Галявиева с Раскольниковым — героем романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Какие показания Галявиева цитировал гособвинитель в прениях и о чем просил суд адвокат обвиняемого — в репортаже «Реального времени»

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Ирина Плотникова