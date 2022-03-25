Галявиеву продлили арест до 11 мая — в ближайшее время он начнет знакомиться с материалами уголовного дела

Фото: Максим Платонов

Ильназу Галявиеву, устроившему утром 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175, продлили арест. Он пробудет под стражей до 11 мая 2022-го, сообщили «Реальному времени» в Приволжском районном суде Казани.

По данным источников «Реального времени», в ближайшее может начаться процедура ознакомления Галявиева с материалами уголовного дела. 650 потерпевших уже ознакомились с ними, осталось всего два человека.

В декабре прошлого года Галявиеву предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Ему грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь (на нее в России действует мораторий, — прим. ред.). Такова максимальная санкция по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По остальным статьям предусмотрены менее суровые наказания.

По делу о массовом убийстве признаны потерпевшими более 600 человек, рассказали в Следственном комитете России, среди них есть малолетние. Причиной трагических событий в ведомстве назвали стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из интернета, скопировав их поведение при нападении. Галявиев свою вину полностью признал и заявил о раскаянии.

Фото: Максим Платонов

Напомним, жертвами расстрела стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. По версии Следственного комитета России, 11 мая 2021 года Галявиев беспрепятственно прошел в здание гимназии, где из ружья Hatsan Escort Guard сделал не менее 30 выстрелов в работников гимназии и учеников и привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Все подробности трагедии — в специальном сюжете «Реального времени».



Татьяна Демина, Ирина Плотникова