Гендиректору ООО «Ваша безопасность» продлили домашний арест по делу об атаке на казанскую гимназию №175

Фото: Максим Платонов

Генеральному директору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову продлили домашний арест, сообщили «Реальному времени» в Приволжском районном суде Казани. Он проходит по делу об атаке на казанскую гимназию №175, которая произошла 11 мая 2021 года.

Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили 29 июня 2021 года по ч. 3 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Свою вину он не признает.

Претензии к Иванову у силовиков появились после того, как выяснилось, что в день трагедии не сработал магнитный замок на двери гимназии №175, в результате чего Ильназ Галявиев с оружием в руках смог попасть внутрь. ООО «Ваша безопасность» была исполнителем бюджетного контракта на организацию контроля и управления доступа в 500 детсадов, школ и других соцобъектов Казани.

Фото: Максим Платонов

Напомним, три дела в отношении Сергея Иванова, инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина и директора гимназии №175 Амины Валеевой выделили в отдельное производство. Галявиева будут судить отдельно от них.

Арест продлили и казанскому стрелку Ильназу Галявиеву. Он пробудет под стражей до 11 мая 2022 года. По данным источников «Реального времени», в ближайшее время может начаться процедура ознакомления Галявиева с материалами уголовного дела.

Татьяна Демина, Ирина Плотникова