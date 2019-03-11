«Я буду чак-чак и баурсак. Губадия — не мужская еда»

Онищенко недооценил блюда татарской кухни, а Минниханов собрался делать слаймы с восьмиклассницей

Рустам Минниханов встретился с самозанятыми Татарстана. По данным на 4 марта, в республике в этом статусе зарегистрировались более 4 тысяч человек. Минэкономразвития РФ поставило Татарстану, как пилотному региону, планку в 60 тысяч. Всего же в Татарстане, по данным Роструда, озвученным сегодня на заседании Совета по предпринимательству, — 500 тысяч самозанятых, а в России — более 15 млн. Проблем у них много, чтобы решить, пригласили представителей федеральных органов власти. Параллельно много шутили — Геннадий Онищенко удивил тем, что считает губадию не мужской едой, а Минниханов захотел заняться производством слаймов.

Юрлица просят облегчить работу с самозанятыми

Закон о самозанятых действует третий месяц и в процессе реализации вызвал ряд вопросов. Ильдар Низамиев, генеральный директор группы компаний Ilar, поднял тему сотрудничества юрлиц с самозанятыми. Компания работает в сфере IT и привлекает фрилансеров со всей России. Он переживает, что проверяющие сочтут такое сотрудничество договорными отношениями и доначислят налог. Марат Сафиуллин, руководитель УФНС по РТ, провел небольшой ликбез по разграничению трудовых отношений. Если физлицо систематически выполняет работу и подчиняется внутренним распорядкам организации — это трудовой договор, а если выполняет разовую работу — то гражданско-правовой.

— Изначально идея [руководителя Федеральной налоговой службы Михаила] Мишустина была в том, чтобы все было просто. Сегодня даже чеки, кассовый аппарат не нужны — все решено, и если кто-то будет трактовать — это трудовые или гражданские отношения — это неправильно… Это коррупция будет, это мафия, — сказал Рустам Минниханов.

Президент считает, нужно получить разъяснения от суда или законодателя: «Любое предприятие имеет право работать с самозанятыми — надо двигаться в этом направлении. Нужно не просто записать в самозанятые, нужно создать условия. Понято, что где-то бюджет будет терять, но все будет прозрачно — все платежи и взаимоотношения».

«Эта информация есть, но я бы не хотел ее озвучивать», — смутился Сафиуллин



Иностранцам могут разрешить быть самозанятыми

Минниханов между делом спросил у Сафиуллина: «Какой объем подоходного налога мы теряем? Эта информация есть?» Вопрос оказался неудобным. «Эта информация есть, но я бы не хотел ее озвучивать», — смутился Сафиуллин.

Предприниматель Айрат Галеев поднял еще одну проблему. По его словам, юрлица сталкиваются с тем, что денежные переводы самозанятым банки приравнивают к переводам физлицам, относятся настороженно и начинают проверку на предмет отмывания денег, а могут и вовсе заблокировать счет. Галеев предложил приравнять счета самозанятых к счетам индивидуальных предпринимателей. Минниханов идею поддержал и попросил ЦБ РФ выделить специальные счета в банках для самозанятых.

Ирина Данилова, директор ресторана «Султанат», просила разрешить иностранцам регистрироваться в качестве самозанятых. Айрат Фаррахов, депутат Госдумы от Татарстана, даму поддержал. По его словам, есть коллизия — иностранцы, имея вид на жительство в РФ, могут быть предпринимателями, но не могут быть самозанятыми. Впрочем, Минниханов и бизнес-омбудсмен Борис Титов в предложении Даниловой увидели не заботу об иностранцах, а желание сэкономить на налогах, подменяя трудовые отношения самозанятостью.

— Надо, чтобы иностранные граждане тоже могли получить статус самозанятых, но надо посмотреть, на какие виды бизнеса их можно привлекать. Если мы сейчас всех официантов и поваров переведем в самозанятые — это неправильно, — сказал Минниханов.

— Самозанятый — тот, который на дому работает, а вы приглашаете его в свой зал, даете ему оборудование — это трудовые отношения, — подтвердил Титов.

Ирина Данилова, директор ресторана «Султанат», просила разрешить иностранцам регистрироваться в качестве самозанятых

«Если вы минимальными нормативами не защититесь, вас крупный бизнес сомнет»

Наконец, перешли к «мамочкам с тортиками», с которых тема самозанятых в Татарстане началась. Домашний кондитер Зульфия Файзрахманова попросила придумать для таких, как она, СанПиН, потому что существующие правила и нормы рассчитаны на промышленное производство. А в отсутствие регламента домашние пекари беззащитны перед проверяющими и конкурентами.

— Второй вопрос — декларация. Мы задекларировали губадию — для этого надо сдать продукт и заплатить 18 тысяч рублей. Для домашнего кондитера, который делает от 0 до 10 тортов в неделю, это неподъемно, а чтобы каждую позицию задекларировать, нужно выложить от 100 до 200 тысяч рублей, — пожаловалась Файзрахманова.

Бывший главный по СанПиН в России — Геннадий Онищенко согласился с ней.

— Кто-то накатает на вас жалобу, и вам еще скажут: «А где техрегламент на торт?» И привлекут по закону о защите прав потребителей, потому что у вас не хватило 10 граммов масла в торте. Действительно, нужно сегодня «упрощенку» сделать по требованиям безопасности и качества, — поддержал Онищенко.

Рустам Минниханов в шутку предложил ему попробовать губадию, на что Онищенко ответил: «Я буду чак-чак и баурсак. Губадия не мужская еда». В зале повисла пауза: «Почему не мужская?»

«Действительно, нужно сегодня «упрощенку» сделать по требованиям безопасности и качества», — поддержал Онищенко



— Мы должны создать рабочую группу и отработать эти нормативы. Если вы минимальными нормативами не защититесь, вас крупный бизнес сомнет, вы им конкурент, — сказал Онищенко и предложил своей бывшей подчиненной Марине Патяшиной участвовать в качестве эксперта.

— В один день к вам придут и начнут на вас целенаправленно писать жалобы, — продолжал запугивать Онищенко.

— К вам никто не может прийти — вы дома, — опровергал Борис Титов.

— Господин Титов живет в другом мире. Если я написал жалобу, то ее должны проверить, прокурор заставит прийти, — убеждал Онищенко.

«Ко мне приходит репетитор, я плачу ему 1000 рублей за час»

Декоратор Алия Хурматова предложила сделать участие в госзакупках для самозанятых доступнее. Пока есть требование к крупным компаниям делать заказы только у представителей МСБ.

— Я предлагаю, чтобы 2 года с момента регистрации заказы распространялись только через самозанятых, — предложил гендиректор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер. Этого времени, по словам Геллера, хватит, чтобы самозанятые «оперились».

— Считайте, что мое поручение есть, — поддержал Минниханов.

Еще девушка пожаловалась на то, что все госзаказы большие и самозанятые с таким объемом не справятся, Минниханов предложил дробить лоты.

Самозанятые просили о господдержке: «Малый и средний бизнес имеет возможность получить микрозайм по льготной ставке, а самозанятый такой возможности лишен». Эту инициативу власти не оценили. Налог в 4% и 6% и так является мерой поддержки.

«Я предлагаю, чтобы 2 года с момента регистрации заказы распространялись только через самозанятых», — предложил гендиректор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер

— Если мы сделаем те же преференции, как для малого и среднего бизнеса, у нас не останется ИП и других форм — они все перейдут в самозанятые. Если он хочет лизинг получить, он должен заявиться на другую форму. Самозанятые — это только микрозаймы для «оборотки», и все. Если он думает о расширении бизнеса, должен переходить на следующий этап. Наша задача — за счет самозанятых получить будущих предпринимателей. Она сейчас торты делает, а потом цех открыла и стала предпринимательницей, — пояснил Минниханов.

Марат Сафиуллин согласился, что главная задача — вывести бизнес из тени.

— Сегодня физлицо сдает по 10 квартир в аренду, декларирует 4%. Парикмахеры, отделочники, которые работают вне правового поля, репетиторы, врачи… Я сам английский учу, ко мне приходит репетитор, я плачу ему 1000 рублей за час… — разоткровенничался руководитель налоговой инспекции.

— А он не декларирует, — посмеялся Минниханов.

«Сзади сидит начальник налоговой инспекции, он будет вашим куратором»

«Бантиком» Совета стала 15-летняя школьница Николь Гараева. Девочка рассказала, что делает слаймы, так называемые «жвачки для рук», и продает их через «Инстаграм». В месяц она зарабатывает 45 тысяч рублей, но в качестве самозанятой не зарегистрировалась — не понимает, для чего это нужно.

Пока Николь рассказывала, по первому ряду пошла баночка со слаймом. Дяди в пиджаках, в отличие от школьников, видели такое в первый раз.

— В Думу привезите! — пошутил Минниханов, смотря, как Геннадий Онищенко с удовольствием растягивает в руках субстанцию.

— Только этим и буду заниматься на пленарном заседании! — ответил депутат.

Девушку пригласили, чтобы она на своем примере показала сверстникам, что легализоваться нужно. А как это сделать, Минниханов обещал подсказать, заодно предложил взять его в долю.

«Сзади сидит начальник налоговой инспекции, он будет вашим куратором», — продолжал шутить Минниханов

— У вас 40 тысяч подписчиков в «Инстаграме», у меня тоже достаточно. Может, СП [совместное производство] с вами создадим? Мы можем объединить усилия, и бизнес пойдет получше? Сзади сидит начальник налоговой инспекции, он будет вашим куратором, — продолжал шутить Минниханов.

— А что будем делать с защитниками детей? Это же эксплуатация детского труда! — встал на защиту ребенка Онищенко.

— У вас паспорт есть? — переспросил Минниханов уже покрасневшую от такого внимания девушку, она кивнула. — Все, мы с вами в сделке!