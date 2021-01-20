Главное о коронавирусе на 20 января: КАМАЗ попросил партию вакцины, новый рекорд смертей в мире за неделю

11 пунктов вакцинации по РТ

В Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Всего на 20 января в Татарстане зарегистрировано 15 104 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 11 480 человек, в том числе 76 за минувшие сутки. Умерли за весь период 229 человек.

В Казани 92-летняя пенсионерка Зинаида Бодрягина получила вторую часть прививки от COVID-19 вакциной «Спутник V». Первую часть вакцины женщина получила в 21-й поликлинике 21 день назад. Пенсионерка чувствует себя хорошо, ни температуры, ни симптомов ОРВИ у нее не наблюдалось.

В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Смерти от COVID-19 подтверждены у 88-летнего мужчины, 82-летней женщины, 82-летнего мужчины и 69-летней женщины.

В Татарстане открылись 11 новых пунктов вакцинации от коронавируса. Теперь привиться препаратом «Спутник V» можно в 68 пунктах по всей республике.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить партию вакцины от коронавируса для предприятия. Руководство компании надеется проводить вакцинацию в собственных медпунктах. Для этого они сейчас проходят модернизацию, закупается необходимое холодильное оборудование.

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Пятяшина на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по Татарстану заявила, что в условиях стремительного распространения вируса порой положение требовало нестандартных, но необходимых решений, не всегда популярных среди нашего населения и бизнеса.

По словам Патяшиной, в республике за 2020 год удалось привить 15 тысяч отказников от прививок, хотя из-за снижения посещаемости медицинских организаций несколько снизилась работа с ними.



Патяшина рассказала, что за 2020 год в Татарстане зафиксировали 13 284 случая коронавируса. Меньше всего случаев коронавируса, за исключением марта (33, данные за неполный месяц), было зарегистрировано в сентябре (721), больше всего — в декабре (2 950). Первый завозной случай был зарегистрирован 15 марта — человек приехал из Франции.

По словам Патяшиной, в республике за 2020 год удалось привить 15 тысяч отказников от прививок. Фото mos.ru

QR-коды вместо COVID-паспортов и бейджей

За последние сутки в России выявили 21 152 новых случая коронавируса, выздоровели 25 290 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 633 952 человек, а выздоровевших — до 3 027 316 человек.



Зафиксировано 597 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 67 220 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 97,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 320 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629,1 тыс. человек.



Против введения COVID-паспортов высказались 59% россиян, лишь 12% считает, что такие меры необходимы. Среди переболевших и привившихся идею о введении COVID-паспортов поддерживает 18%.

В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» составила 100% по результатам первой и второй фаз клинических испытаний.

В Госдуме одобрили введение в России COVID-паспортов. По словам главы Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, информация, содержащаяся в них, будет полезна для медработников и санэпидслужбы.

За прошедшие сутки в России выявили 21 734 случая заражения коронавирусом за сутки. Это является минимумом с 18 ноября 2020 года.

Власти Сахалина решили заменить бейджи для вакцинированных QR-кодами на смартфонах. Ранее глава региона Валерий Лимаренко объявлял, что жителям острова, которые прошли вакцинацию, будут давать специальные бейджики — они позволят не носить медицинские маски.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Это третья российская вакцина от СOVID-19.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, чем опасна южноафриканская мутация коронавируса — человек, подцепивший этот штамм, заражает большее количество людей. При этом специалист призвал не беспокоиться из-за новых мутаций. По его словам, существующие вакцины будут эффективны против этих вариантов COVID-19.

Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» составила 100%. Фото Максима Платонова

Цифровые сертификаты в Греции



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 96 158 807 человек, 2 057 050 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 246 830). На второй строчке — Индия (10 595 639), на третьей — Бразилия (8 573 864). Россия на четвертом месте (3 574 330, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 476 804).



Больше всего смертей зафиксировано в США (401 553). За ними следуют Бразилия (211 491), Индия (152 718), Мексика (142 832) и Великобритания (91 643).



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю, с 11 по 17 января, от коронавируса умерли 93 882 человека — это самый высокий показатель с начала пандемии. За семь дней количество заразившихся увеличилось более чем на 4,7 млн, рост по сравнению с прошлой неделей составил 9%.

Представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен сообщила, что в ближайшее время Финляндия не откроется для российских туристов. Правительство планирует еще больше ограничить въезд в страну. Существующие ограничения по въезду в Финляндию действуют до 9 февраля.

В Греции начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации тем, кто сделал прививки от коронавируса. Документ содержит только необходимую информацию, чтобы можно было идентифицировать гражданина, а для обеспечения безопасности он имеет три уровня защиты: QR-код, уникальный код и цифровую печать.

Российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу: закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах обвалили весь спрос на такие туры.

Маргарита Головатенко