Главное о коронавирусе на 20 сентября: «гибридный» иммунитет, доказательство природного происхождения болезни
На избирательных участках выявлены люди с температурой
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что за два дня голосования в Татарстане было выявлено два человека с повышенной температурой. Она отметила, что при входе на избирательные участки проводится обязательное измерение температуры. Если она повышенная, то в этих ситуациях рядом всегда есть отдельные помещения, в которых члены избирательной комиссии работают в медицинских халатах, средствах защиты.
- На вчерашний день на избирательных участках в Татарстане более 600 человек сделали прививку от гриппа, а от коронавируса — порядка 1 000 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко.
- Также Патяшина сообщила, что пункты вакцинации у метро прекратили свою работу. Пункты вакцинации закрылись из-за погодных условий — стало прохладно.
В России не выявлен штамм «мю»
- В России не выявлен штамм коронавируса «мю». Глава научной группы разработки новых методов диагностики заболевания человека ЦНИИ Камиль Хафизов считает, что, даже если в России его выявят, вряд ли мутация получит широкое распространение.
- Журналист Дмитрий Киселев выздоровел от коронавируса. Сегодня ПЦР-тест дал отрицательный результат.
- Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков заявил, что люди, болеющие ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. При этом он подчеркнул, что переболевший ОРВИ может заразиться COVID-19 позже. И поскольку организм будет ослаблен после первой болезни, течение COVID-19 может быть тяжелым.
- Рентгенолог Андрей Бобков заявил, что для диагностики COVID-19 лучше всего подходит компьютерная томография (КТ), а не рентгенография. По его словам, вероятность на КТ выявить заболевание на ранней стадии в десятки раз выше. При этом заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что в мире нет достоверных данных о том, что заболевшие простудой не могут заразиться коронавирусом.
- При постковидном синдроме доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург посоветовал исключить продукты, которые провоцируют воспаление. Это сахар и продукты с высоким гликемическим индексом — из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки.
- В России с начала пандемии от осложнений после коронавируса умерли шесть человек, отбывающих наказание в исправительных колониях, сообщил замглавы ФСИН России Валерий Бояринев. Он подчеркнул, что в ведомстве принимаются все меры для нераспространения коронавирусной инфекции.
Критическая ситуация в Израиле
В мире коронавирусом нового типа на 10.37 (мск) заразились 228 541 752 человека, 4 691 866 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (42 087 485). На второй строчке — Индия (33 478 419), на третьей — Бразилия (21 239 783), на четвертой — Россия (7 170 069, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция ( 7 043 875).
Больше всего смертей зафиксировано в США (673 765). За ними следуют Бразилия (590 752), Индия (445 133), Мексика (271 503), Перу (199 066) и Россия (194 671).
- Израильские врачи заявили о критической ситуации в больницах. Медики заявили, что страну ждет пятая и шестая волна коронавируса, уже не хватает аппаратуры для больных COVID-19. В этом году смертность среди госпитализированных составила 20%, так как в реанимациях нет свободных аппаратов ЭКМО.
- Во Франции от работы отстранили несколько тысяч медиков, отказавшихся прививаться от коронавируса. По словам министра здравоохранения, пока отстранения носят временный характер и «в основном касаются вспомогательного персонала».
- Посольство РФ во Франции пытается донести до правительства страны необходимость ускоренной работы по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Фармакологические структуры России и Франции ведут постоянный диалог, однако результата пока нет, рассказал глава дипмиссии Алексей Мешков.
- В Англии будут прививать от коронавируса детей без согласия родителей. До сих пор британских детей прививали только в случае, если у них есть заболевания, которые осложняют течение COVID-19, или если они живут вместе со взрослыми из группы риска с согласия родителей. Сейчас согласие родителей не потребуется, если несовершеннолетний не против вакцинации.
- Группа ученых из французского Института Пастера и Лаосского национального университета обнаружила возможное доказательство природного появления COVID-19. У обитающих в Лаосе летучих мышей оказались коронавирусы, почти идентичные уханьскому штамму — SARS-CoV-2. RBD-домены этих вирусов связываются с человеческим белком hACE2 так же эффективно, как и штамм коронавируса. Вирусы BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 могут быть «ближайшими предками» коронавируса SARS-CoV-2.
- Британские исследователи выяснили, что переболевшие коронавирусом, вакцинированные препаратами Pfizer или Moderna, имеют в организме «гибкие» антитела. Эти антитела могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса. Ученые считают, что эти иммунные клетки могут противостоять даже будущим опасным штаммам коронавируса, и назвали этот иммунитет «сверхчеловеческим», или «гибридным».
- В четырех странах врачи зафиксировали случаи заражения детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который вызывает заболевания дыхательных путей. Случаи заболевания фиксируются с апреля в Великобритании, США, Швейцарии и Японии. В результате отделения интенсивной терапии оказались переполнены.
- В Великобритании от коронавируса скончался знаменитый британский антипрививочник Алан Стил. С начала пандемии Стил призывал всех отказываться от вакцинации. В августе его госпитализировали и подключили к кислороду. Мужчина был уверен, что выкарабкается в реанимации, «скрестив пальцы».
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил надежду, что благодаря кампании по массовой вакцинации населения смертность из-за заражения коронавирусом не превысит 1 млн человек. Он заявил, что 70 млн американцев имеют право на прививку, «но до сих пор не сделали ее».
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