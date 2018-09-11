«Никаких ртути, формальдегидов и прочих страшностей в вакцинах нет и никогда не было!»

В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, медики призывают к вакцинации от гриппа

Планы по вакцинации от гриппа в Татарстане в этом году выросли уже до 45%, в то время как в прошлый эпидсезон удалось привить 41,5% населения республики, а это 1,6 млн человек. Достигать повышенных показателей планируют за счет мобильных пунктов у метро в Казани, прививочных станций в ТЦ в крупных городах республики и благодаря повышению сознательности населения, которое теперь может обезопасить себя от гриппа, придя в поликлинику даже в субботу. О том, опасны ли отечественные вакцины и как в Минздраве относятся к родителям — отказникам от прививок, — в материале «Реального времени».

Грандиозные планы в войне с гриппом

На прошлой неделе в Татарстане стартовала прививочная кампания против гриппа, о чем сегодня в кабмине и говорили руководитель Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина и первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов.

Пока ситуацию с заболеванием ОРВИ в республике называют стабильной и говорят, что сейчас самое лучшее время для прививки.

— Превышение эпидемиологического порога не отмечено. Вместе с тем надо сказать, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями немного растет, и это неудивительно. Это совершенно обычное явление, поскольку у нас формируются коллективы, — отметила Патяшина. При этом повинны в ОРВИ у населения сегодня вирусы не гриппозной этимологии, а вирусы парагриппа и респираторно-синцитиального вируса.

Патяшина напомнила, что в Татарстане на грипп и ОРВИ приходится 85% всех инфекционных заболеваний. Ежегодно ими болеют до 15% населения, сезонный подъем заболевания длится в среднем два месяца. В прошлом году эпидподъем начался позже ожиданий — не в феврале, а в середине марта. За сезон гриппом и ОРВИ переболели 532 тысячи татарстанцев. Больше всего, естественно, болели дети — они составили 68% от обратившихся за помощью. Тогда из-за эпидемии полностью закрыли две школы и в шестнадцати обучение приостановили частично.



Глава татарстанского Роспотребнадзора рассказала, что в прошлом году удалось привить 41,5% населения республики, то есть 1,6 млн человек. Фото Максима Платонова



Переходя к прививочной кампании, глава татарстанского Роспотребнадзора рассказала, что в прошлом году удалось привить 41,5% населения республики, то есть 1,6 млн человек. В этом году по плану нужно охватить 45% татарстанцев, а это значит, что в идеале до 1 декабря должны быть привиты 1 млн 771 тысяча человек.



Защищать людей от гриппа и ОРВИ будет вакцина российского производства, которая содержит штаммы вирусов, актуальных в эпидсезон 2018—2019 годов. Первая партия ампул поступила в этом месяце — их хватит на 370 тысяч доз (21% от заявки). Для взрослых, детей и беременных препарат будет отличаться.

Привитые с гриппом не приходят

Бесплатно прививки полагаются лицам, относящимся к группам риска. А эти группы довольно обширны, в них входят: маленькие дети, школьники, студенты, призывники, лица старше 60 лет, беременные во втором и третьем триместре, лица, страдающие ожирением, медработники, сотрудники транспортных учреждений и другие. Вместе с тем на деле получить бесплатно прививку могут все желающие, ведь каждого так или иначе можно отнести к одной из групп риска.

Как и в прошлом году, в этом в Казани снова открылись мобильные прививочные пункты рядом со станциями метро, что, по задумке, должно помочь избежать жителям специального похода в больницу. Кроме того, в поликлиниках крупных городов Татарстана получить прививку можно даже в субботу.

По данным заместителя министра здравоохранения РТ Сергея Осипова на утро сегодняшнего дня, в республике пока вакцинировано 8 206 человек, 2 899 из которых привились за последние 4,5 дня у станций метро в Казани. Сейчас также ведутся переговоры с крупными торговыми центрами, чтобы и там открыть мобильные прививочные пункты.



В пользу прививочной кампании говорит тот факт, что за эти три сезона ни один пациент, поступивший с гриппом, не был от него привит. И, соответственно, привитые с простудным заболеванием в больницы не поступали. Фото Максима Платонова

В эпидсезон трех прошлых лет Министерство здравоохранения РТ проводило «тотальное» исследование всех пациентов. В пользу прививочной кампании говорит тот факт, что за эти три сезона ни один пациент, поступивший с гриппом, не был от него привит. И, соответственно, привитые с этим заболеванием в больницы не поступали. Хотя и было несколько исключений.



— Очень редкое явление, буквально единичные случаи, когда поступает пациент и у него в анамнезе есть прививка. Но когда начинаешь разбираться, оказывается, что человек пришел прививаться, ощущая недомогание, симптомы обострения хронического заболевания. То есть иммунитет не был сформирован, и человек остался незащищенным, — говорит Осипов.

В связи с этим он напомнил, что при вакцинации обязательно нужно быть здоровым. После болезни желательно идти за прививкой спустя три недели, иначе иммунитет будет ослабленным и вакцина окажется бесполезной. Заместитель министра здравоохранения уверяет, что прививки безопасны и даже полезны для здоровья, а их отсутствие чревато такими осложнениями, как, например, пневмония.

— Эти вакцины не содержат ДНК вируса, то есть ни при каких условиях, введя эту вакцину в человека, нельзя вызвать заболевание гриппом. Те времена, когда мы пользовались ослабленными живыми вакцинами, ушли глубоко в прошлое, поэтому бояться прививки не надо, прививка переносится очень хорошо и вызвать ОРВИ не может, — убеждает Осипов.

Сергей Осипов призвал ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих детей. Фото Инны Серовой

В Минздраве призвали не подчиняться стадному чувству и не отказываться от прививок

Прокомментировали в Минздраве и столь наболевший уже вопрос с отказом родителей прививать своих детей.

— На сегодняшний день в некоторых детских садах, некоторых школах возникают родительские группы, в которых культивируется мысль: «пусть привьется кто-то другой, мы своего ребенка прививать не будем, это все вредно». К сожалению, такие случаи мы фиксируем. Никакой правды в этих группах не распространяется. Прививка от гриппа совершенно безопасна, прививка от пневмококковой инфекции тоже. Никаких ртути, формальдегидов и прочих «страшностей», о которых говорят в этих группах, в вакцинах нет и никогда не было, — в очередной раз устало объяснил Осипов.

Он попросил донести до населения свой призыв не бояться и «не подчиняться стадному чувству», а ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих детей.