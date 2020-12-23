Главное о коронавирусе на 23 декабря: прививки для 190 тысяч татарстанцев, заразился каждый сотый житель Земли

Запрет корпоративов на рабочих местах



За последние сутки в Татарстане подтвердились 102 новых случая коронавируса. Всего на 23 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 480 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 555 человек, в том числе 22 за минувшие сутки. За весь период умерли 174 человека.

В Татарстане за прошедшую неделю доля выздоровевших от общего числа заболевших коронавирусом сократилась до 85%. В ноябре она составляла 87%.

Глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина сказала: чтобы не заразиться коронавирусом, лучше всего совершать покупки в интернете, в онлайн-магазинах и пользоваться услугами доставки.



Также Патяшина сообщила, что в республике запрещается проводить корпоративы на рабочих местах. Проводить их разрешается в ресторанах и других заведениях общепита, где соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавируса.

Фото: bash.today

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил план мероприятий по санитарной охране территории РТ от завоза и распространения инфекционных заболеваний.



Главный нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева назвала мифом утверждение о том, что алкоголь помогает «обеззаразиться» от коронавируса. По ее словам, алкоголь в любом случае действует на иммунитет, и злоупотребление спиртным вызывает снижение иммунитета.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала, можно ли приглашать людей на празднование Нового года домой. По ее словам, если долгое время родственники не общались между собой, то лучше не экспериментировать и не собираться на Новый год.

Фото: marimedia.ru

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что до февраля 2021 года хотят привить от коронавируса 190 тысяч человек. По РТ сейчас уже работают 56 пунктов, где делают прививку от коронавируса. На данный момент поступило 2 900 доз.

Миллиарды на доплаты медикам



За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 447 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 933 753 человек, а выздоровевших — до 2 343 967 человек.



Зафиксировано 549 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 52 461 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 87 млн тестов на коронавирус, в том числе 393 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 641,5 тыс. человек.

Главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова заявила, что к ускоренной мутации коронавируса и появлению новых штаммов может приводить применение в лечении препаратов, которые подавляют вирус и препятствуют его размножению.

Журналисты сообщили о смерти супруги экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Предварительная причина смерти — осложнения на фоне коронавируса.

Правительство России до конца зимы выделит более 52 млрд рублей на социальные доплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что в России не выявили мутации коронавируса, найденные в Великобритании.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести эксперимент по выработке подходов к повышению точности данных по смертности населения, содержащихся в государственных информационных ресурсах. Он продлится до 31 декабря 2021 года.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главу государства не мотивирует сделать прививку вакцинация избранного президента Джо Байдена .

26% россиян считают, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться после «коронакризиса». Уверены, что экономическая обстановка не улучшится в новом году, 24% опрошенных граждан. Еще 42% уверены, что на фоне пандемии коронавируса в 2021 году количество экономических проблем увеличится.

Фото: Илья Репин

Новый рекорд заражения

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 78 018 199 человек, 1 717 124 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (18 236 598). На второй строчке — Индия (10 099 066), на третьей — Бразилия (7 318 821). Россия на четвертом месте (2 878 382, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 547 577).



Больше всего смертей зафиксировано в США (322 832). За ними следуют Бразилия (188 259), Индия (146 444), Мексика (119 495) и Италия (69 842).



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание, где обсудят вопросы распространения в Европе нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, написал в своем Twitter-аккаунте директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Крупнейший импортер российской рыбной продукции — Китай — закрыл все порты для приема грузов по причине карантинных мер борьбы с COVID-19.

На разработку белорусской вакцины от COVID-19 понадобится около 3 лет, считает директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров. Он добавил, что разработка белорусской вакцины сейчас на стадии планирования.

Фото: nasb.gov.by

ВОЗ сообщила о новом рекорде заражений коронавирусом в мире за прошедшую неделю. По подсчетам организации, за последние семь дней COVID-19 выявлен у более 4,6 млн жителей планеты, это на 6% больше, чем неделей ранее.

Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом — общее число заболевших коронавирусом по миру превысило 77,9 млн человек, а население планеты ООН оценивает в 7,795 млрд. Таким образом, доля заразившихся составляет более 1%.

Французский инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю считает, что надо начинать вакцинацию только в том случае, если люди убеждены в ее пользе.

Маргарита Головатенко