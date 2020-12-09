Главное о коронавирусе на 9 декабря: вакцина уже в половине регионов, закон об удаленке

5 миллионов рублей «ковидных» штрафов



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 89 новых случая коронавируса, из них два — завозные, 87 — контактные. 15 человек госпитализированы, 74 получают лечение на дому. Всего на 9 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 137 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 737 человек, в том числе 95 за минувшие сутки. Умерли за весь период 155 человек.

В Казани из-за пандемии снизилось число обращений с травмами, вызванными гололедом. Это связано с тем, что большинство жителей столицы Татарстана перешли на удаленную работу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что самая стабильная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в Татарстане.

Казанские студенты спустя пару недель выложили видео, в котором ответили на заявление замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, назвавшей дистанционное обучение не самой эффективной мерой профилактики коронавируса. Ироничный ролик показывает сомнения студентов в возможности действенно защититься от COVID-19 при помощи масок и социальной дистанции, если при этом каждый день ходить в университет.

По итогам ноября судебные приставы Татарстана взыскали свыше 5 млн рублей штрафов за нарушение противоэпидемических мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Минздрав Татарстана сообщил о подтверждении еще трех случаев смерти от коронавируса. Умерла женщина 1949 г.р. и мужчины 1955 г.р. и 1960 г.р.

Глава управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что закрывать границы Татарстана не будут. С ее слов, на сегодняшний день это бессмысленная мера.

Патяшина рассказала о том, что рост количества заболеваний связан с сезонными болезнями. Она назвала ситуацию с количеством заболевших в Татарстане «напряженной, но стабильной».

Фото: tatarstan.ru

Патяшина заявила, что гражданская массовая вакцинация начнется до конца 2020 года. Для этого будет использован отечественный препарат «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Она сообщила, что вакцинация будет добровольной.

Сроки поставки вакцины в регионы



За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 266 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 541 199 человек, а выздоровевших — до 2 007 792 человек.



Зафиксировано 559 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 44 718 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 80,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 427 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 545,6 тыс. человек.

Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы России, которые еще не успели ее получить, стартуют после 10 декабря. На сегодня примерно половина регионов страны получили вакцину.

Фото: vk.com/rpn_rt

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что уничтожить коронавирус «принципиально невозможно». По его словам, инфекция превращается в природно-очаговую. Он заявил, что единственное верное решение в данной ситуации — сделать вирус «вакциноуправляемым».

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что эпидемия коронавируса может развиться по двум сценариям в январе — при соблюдении медицинских предписаний эпидпроцесс стабилизируется, а вот если нарушать — возможен откат к прежним значениям.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. Согласно нововведениям, работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом ему следует обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.

Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» составили памятку для добровольцев, принявших участие в тестировании препарата. В частности, волонтеры должны 42 дня держаться подальше от общественных мест, строго соблюдать масочный режим, минимизировать контакты с окружающими, соблюдать социальную дистанцию.

Фото: cchp.ru

Обещания Байдена по вакцинации



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 68 226 512 человек, умерли 1 557 343 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (15 164 886). На второй строчке — Индия (9 735 850), на третьей — Бразилия (6 674 999). Россия на четвертом месте (2 492 713, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 363 197).



Больше всего смертей зафиксировано в США (286 229). За ними следуют Бразилия (178 159), Индия (141 360), Мексика (110 874) и Великобритания (62 130).

В Великобритании завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса AstraZeneca. По результатам испытаний, эффективность препарата оценили от 62,1 до 90%.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр им. Гамалеи готовы производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине. Они намерены подать документы для ее регистрации.

Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал в первые 100 дней на президентском посту обеспечить американцам возможность сделать 100 млн прививок от коронавируса.

Фото: 24tv.ua

Швейцарские медики описали длительные симптомы COVID-19, которые сохраняются у части пациентов до полутора месяцев и более. К ним относятся усталость, потеря обоняния и вкуса, одышка и кашель. Ученые продолжают исследование, чтобы выяснить причины сохранения длительных симптомов и оптимизировать лечение.

Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое — саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал Рождество лучшей мотивацией не болеть коронавирусом и призвал жителей страны не умирать от COVID-19, иначе у них не будет праздника.

Маргарита Головатенко