Патяшина: на утренник в детсад может прийти один сопровождающий до 60 лет с QR-кодом

В детских садах утренники должны проводиться при соблюдении всех требований, устанавливаемых Роспотребнадзором, сообщила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



На утренниках может присутствовать лишь один сопровождающий взрослый не старше 60 лет с QR кодом. Должен соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. В помещении должны быть бактерицидный облучатель, антисептики. Обязателен входной контроль (термометрия).

«Аниматоры и лица, не являющиеся персоналом детсада, также не допускаются», — сказала Патяшина.

Фото: mon.tatarstan.ru

В начале ноября в Минобрнауки Татарстана опровергли информацию о допуске родителей в детские сады только при наличии QR-кодов.

Маргарита Головатенко