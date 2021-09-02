Главное о коронавирусе на 2 сентября: «вакцинные» туры для иностранцев, «катастрофа» с заболеваемостью пожилых

Фото: Максим Платонов

Последствия антипрививочной кампании от коронавируса в Татарстане

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина выразила мнение, что в республике ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди пожилых происходит «полная катастрофа». Она добавила, что больше больных не стало, но люди стали переносить инфекцию тяжелее. В 2021 году количество заболевших тяжелой формой коронавируса увеличилось ровно в 2 раза. Только каждый четвертый из 10 заболевших переносит инфекцию легко. Остальные болеют либо в средней, либо в тяжелой форме.

Патяшина рассказала, что в Татарстане из-за антипрививочной кампании от коронавируса отказались прививаться о других болезней 50 тысяч человек. Она сообщила, что «на фоне антивакцинальной кампании против ковида люди начинаются думать, что им не нужно делать прививки против кори, против краснухи и не нужно прививать детей».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Жертвами COVID-19 стали женщины 1939, 1952 и 1953 годов рождения.

Избирательные участки в российских госпиталях



В России на сегодняшний день проведено более 179,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 448 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 207 922 человека.



Первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что более 45 млн человек привиты в РФ от COVID-19. Сейчас доступны все четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Обновленный вариант препарата легче производить, тогда как для потребителя она ничем не отличается, заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

Фото ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Для иностранных туристов в России планируют запустить «вакцинные» туры до конца года. Сейчас ведомство ведет совместную работу с Минздравом. В запуске туров предлагается участвовать странам, с которыми к тому моменту будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что пандемия коронавируса закончится в 2024 году. По его словам, к этому времени ситуация во всем мире должна стабилизироваться. В России это должно произойти немного раньше. По мнению специалиста, это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса — это поможет взять под контроль ситуацию с пандемией.

В госпиталях для пациентов с коронавирусом во время сентябрьских выборов депутатов Государственной думы планируют открыть избирательные участки. Организовать их предлагается после получения обращения руководства лечебного учреждения. Избирательные комиссии в COVID-госпиталях планируется сформировать из работающих в них сотрудников. Чтобы не допустить распространения коронавируса, бюллетени и протоколы из медучреждений после голосования выносить не будут.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть только добровольной, нужно убеждать людей, разъяснять им необходимость иммунизации.



Фото mintrud.gov.ru

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что 2,8-3 млн человек в России сейчас продолжают работать удаленно. Котяков напомнил, что до пандемии удаленно и дистанционно в России трудились всего 30 тыс. человек. Во время пандемии наблюдался рост этого показателя до 11% от работоспособного населения, он составлял порядка 5-6 млн человек. По словам министра, то, что многие решили продолжить работать дистанционно при смягчении ограничений, говорит о том, что они видят в таком формате преимущества. Этот тренд будет влиять на рынок труда в дальнейшем.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проводит клинические испытания своей вакцины от коронавируса и ожидает, что препарат будет зарегистрирован в 2022 году. Уточняется, что на данный момент в клинических исследованиях участвуют 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Представители ФМБА заявили, что у добровольцев отсутствуют побочные эффекты от вакцинации.

Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова заявила, что организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 в России признана удовлетворительной. По ее словам, отмеченные изначально недостатки постепенно были разрешены и ситуация нормализовалась. В ходе проверки Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов медработникам были доначислены 251,2 миллиона рублей в качестве выплат стимулирующего характера.

Фото: Максим Платонов

В Удмуртии стартовала ревакцинация от коронавируса для всех, кто полгода назад прошел первичную вакцинацию. Ранее ревакцинацию от COVID-19 в Удмуртии проводили только медикам и пожилым. Для них она стала доступна с 23 августа.

Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствием заражения COVID-19. По ее словам, многие переболевшие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного — ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Некоторые ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять.

Примеси из нержавеющей стали в вакцине Moderna



В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 218 435 582 человека, 4 543 213 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 396 239). На второй строчке — Индия (32 857 937), на третьей — Бразилия (20 804 215), на четвертой — Франция (6 868 059), на пятой — Россия (6 838 652, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (642 081). За ними следуют Бразилия (581 150), Индия (439 529), Мексика (260 503), Перу (198 295) и Россия (180 781).

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала активизировать усилия по распределению вакцины от COVID-19 среди бедных стран, в частности в Африке. Необходимо привить как можно больше людей во всех странах, добавила она. Это нужно для того, «чтобы постоянное появление новых мутаций не препятствовало выходу из пандемии».

Фото instagram.com/bundeskanzlerin

В Японии исследователи обнаружили в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали. Результаты расследования, проведенного компанией Takeda Pharmaceutical, опубликовал Минздрав страны. Специалисты пришли к выводу, что металлическая крошка, вероятно, попала туда от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования.

Педиатр из Института детского здоровья UCL Теренс Стивенсон заявил, что каждый седьмой ребенок испытывает постоянные симптомы коронавируса спустя три месяца после выздоровления. Медики Университетского колледжа в Лондоне обследовали семь тысяч детей в возрасте от 11 до 17 лет. Согласно результатам исследования, у половины из них с января по март 2021 года оказались положительные ПЦР-тесты. 14% пациентов страдали от трех или более стойких симптомов даже через три месяца после выздоровления. Около 7% детей отметили, что замечают у себя пять или более признаков коронавируса. В число наиболее распространенных симптомов вошли головные боли и усталость.

В Турции суточный прирост умерших от коронавируса на 1 сентября составил 290 человек. Это, по данным Минздрава республики, максимальная цифра с 6 мая. Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне — первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля — 394.

Фото: Ринат Назметдинов

Американские ученые выяснили, что у людей с постковидным синдромом нередко наблюдается снижение функции почек, проявляющееся через несколько месяцев после перенесенного заболевания, причем иногда даже у тех, кто переболел в легкой форме. Повреждения почек со временем могут перерасти в хронические заболевания. Проблема заключается в том, что проявления дисфункции почек, как правило, не сопровождаются болью и другими симптомами — большинство людей не знают об этих нарушениях до тех пор, пока им не поставят диагноз. Отклонения в работе почек можно выявить только по анализу крови. Поэтому авторы предлагают внести такой анализ в скрининговые обследования пациентов после COVID-19.

Акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а еще против введения так называемых ковидных паспортов прошли в среду в разных частях Канады. По данным СМИ, крупнейшая состоялась в Ванкувере и собрала 5 тысяч участников. Власти Британской Колумбии объявили, что до 31 октября все работники сферы здравоохранения должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Кроме того, в регионе планируют ввести так называемые ковидные паспорта, без которых люди не смогут посещать рестораны, спортзалы, кинотеатры и различные массовые мероприятия. Протестующие полагают, что власти такими действиями нарушают их права, гарантированные как Канадской хартией прав и свобод, так и местными законами.

В Берлине в среду, 1 сентября, был открыт центр информации о пандемиях и эпидемиях. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена лучше подготовиться к предотвращению новых возможных пандемий. Центр должен будет заниматься эффективным сбором, анализом и распространением информации, чтобы в случае новой мировой пандемии принимать решения более последовательно, чем во время пандемии COVID-19.

Аптечные сети и местные власти США с 1 марта текущего года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщили СМИ со ссылкой на правительственные данные. Так, аптечная компания Walgreens отчиталась о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS — о 2,3 млн, аптеки корпорации Walmart — о 1,6 млн, компании Rite Aid — о 1,1 млн. Министерства здравоохранения штатов тоже выбрасывали вакцину, но в меньших объемах. Однако предоставленные властями данные неполные и не содержат информации о некоторых штатах и учреждениях. В документах не уточняется, почему дозы вакцин не использовали. Это может происходить из-за повреждения ампул, нарушения условий хранения или по иным причинам.

Международная группа ученых после изучения состава крови беременных женщин болеющих коронавирусом пришла к выводу, что особенности иммунной системы защищают их от цитокинового шторма в случае заражения COVID-19. Выяснилось, что у беременных женщин вырабатывается одинаковое количество воспалительных и противовоспалительных молекул. Таким образом организм защищается от возможного цитокинового шторма. Это смертельно опасное состояние, при котором иммунитет вырабатывает слишком много цитокинов. Авторы исследования считают, что при отсутствии факторов риска, подобных сахарному диабету или гипертонии, коронавирус не должен вызывать у беременных осложнений.

Маргарита Головатенко