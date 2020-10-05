Приравняли к медикам: как педагоги Татарстана встречают «ковидный» День учителя

Фото: Илья Репин

25 не тысяча, но всех ли посчитали?



В Татарстане с начала сентября COVID-19 заболели 25 педагогов, сообщила сегодня «Реальному времени» руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. По сравнению с Москвой это, конечно, немного. Но прошел только месяц с начала учебного года, и еще неясно, как будут развиваться события на фоне растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В России только в первую неделю сентября коронавирусную инфекцию подхватило около тысячи учителей. Более поздние статданные не публиковались: то ли у учителей перестали диагностировать COVID, то ли вести такую статистику в ведомстве прочему-то сочли излишним. Но о масштабах распространения инфекции можно опосредованно судить по свежим данным с Украины: местный минздрав сообщил, что на 4 октября COVID-19 болеют 1 257 учеников и 2 158 учителей.

А значит, даже 25 заболевших учителей и преподавателей вузов и техникумов в Татарстане представляются серьезной угрозой. Потому как каждый педагог контактирует с сотнями детей и молодых людей, с их родителями, и до проявления явных признаков инфекции заразившиеся делятся вирусом в геометрической прогрессии.

Если прибавить к этому, что у нас далеко не каждый затемпературивший проходит тест на «корону», что бессимптомники (а именно так чаще всего болеют дети) вообще не выявляются и что средний возраст учителей в Татарстане — около 50 лет и старше, то есть эта категория относится к наиболее уязвимой по части тяжелых осложнений, и эпидемиологическая картина складывается явно неоптимистическая.

По словам главы республиканского Роспотребнадзора, педагоги заболели «короной» в основном в Казани. Фото Максима Платонова

Больных школьников меньше, чем больных учителей

Тем не менее в Роспотребнадзоре и Минобрнауки считают, что оснований для тревоги нет.

— С 1 сентября в учебных заведениях зарегистрированы единичные случаи (заболевания коронавирусной инфекцией — ред.), — сообщила Марина Патяшина. — Это 25 педагогов школ, вузов и техникумов. На сегодня в 11 случаях идут обследования контактных лиц и изоляционные мероприятия еще продолжаются, в 14 — завершены. Заболели также семь школьников, двое уже выздоровели.

По словам главы республиканского Роспотребнадзора, педагоги заболели «короной», в основном, в Казани, хотя есть случаи заболевания учителей в Дрожжановском, Лаишевском, Нурлатском, Сабинском, Пестречинском районах, Набережных Челнах, Альметьевске, Буинске.

Уроки с койки

В татарстанском Минобрнауки заверили «Реальное время», что обстановка в школах республики не такова, чтобы переводить школьников на дистант, а вот в других российских регионах ситуация, похоже, не такая благостная (либо там более активно выявляют «ковидников» среди заболевших ОРВИ).

В Москве уже объявили, что пожилых (65+) учителей и педагогов, имеющих хронические заболевания, планируется перевести на «удаленку», а в классы вместо них направить старшекурсников из педвузов. Так сказать, совместить приятное с полезным: обеспечить будущим учителям практику, руководить которой, составляя планы уроков и контролируя ход занятий, будут из дома опытные наставники.

В татарстанском Минобрнауки заверили «Реальное время», что обстановка в школах республики не такова, чтобы переводить школьников на дистант. Фото tatarstan.ru

В регионах же, где ситуация с заболеваемостью более тревожная, чем в Татарстане, пошли по другому пути. В Челябинске, например, учителей обязали и вести уроки вживую, и заниматься онлайн с теми, кто сидит на карантине по болезни. За одну зарплату педагоги тянут двойную нагрузку и, естественно, уворачиваются, как могут — многие вместо онлайн-уроков и зум-конференций отсылают ученикам задания на самостоятельную работу.

На популярной страничке в сети учитель одного из российских регионов анонимно описал еще один «прогрессивный» метод: «Учителя с простудными симптомами, которые явно видны, приходится отправлять домой!.. Хорошо, учитель дома. Пошел на больничный! А дальше, что делать? Замены нет. На этот вопрос быстро ответили в местном комитете образования. Пусть педагоги ведут уроки из дома. Ведь дистант же был, все получалось! С возможностями современной техники даже с больничной койки сумеем нести доброе и вечное в детские массы».

При этом педагоги, которых уже по части вероятности заболевания в силу множества контактов с «бессимптомниками» впору приравнять к медикам, вряд ли могут рассчитывать на какие-либо доплаты и компенсации. «Реальное время» поинтересовалось у татарстанских педагогов, готовы ли они рисковать здоровьем за идею — ради качества обучения.

Педагоги, которых уже по части вероятности заболевания в силу множества контактов с «бессимптомниками» впору приравнять к медикам, вряд ли могут рассчитывать на какие-либо доплаты и компенсации. Фото Рината Назметдинова

«Чему быть, того не миновать», а «умереть можно и от тоски»

— Я сама веду онлайн-курсы татарского языка, — говорит учитель Кембриджской международной школы «Бала-сити» Эльвира Маркова. — И материал ученики усваивают успешно. Но при дистанционном обучении используется совсем другая методика, чем в школе, и у меня в группе всего три человека, а в обычном классе — двадцать-тридцать учеников. Я видела, как в таких условиях учился мой племянник — это не учеба! Потому что отследить всех невозможно, а дети требуют контроля, мотивированы далеко не все. Да и не готовы мы давать уроки онлайн в школе — не у всех учителей есть удобные платформы для этого. Поэтому я — сторонница традиционной организации обучения, несмотря на риски для учителей.

Эльвира Маркова говорит, что она — фаталистка, поэтому за себя в плане заражения коронавирусом не очень боится:

— Чему быть, того не миновать. Но я, конечно, боюсь заразить свою пожилую маму, которая относится к уязвимой категории. Тем более, что от коронавирусной инфекции умер мой родственник, глубокий инвалид, и это была тяжелая потеря, человека очень жалко...

А директор казанской школы-интерната «Солнце» Павел Шмаков, ужаснувшись тому, что где-то обязали учителей вести уроки онлайн на больничном, заметил, что во всем надо искать золотую середину:

— У нас есть пожилые педагоги, которые законно могут не выходить на работу, но выходят — просто не могут сидеть дома. Потому что да, они в группе риска, но сидя взаперти, в четырех стенах, можно умереть не от коронавируса, а от тоски. Людям нужно общение!

Как оказалось, в этой школе есть и такие педагоги, которые, заболев, по своей инициативе выходят на дистант к концу больничного. Не по обязанности, говорит директор, и не по приказу руководства, а потому, что нуждаются в общении с учениками и переживают за них:



— А вообще во всем должна быть мера. Ведь в «доковидную» эпоху Роспотребнадзор предупреждал, что маленьким детям вредно подолгу находиться за компьютером, а потом на первое место вышли меры по борьбе с инфекцией, об этом как будто забыли. В итоге наверняка количество младших школьников с испорченным зрением выросло! Так что дело не в героизме, а в том, чтобы стараться все сделать для того, чтобы свести вероятность заражения к минимуму: рассадить детей за одиночные парты, проветривать помещения.

Инна Серова