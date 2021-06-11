Главное о коронавирусе на 11 июня: отношение россиян к массовой вакцинации, G7 подарит миру 1 млрд вакцин

Фото: Илья Репин

Непривитым рекомендовали не приходить на Сабантуй

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 11 июня в республике зарегистрировано 21 814 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 042 человека, в том числе 101 за минувшие сутки. Умерли за весь период 511 человек.

С 1 августа 2020 года в Татарстан из-за рубежа вернулись более 130 тыс. жителей республики. Граждан, не сдавших тест на COVID-19 после прибытия, оштрафовали на 2,9 млн рублей. За неисполнение установленных требований Управление РПН и МВД направили 583 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Было составлено 572 протокола об административных правонарушениях. Суды рассмотрели 395 дел, по итогам которых были назначены штрафы на сумму 2,9 млн рублей.

Роспотребнадзор в Набережных Челнах за неделю привлек к административной ответственности четырех жителей города, которые не сдали вовремя результаты ПЦР-теста на коронавирус.

На праздновании Сабантуя в Татарстане будет действовать масочный режим, рассказала глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она не рекомендовала приходить на Сабантуй не вакцинированным от коронавируса и не имеющим антитела, а также лицам, относящимся к группе риска.



Фото: realnoevremya.ru

Премии за вакцинацию



За последние сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 188 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 180 454 человек, а выздоровевших — до 4 782 183 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 396 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 125 674 человека.



За последние сутки в России проведено более 400 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 540,6 тысячи человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что делать прививку от коронавируса лучше за несколько дней до отпуска, а не в день отъезда. По его словам, даже первые аппликации у многих людей уже формируют иммунный ответ и уже снижают риски заражения.

Мурашко сообщил, что в российских регионах, где люди не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, ситуация по COVID-19 остается напряженной.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачам сейчас стало сложнее лечить пациентов с COVID-19, поскольку методы, выработанные во время пандемии, перестали работать. Он связал это отчасти с тем, что вирус мутировал.

Фото: gkb40dzm.ru

ВЦИОМ выяснил, что большинство жителей России положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% заявили, что привились бы российской вакциной. Согласно исследованию, 60% участников опроса одобрили массовую вакцинацию. Отрицательно относятся к вакцинации 22% опрошенных, 15% — безразлично. Еще 3% респондентов затруднились дать ответ.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у 18-23% пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, однако этот симптом можно вылечить. Остаточные проявления данного симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме, то есть наблюдаться еще на протяжении нескольких недель уже после выздоровления.

Село Вострецово Охотского района Хабаровского края закрыли на карантин из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Вострецово находится рядом с поселком Новое устье, который 6 июня также был закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19.

Фото: khabarovsk.md

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил ввести в бюджетных структурах региона премии за вакцинацию против COVID-19 более 50% сотрудников. Премию при вакцинации более 50% сотрудников должен получить весь коллектив.

Сотрудники Россельхознадзора рассказали, что наиболее подверженными из животных к заражению коронавирусом являются кошки, норки и хорьки. По большей части животные легко переносят заболевание, за исключением отдельных случаев. Очевидные симптомы возникают, как правило, у диких и домашних кошек. Эксперты отметили, что животные могут быть переносчиками множества других коронавирусов.

Фото: Максим Платонов

Индийский штамм и его осложнения



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 174 873 997 человек, 3 773 547 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 426 420). На второй строчке — Индия (29 274 823), на третьей — Бразилия (17 210 969), на четвертой — Франция (5 791 608), на пятой — Турция (5 313 098). Россия занимает шестое место (5 108 217, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (598 748). За ними следуют Бразилия (482 019), Индия (363 079), Мексика (229 580) и Великобритания (128 131).

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала распространение индийского штамма коронавируса в Европе. Именно этот вариант коронавируса вызывает сильную обеспокоенность: он заразнее и способен поражать даже тех, у кого есть иммунитет.

СМИ сообщили, что индийский штамм коронавируса провоцирует симптомы, которые обычно не наблюдаются у пациентов с COVID-19, например нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящих к гангрене. По словам врачей из города Мумбаи (Индия), развитие такого осложнения, как формирование микротромбов, приводящих к развитию гангрены, стало происходить чаще, чем раньше. Боль в животе также является признаком образования тромбов в кровеносных сосудах кишечника. Некоторые пациенты с COVID-19 также обращаются за медицинской помощью в связи с потерей слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.

Фото: russian.rt.com

Лидеры стран Группы семи (G7) намерены объявить на встрече в городе Карбис-Бэй о решении обеспечить мир не менее чем 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Соединенное Королевство пожертвует 100 млн доз вакцин в течение следующего года, в том числе пять млн доз будут отправлены в наиболее бедные страны до конца сентября. 80% от запланированного количества Великобритания распространит с помощью международной инициативы COVAX.

Ведущая сила японской оппозиции, Конституционно-демократическая партия, выступает за отмену токийской Олимпиады или новую отсрочку с ее проведением, объявил лидер партии Юкио Эдано. Правительство Японии имеет все законные полномочия для того, чтобы закрыть границы для спортсменов и членов делегаций. Вместе с тем он выразил надежду на то, что за год вакцинация в Японии и других странах даст надежные результаты, что позволит после отсрочки провести летние Игры в привычном формате.

Круизный оператор американо-норвежской компании Royal Caribbean сообщил, что положительный результат на COVID-19 был получен у двух гостей на борту его знаменитого судна Millennium. Заболевание у них протекает в бессимптомной форме, больные находятся в изоляции. Медики лайнера отслеживают состояние и наладили регулярное тестирование на коронавирус всех, кто мог контактировать с заразившимися. Millennium вышел в рейс на прошлой неделе. Он один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за распространения коронавирусной инфекции на круизных лайнерах в прошлом году.

Фото: wikipedia.org

Украина не разрешает въезд в страну иностранцам на основании документов о вакцинации российским препаратом «Спутник V», поскольку он не включен в перечень одобренных ВОЗ. Украина на этой неделе разрешила въезд иностранцев без теста на коронавирус с условием, что они представят сертификат о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами. В погранслужбе отметили, что такими препаратами являются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm или Sinovac, а еще Janssen.

Маргарита Головатенко