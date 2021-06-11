Главное о коронавирусе на 11 июня: отношение россиян к массовой вакцинации, G7 подарит миру 1 млрд вакцин
Непривитым рекомендовали не приходить на Сабантуй
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 11 июня в республике зарегистрировано 21 814 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 042 человека, в том числе 101 за минувшие сутки. Умерли за весь период 511 человек.
- С 1 августа 2020 года в Татарстан из-за рубежа вернулись более 130 тыс. жителей республики. Граждан, не сдавших тест на COVID-19 после прибытия, оштрафовали на 2,9 млн рублей. За неисполнение установленных требований Управление РПН и МВД направили 583 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Было составлено 572 протокола об административных правонарушениях. Суды рассмотрели 395 дел, по итогам которых были назначены штрафы на сумму 2,9 млн рублей.
- Роспотребнадзор в Набережных Челнах за неделю привлек к административной ответственности четырех жителей города, которые не сдали вовремя результаты ПЦР-теста на коронавирус.
- На праздновании Сабантуя в Татарстане будет действовать масочный режим, рассказала глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она не рекомендовала приходить на Сабантуй не вакцинированным от коронавируса и не имеющим антитела, а также лицам, относящимся к группе риска.
Премии за вакцинацию
За последние сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 188 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 180 454 человек, а выздоровевших — до 4 782 183 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 396 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 125 674 человека.
За последние сутки в России проведено более 400 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 540,6 тысячи человек.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что делать прививку от коронавируса лучше за несколько дней до отпуска, а не в день отъезда. По его словам, даже первые аппликации у многих людей уже формируют иммунный ответ и уже снижают риски заражения.
- Мурашко сообщил, что в российских регионах, где люди не соблюдают рекомендуемые меры профилактики, ситуация по COVID-19 остается напряженной.
- Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачам сейчас стало сложнее лечить пациентов с COVID-19, поскольку методы, выработанные во время пандемии, перестали работать. Он связал это отчасти с тем, что вирус мутировал.
- ВЦИОМ выяснил, что большинство жителей России положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% заявили, что привились бы российской вакциной. Согласно исследованию, 60% участников опроса одобрили массовую вакцинацию. Отрицательно относятся к вакцинации 22% опрошенных, 15% — безразлично. Еще 3% респондентов затруднились дать ответ.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у 18-23% пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, однако этот симптом можно вылечить. Остаточные проявления данного симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме, то есть наблюдаться еще на протяжении нескольких недель уже после выздоровления.
- Село Вострецово Охотского района Хабаровского края закрыли на карантин из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Вострецово находится рядом с поселком Новое устье, который 6 июня также был закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19.
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил ввести в бюджетных структурах региона премии за вакцинацию против COVID-19 более 50% сотрудников. Премию при вакцинации более 50% сотрудников должен получить весь коллектив.
- Сотрудники Россельхознадзора рассказали, что наиболее подверженными из животных к заражению коронавирусом являются кошки, норки и хорьки. По большей части животные легко переносят заболевание, за исключением отдельных случаев. Очевидные симптомы возникают, как правило, у диких и домашних кошек. Эксперты отметили, что животные могут быть переносчиками множества других коронавирусов.
Индийский штамм и его осложнения
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 174 873 997 человек, 3 773 547 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 426 420). На второй строчке — Индия (29 274 823), на третьей — Бразилия (17 210 969), на четвертой — Франция (5 791 608), на пятой — Турция (5 313 098). Россия занимает шестое место (5 108 217, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (598 748). За ними следуют Бразилия (482 019), Индия (363 079), Мексика (229 580) и Великобритания (128 131).
- Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала распространение индийского штамма коронавируса в Европе. Именно этот вариант коронавируса вызывает сильную обеспокоенность: он заразнее и способен поражать даже тех, у кого есть иммунитет.
- СМИ сообщили, что индийский штамм коронавируса провоцирует симптомы, которые обычно не наблюдаются у пациентов с COVID-19, например нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящих к гангрене. По словам врачей из города Мумбаи (Индия), развитие такого осложнения, как формирование микротромбов, приводящих к развитию гангрены, стало происходить чаще, чем раньше. Боль в животе также является признаком образования тромбов в кровеносных сосудах кишечника. Некоторые пациенты с COVID-19 также обращаются за медицинской помощью в связи с потерей слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.
- Лидеры стран Группы семи (G7) намерены объявить на встрече в городе Карбис-Бэй о решении обеспечить мир не менее чем 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Соединенное Королевство пожертвует 100 млн доз вакцин в течение следующего года, в том числе пять млн доз будут отправлены в наиболее бедные страны до конца сентября. 80% от запланированного количества Великобритания распространит с помощью международной инициативы COVAX.
- Ведущая сила японской оппозиции, Конституционно-демократическая партия, выступает за отмену токийской Олимпиады или новую отсрочку с ее проведением, объявил лидер партии Юкио Эдано. Правительство Японии имеет все законные полномочия для того, чтобы закрыть границы для спортсменов и членов делегаций. Вместе с тем он выразил надежду на то, что за год вакцинация в Японии и других странах даст надежные результаты, что позволит после отсрочки провести летние Игры в привычном формате.
- Круизный оператор американо-норвежской компании Royal Caribbean сообщил, что положительный результат на COVID-19 был получен у двух гостей на борту его знаменитого судна Millennium. Заболевание у них протекает в бессимптомной форме, больные находятся в изоляции. Медики лайнера отслеживают состояние и наладили регулярное тестирование на коронавирус всех, кто мог контактировать с заразившимися. Millennium вышел в рейс на прошлой неделе. Он один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за распространения коронавирусной инфекции на круизных лайнерах в прошлом году.
- Украина не разрешает въезд в страну иностранцам на основании документов о вакцинации российским препаратом «Спутник V», поскольку он не включен в перечень одобренных ВОЗ. Украина на этой неделе разрешила въезд иностранцев без теста на коронавирус с условием, что они представят сертификат о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами. В погранслужбе отметили, что такими препаратами являются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm или Sinovac, а еще Janssen.
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