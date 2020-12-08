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До конца учебного года Роспотребнадзор проверит качество питания во всех школах Татарстана

14:28, 08.12.2020
До конца учебного года Роспотребнадзор проверит качество питания во всех школах Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Вопросы организации горячего питания в школах Татарстана сегодня обсудили на брифинге в кабинете министров РТ. Он прошел с участием главы Министерства образования Ильсура Хадиуллина, руководителя республиканского Роспотребнадзора Марины Патяшиной и гендиректора Департамента продовольствия и социального питания Казани Римы Мухамедшиной.

Как сообщила глава надзорного органа Марина Патяшина, сотрудниками Роспотребнадзора до конца учебного года (май 2021 года) будут проверены свыше 1700 общеобразовательных школ. Во время проверки блюда, подаваемые в школьных столовых, оцениваются по нескольким критериям: качество термической готовности, калорийность, содержание БЖУ и их соотношение друг к другу, а также коэффициент несъедаемости блюд.

Фото: Дмитрий Зайцев

С октября инспекторы побывали уже в 408 учебных заведениях (25%), где учатся почти 54 тыс. детей. Нарушения выявлены в 220 школах. Все нарушения, по словам Патяшиной, носят текущий и быстроустранимый характер. В целом коэффициент несъедамемости — то, что выбрасывается в мусор, — составил 20%.

Напомним, что в Казани пройдет семинар по школьному питанию.

Ангелина Панченко
ОбществоОбразование Татарстан Хадиулин Ильсур ГараевичПатяшина Марина АлександровнаМухамедшина Рима Жамиловна
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