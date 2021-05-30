Главное о коронавирусе на 30 мая: проверки кафе в Татарстане и лабораторное происхождение COVID-19

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор проверит сертификаты работников общепита через федеральный регистр привитых

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 30 мая в республике зарегистрировано 21 454 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 466 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. Умерли за весь период 496 человек.

В Татарстане кафе и ресторанам разрешили возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Соответствующее решение приняли власти республики.



Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала, как санврачи будут проверять это условие. Специалисты проверят сертификаты работников общепита по федеральному регистру вакцинированных, а подлинность справок — в медицинских организациях, где их выдали.

Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в столице после майских праздников

За последние сутки в России выявили 9 694 новых случая коронавируса, выздоровели 7 386 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 063 442 человек, а выздоровевших — до 4 677 870 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 355 россиянин. За весь период в России от коронавируса умерли 121 162 человека.



В России запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Этот препарат уникален, он работает на основе механизма интерференции РНК, рассказал директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что наблюдавшийся в столице рост количества заразившихся коронавирусом весной и после майских праздников был сезонным — это характерно для гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Фото: mos.ru

Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) выразил свое личное мнение о происхождении инфекции COVID-19. Он считает, что вирус был искусственно выведен.

Смена со 100%-ной загрузкой началась во Всероссийском детском центре «Орленок» впервые с начала пандемии коронавируса. В эту смену, по планам, центр примет более 3 тыс. детей.

Режим повышенной готовности, введенный в Севастополе из-за пандемии коронавируса, продлен до конца июня, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Михаил Развожаев.

Фото: lukoil.ru

Власти Республики Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 5 июля. Об этом сообщается на сайте администрации главы Марий Эл.

Европейские ученые рассказали об искусственном происхождении коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.28 (мск) заразились 169 957 062 человека, 3 533 769 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 251 979). На второй строчке — Индия (27 894 800), на третьей — Бразилия (16 471 600), на четвертой — Франция (5 719 877), на пятой — Турция (5 235 978). Россия занимает шестое место (4 995 613, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (594 306). За ними следуют Бразилия (461 057), Индия (325 972), Мексика (223 455) и Великобритания (128 037).



Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них имеются доказательства искусственного происхождения коронавируса. По их данным, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. После они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Фото commons.wikimedia.org

В Индии продлили до 7 июня режим жесткого карантина, введенный из-за вспышки коронавируса, — это сделало правительство национального столичного округа Дели. При этом с 31 мая разрешено работать предприятиям в промышленных зонах и строительным компаниям.

Митинги против правительства президента Бразилии Жаира Болсонару и его политики на фоне пандемии коронавируса прошли почти по всей стране.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон по примеру мужа принца Уильяма сделала прививку от коронавируса. На официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram опубликовали фото, на котором супруга Уильяма запечатлена в момент укола.

Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Власти Испании разрешили заходить в порты страны круизным лайнерам в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, говорится в официальном государственном бюллетене (BOE). Новые правила начнут действовать с 7 июня текущего года.

Саудовская Аравия снимает с 30 мая введенный из-за пандемии нового коронавируса запрет на въезд в королевство из 11 стран. Об этом сообщило МВД страны.

Румыния достигла коллективного иммунитета к коронавирусу. Такое предположение высказал глава Национального комитета по вакцинации, военный врач Валериу Георгицэ, основываясь на данных о числе румын, которые сделали прививку или переболели коронавирусом.

Рекордный за время пандемии нового коронавируса пассажиропоток был вновь зарегистрирован в аэропортах США. Об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель Управления транспортной безопасности (УТБ) США Лиза Фарбстайн.

Алексей Нечаев