Специалисты Роспотребнадзора РТ обследовали все УИКи в Татарстане

Эпидемиологическая ситуация в Татарстане остается напряженной, но и избирательная кампания в условиях пандемии проводится не в первый раз, завила глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.



По ее словам, рекомендации по безопасности на участках были изданы ФС РПН еще в июне, и подготовку к проведению выборов начали сразу после их получения. По сравнению с прошлым годом есть новшества — к работе рекомендовано привлекать членов УИК, у которых есть прививка против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 63% лиц имеют полный завершенный курс вакцинации, сообщила она.

Как отметила Патяшина, все УИКи обследовали 243 специалиста Роспотребнадзора по РТ.

Несущественные замечания были, потому что дети еще учились в школах. Но в четверг участки были готовы к началу работы.

«На участках предусмотрены меры даже больше, чем в рекомендациях. Например, специальные защитные экраны у членов комиссий, защитные щитки. Предусмотрена была дезинфекция помещений двукратная: в ночь с четверга на пятницу, и по завершению выборов она будет проведена. Чтобы учреждение начало работать в штатном режиме и никаких рисков заражения не было», — сказала глава ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию Единого дня голосования.

Маргарита Головатенко