Главное о коронавирусе на 10 декабря: утечка данных «ковидных» больных в Москве, Турция и «Спутник V»

Объяснение «заниженной» статистики

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 92 новых случая коронавируса. Всего на 10 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 229 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 824 человек, в том числе 87 за минувшие сутки. Умерли за весь период 155 человек.

В преддверии Нового года в Челнах не зарегистрируют ни одного брака. В управлении ЗАГС автограда связывают отсутствие регистраций брака 30 и 31 декабря с пандемией коронавируса, в том числе ограничением работы заведений общепита.

За две недели работы модернизированной горячей линии для консультации жителей по вопросам COVID-19 туда поступило 15 329 звонков от татарстанцев. Ежедневно операторы обрабатывают около 1 тыс. обращений от жителей республики.

Фото Максима Платонова

Около 3 тыс. татарстанцев приняли участие в пилотном проекте Роспотребнадзора РФ по изучению популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. В сентябре антитела нашли у 45,2% участников испытаний, тогда как в июне это значение составляло 31,3%.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, каких правил должны придерживаться общественные заведения и их посетители во время проведения корпоративов. в кафе и ресторанах могут находиться до 100 человек, а помещение может быть заполнено до 70%. Кроме того, должна быть соблюдена дистанция между столиками. Если в заведении проводят банкет, то оно должно закрыться для других посетителей вне зависимости от заполненности помещения. Персонал должен быть в масках, а заведения — снабжены антисептиками.

Патяшина заявила, что ситуация в республике позволяет образовательным учреждениям продолжить работу в очном режиме.

Также глава татарстанского Ропотребнадзора рассказала о причинах «занижения» статистики заболевания коронавирусом. Она заявила, что, согласно федеральному закону, в официальную статистику попадают только те случаи, которые подтверждены положительным мазком из носоглотки.

Фото tatarstan.ru

Низкая летальность в России

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случая коронавируса, выздоровели 25 877 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 569 126 человек, а выздоровевших — до 2 033 669 человек.



Зафиксировано 562 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 45 280 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 81 млн тестов на коронавирус, в том числе 499 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 545,7 тыс. человек.



В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) не подтвердили информацию о том, что Турция отказалась от приобретения отечественной вакцины от коронавируса. Ранее СМИ сообщали об этом со ссылкой на заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа, однако позже он сообщил, что в Турция начнет токсикологические испытания российской вакцины от COVID-19. Позже он добавил, что для Турции важно, чтобы вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала надлежащей лабораторной практике.

Фото: twitter.com/drfahrettinkoca

В Пятигорской городской клинической больнице разработали препарат, подавляющий COVID-19. Как объяснили разработчики препарата, лекарство блокирует вирусную РНК в человеческом организме по методу «антисмысловой терапии».

Росавиация ввела запрет на авиаперевозки организованных групп туристов грузопассажирскими рейсами, следующими за рубеж.

Границы некоторых популярных у россиян стран могут быть закрыты до сентября 2021 года. Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что власти других стран предполагают открытие границ после летнего сезона.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам подчеркнул, что рост цен на базовые продукты питания никак не связан с пандемией коронавируса. Он обратил внимание на подорожание таких продуктов, как сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия.

Фото: rf.biz

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России летальность COVID-19 ниже, чем в среднем по миру. В РФ она составляет 1,7% против мирового показателя в 2,3%.

Руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко заявил, что утечка персональных данных в Москве лиц, переболевших коронавирусом, подтвердилась и произошла вследствие «человеческого фактора». Персональные данные нескольких сотен тысяч переболевших COVID-19 москвичей оказались опубликованы в интернете. Сейчас проводится проверка, будут приняты меры.

Усиленные меры на Украине

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 68 900 483 человек, 1 569 454 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (15 391 700). На второй строчке — Индия (9 767 371), на третьей — Бразилия (6 728 452). Россия на четвертом месте (2 518 551, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 377 913).



Больше всего смертей зафиксировано в США (289 431). За ними следуют Бразилия (178 995), Индия (141 772), Мексика (111 655) и Великобритания (62 663).



Власти Белоруссии временно ограничили выезд за пределы страны граждан и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике. Мера принята с целью предотвращения распространения коронавируса.

Фото mos.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен «без всяких сомнений» сделать прививку от коронавируса публично. Он сказал, что сделает это тогда, когда вакцина от COVID-19 станет для него доступна «и когда ситуация будет подходящей».

Кабмин Украины ввел усиленные карантинные меры из-за распространения коронавируса с 8 по 24 января. Так, на период карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой», магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением учреждений, работающих в ТРЦ и продающих пищевые продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию.

Хакеры, совершившие кибератаку на агентство по лекарственным средствам ЕС (EMA), незаконно получили доступ к некоторым документам по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer.

Японские ученые из Университета Фукуоки выяснили, что часто используемые лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса воздушно-капельным путем. Чихание или кашель порождает вихревые кольца потоков воздуха, которые постепенно становятся нестабильными и деформируются в трех измерениях. При этом, достигая верхнего и нижнего краев щитка, они попадают под экран.

Маргарита Головатенко