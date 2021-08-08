Главное о коронавирусе на 8 августа: МакSим полностью пришла в себя, Стивен Кинг напишет роман о COVID-19

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Заболеваемость в Татарстане выросла в полтора раза



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 8 августа в республике зарегистрировано 24 337 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 550 человек, в том числе 8 за минувшие сутки. Умерли за весь период 633 человека.

Певица МакSим находится в ясном сознании и полностью пришла в себя. Она общается с медиками, смеется и шутит. Все функции ее организма в порядке, сообщили представители артистки. Напомним, в больнице певица лежит с 15 июня.

В Татарстане в полтора раза вырос уровень заболеваемости коронавирусом в июле, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. В среднем в июле в республике регистрируется по 49 случаев в сутки. Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 11 муниципальных образованиях. Ежесуточное количество случаев с начала августа не увеличивается, «но заболеваемость находится на достаточно высоких цифрах».

Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался в топ-5 российских туристических направлений, в которых нет жестких коронавирусных ограничений. В 2021 году спрос на отдых в республике вырос на 17% по сравнению с «доковидным» 2019 годом. Выбор в пользу региона делают почти 10% туристов.

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса получили 10 234 человека. Всего в республике прошли процедуру вакцинации 873 509 человек. Из них 674 427 человек получили вторую прививку.

В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. От инфекции скончались 83-летняя женщина и 81-летний мужчина. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



Фото: Илья Репин

Опасная ситуация в Астрахани

За последние сутки в России выявили 22 866 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 669 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 447 750 человек, а выздоровевших — до 5 755 507 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 787 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 164 881 человек.

Третья волна коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций штамма, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он напомнил, что дельта-штамм коронавируса более контагиозен, при заражении сокращается инкубационный период вируса, быстрее развиваются тяжелые осложнения.

В Астраханской области наблюдается особо опасная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В регионе сейчас развернуты в общей сложности две тысячи медицинских коек. Подавляющая часть заболевших пациентов (80%) находятся на амбулаторном лечении, сообщил Мурашко.

Фото minzdrav.gov.ru

Специалисты допускают рост заражений коронавирусной инфекцией среди детей с началом учебного года и призывают ускорить вакцинацию взрослых, чтобы избежать вспышек. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев считает, что с появлением более опасных штаммов эпидситуация может обостриться.

В Омске все чаще стали открываться вакансии с требованием вакцинации против коронавируса. Всего с января по июль в регионе было размещено около 40 вакансий, в которых упоминалось наличие сертификата о вакцинации или справки о наличии антител к COVID-19.

Коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом, заявил руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, кардиолог Заур Шугушев. По его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань.

Фото: Илья Репин

Новые штаммы могут обозначить созвездиями

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 202 293 191 человек, 4 286 963 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 739 777). На второй строчке — Индия (31 934 455), на третьей — Бразилия (20 151 779), на четвертой — Франция (6 350 899), на пятой — Россия (6 340 370, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (616 718). За ними следуют Бразилия (562 752), Индия (427 862), Мексика (244 248), Перу (196 873) и Россия (161 343).

Ученые из США выяснили, что средство от гельминтов может стать перспективным лекарством от COVID-19. Салициланилиды оказались способны помешать коронавирусу проникать в клетки, а также бороться с цитокиновым штормом. Результат не зависит от штамма вируса, поэтому салициланилид, вероятно, справится и с новыми мутациями, считают исследователи. На людях, правда, его пока не тестировали — только in vitro.

Фото facebook.com/DonaldTrump

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был прав, говоря о лабораторном происхождении нового коронавируса. По его словам, руководство социальных сетей, в том числе Twitter, активно блокировало людей, которые публиковали неподтвержденные данные о коронавирусе, в том числе теорию о его лабораторном происхождении. «Это абсолютно ужасно, но он действительно появился в уханьской лаборатории», — отметил Трамп.

Названия созвездий могут послужить для обозначения новых штаммов коронавируса в случае, если для этого перестанет хватать греческих букв, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. По мнению Керкхове, в будущем из-за мутаций вируса 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей, представляющих интерес или вызывающих озабоченность медиков. Эксперт ВОЗ добавила, что решение по следующим названиям для новых штаммов вируса будет объявлено «относительно скоро». Она уточнила, что сейчас рабочая группа по эволюции вирусов и команда юристов ВОЗ дважды проверяют предложения, чтобы убедиться, что названия «никого не расстроят».

Американский писатель Стивен Кинг хочет написать роман, который будет посвящен коронавирусу. По словам писателя, пандемия уже повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», который был опубликован на этой неделе. Для большей правдоподобности события книги пришлось перенести с 2020 на 2019 год. По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.



Фото: EPA/Vostock-photo

Противники санитарных пропусков в четвертый раз за последние недели провели в субботу марши протеста более чем в 150 городах Франции. В манифестациях приняли участие 237 тыс. человек. Во французской столице на улицы в субботу вышли 16 тыс. активистов протестного движения.

Владелец компании такси в американском штате Миссури выразил несогласие с вакцинацией от коронавируса, заявив, что не собирается развозить клиентов в масках или тех, кто сделал прививку. По заявлению владельца компании Yo Transportation Чарли Буллингтона, он гордится тем, что в Миссури один из наиболее низких процентов вакцинации от COVID во всей стране. При этом заболеваемость коронавирусом за последний месяц выросла почти втрое — до 2,8 тысячи случаев в среднем за день.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать призыв гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса о необходимости введения временного моратория на дополнительные прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Дюжаррик отметил, что ВОЗ играет ведущую роль в медицинских вопросах и ООН полностью поддерживает их работу.

Цены на такси в США за время пандемии выросли в полтора раза.

Маргарита Головатенко