Главное о коронавирусе на 7 марта: снижение темпов вакцинации в Татарстане, прогноз на весну

Фото: Максим Платонов

Новые «ковидные» нарушения



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 7 марта в Татарстане зарегистрировано 18 334 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 15 026 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. Умерли за весь период 360 человек.

В январе 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 311 татарстанцев. У 80 их них вирус был идентифицирован, у остальных он не был выявлен, но предполагается как основная причина смерти. У 19 умерших в январе текущего года жителей Татарстана коронавирус был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших их смерть. Еще у 62 умерших в январе татарстанцев COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление летального исхода.

В Татарстане снизились темпы вакцинации — сейчас показатель в республике находится на уровне 2,23%. В исследовании отмечается, что позиция Татарстана в рейтинге городов находилась ближе к середине таблицы, теперь — опустилась ниже.

Фото: пресс-служба ГСО РТ

В Казани состоялся благотворительный концерт «Мы говорим врачам: «Спасибо!» для медработников. Он прошел на сцене Государственного большого концертного зала им. Салиха Сайдашева. Перед медработниками выступил государственный симфонический оркестр Татарстана. В его исполнении прозвучали произведения французского композитора Камиля Сен-Санса.

Сотрудников управления Роспотребнадзора по Татарстану наградили орденом Пирогова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19) орден Пирогова получили руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина и начальник отдела управления Роспотребнадзора по Татарстану Луиза Борисова.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19) орден Пирогова получили руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина и начальник отдела управления Роспотребнадзора по Татарстану Луиза Борисова. Экипаж яхты «Милонга» не смог передать флаг 100-летия ТАССР татарской диаспоре Аделаиды, сообщил один из членов экипажа, 36-летний боцман Виль Сагитов. В качестве причины он назвал обстановку в мире из-за коронавируса.

Специалисты Роспотребнадзора Татарстана в феврале проверили 2 283 объекта и выявили нарушения на 168 из них. Больше всего нарушений выявили в медицинских организациях, на предприятиях торговли и объектах общепита. На соблюдение предписаний после каникул проверили все 30 вузов. Ситуация улучшилась, нарушений не выявили. Еще в феврале обследовали 642 организации для детей и подростков — здесь нарушения удалось найти на 57 объектах. Как правило, нарушения касаются санитарно-дезинфекционного режима.

В Татарстане в феврале зарегистрировали 1 931 новый случай заражения коронавирусом — это на 30% меньше, чем за прошлый месяц. В среднем в первую неделю марта регистрируется чуть более 50 случаев в день, сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме правительства РТ. При этом Патяшина констатировала рост случаев внебольничной пневмонии.

В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли трое мужчин 1940, 1941, 1958 гг. рождения и две женщины 1944 и 1955 гг. рождения.

Фото: Илья Репин

ВОЗ не рекомендует «ковид-паспорта» для туристов



За последние сутки в России выявили 10 595 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 576 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 322 776 человек, а выздоровевших — до 3 911 924 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 368 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 89 094 человека.

В России в середине весны может вырасти заболеваемость коронавирусом. Снижение ожидается в конце мая. По словам главврача медцентра «Лидер медицины», врача-инфекциониста Евгения Тимакова, такой прогноз обусловлен тем, что иммунитет у переболевших инфекцией будет не настолько выражен, а люди, болевшие около года назад, могут заболеть повторно. К тому же, как подчеркивает специалист, весной обычно повышается сезонная заболеваемость, а влажный воздух в средней полосе России может способствовать передачу вируса.

Президент России Владимир Путин лично не контактировал со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ пока не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта» с данными о проведенной вакцинации от коронавируса, поскольку «есть много моментов, которые нужно учесть».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что чувствует себя хорошо после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19: «Седьмой день после прививки, чувствую себя хорошо. Видите, даже на рабочем месте».

Правительство Греции продлило до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране.

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Президент Венесуэлы привился от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 116 502 887 человека, 2 587 977 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 952 949). На второй строчке — Индия (11 210 799 ), на третьей — Бразилия (10 938 836), на четвертой — Россия (4 263 785, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 225 906).



Больше всего смертей зафиксировано в США (524 362). За ними следуют Бразилия (264 325 ), Мексика (190 357), Индия (157 756) и Великобритания (124 654).



Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Вместе с ним вакцинацию прошла и его супруга Силия Флорес.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о своем отношении к первой российской вакцине от коронавируса — он сообщил, что данные, которые он знает о «Спутнике V», «довольно хорошие». Фаучи рассказал, что он не следил за эффективностью китайских вакцин от COVID-19 и не может их оценить, так как у него недостаточно информации. Инфекционист добавил, что тесты, проведенные в США с вакцинами от коронавируса компаний Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95%. Поэтому он не беспокоится о возможных побочных эффектах этих препаратов.

Фото: Максим Платонов

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла отменил свой визит в Израиль после того, как выяснилось, что он не был полностью вакцинирован от COVID-19. Cам Бурла и члены делегации, которая должна была его сопровождать в поездке, не получили вторую дозу препарата. В результате визит решили отложить на несколько дней.

Доклад по итогам работы группы международных экспертов, посетивших Китай с целью установления происхождения коронавируса, будет опубликован после 14 марта. Об этом сообщил в пятницу на брифинге глава группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.



Правительство Туниса приняло ряд мер по смягчению ограничений, введенных ранее на фоне пандемии коронавируса: прибывающие в Тунис иностранцы теперь обязаны провести 48 часов на карантине. Ранее путешественники были обязаны по приезду предоставить ПЦР-тест, а также провести как минимум семь дней в карантине, покинуть который можно было лишь при отрицательном результате теста.

Маргарита Головатенко