На избирательных участках в Татарстане от гриппа привились 600 человек, от COVID-19 — тысяча
На сегодняшний день на избирательных участках в Татарстане более 600 человек сделали прививку от гриппа, а от коронавируса — порядка 1000 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко.
По его словам, на участках работают 724 пункта вакцинации. Где-то можно привиться от гриппа, где-то — от коронавируса — все по согласованию с администрацией поликлиник и больниц.
Придя на участок, нужно уточнить, можно ли там провакцинироваться, и если можно, то от чего. «В некоторых участках просто нет возможности создать пункт вакцинации. Выбирали те, где много избирателей и где есть для этого условия. Администрация УИКа и поликлиники сами решали, открывать там или нет», — сказал замминистра.
Руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина отметила, что открыть такой пункт можно, например, в школе или при стадионе, где есть медкабинеты.
Также Патяшина сообщила, что пункты вакцинации у метро прекратили свою работу. Пункты вакцинации закрылись из-за погодных условий — стало прохладно.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию Единого дня голосования.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым