На избирательных участках в Татарстане от гриппа привились 600 человек, от COVID-19 — тысяча

На сегодняшний день на избирательных участках в Татарстане более 600 человек сделали прививку от гриппа, а от коронавируса — порядка 1000 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко.



По его словам, на участках работают 724 пункта вакцинации. Где-то можно привиться от гриппа, где-то — от коронавируса — все по согласованию с администрацией поликлиник и больниц.

Придя на участок, нужно уточнить, можно ли там провакцинироваться, и если можно, то от чего. «В некоторых участках просто нет возможности создать пункт вакцинации. Выбирали те, где много избирателей и где есть для этого условия. Администрация УИКа и поликлиники сами решали, открывать там или нет», — сказал замминистра.

Руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина отметила, что открыть такой пункт можно, например, в школе или при стадионе, где есть медкабинеты.

Фото: realnoevremya.ru

Также Патяшина сообщила, что пункты вакцинации у метро прекратили свою работу. Пункты вакцинации закрылись из-за погодных условий — стало прохладно.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию Единого дня голосования.

Маргарита Головатенко