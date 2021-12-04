С сентября в Татарстане на школьных фильтрах не допустили к занятиям почти 22 тыс. детей

В Татарстане с сентября в школах по итогам утренних фильтров от занятий отстранили 21 989 детей и 1 126 педагогов, сообщила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



В сентябре в среднем по Татарстану к занятиям не допускали 346 детей в день, в октябре — 284 ребенка, в ноябре — 292.

По словам Патяшиной, в некоторых районах с сентября не отстранили ни одного ребенка, несмотря на заболеваемость детей. В 11 районах по результатам фильтров не отстранили от занятий ни одного учителя. В семи районах фильтры «работают нормально».

Фото: realnoevremya.ru

По данным на октябрь в Татарстане с начала учебного года с входных фильтров в школах отправили по домам 9 016 детей.

Маргарита Головатенко