Главное о коронавирусе на 28 апреля: у трети казанцев нашли антитела, ученые уничтожили коронавирус за секунду

Фото: Максим Платонов

С мая 2020 года у трети казанцев выявили антитела к коронавирусу



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 28 апреля в республике зарегистрировано 20 379 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 455 жителей республики, из них 43 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 458 человек.

С начала мая прошлого года антитела к коронавирусу класса G (свидетельствуют о перенесенном COVID-19, вырабатываются после того, как человек переболел) выявили у трети (31,2%) казанцев. По состоянию на 27 апреля этого года, тесты в лаборатории «Инвитро» сдали около 20 тысяч жителей Казани. Положительные результаты выявлены у каждого третьего — около восьми тысяч человек.



В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 4 289 человек. С начала кампании по вакцинации привились 234 053 жителя республики. 144 029 татарстанцев уже получили вторую прививку.



Пандемия коронавируса пагубно повлияла на криминальную статистику в Татарстане, рассказал глава Следкома по РТ Валерий Липский в интервью «Реальному времени». По количеству зарегистрированных убийств в 2020 году Татарстан занял третье место по России после Московской (311 убийств) и Свердловской областей (286). В республике зарегистрировано 256 убийств.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане восемь человек заразились британским штаммом коронавируса. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она уточнила, что эти люди не выезжали за пределы республики. Патяшина заверила, что все российские вакцины эффективны против COVID-19.

7,5 млн россиян получили оба компонента вакцины от COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 848 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 420 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 787 273 человек, а выздоровевших — до 4 411 098 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 387 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 109 367 человек.

В России коллективный иммунитет к коронавирусу может возникнуть, предположительно, к сентябрю. Ситуация может различаться в регионах, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В России в прошлом году на борьбу с пандемией и поддержку здравоохранения было выделено 609 миллиардов рублей из федерального бюджета, рассказала Голикова. 265 миллиардов рублей на эти цели уже направили в этом году. За работу в «красной» зоне медикам выплатили 72 миллиарда рублей за прошедший период текущего года. В лечении коронавируса задействованы 920 тысяч медработников.



Фото: kremlin.ru

Новые штаммы коронавируса обнаружены в 54 регионах России. Британский штамм обнаружен сразу в 48 регионах России, южноафриканский — в 11. Еще в 22 регионах специалисты фиксируют штаммы, которые имеют отдельные мутации, рассказала Голикова.

Почти 1,3 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот. По состоянию на 26 апреля 2021 года, произведено 1 833 230 доз препарата.

Прилетающих из Индии тестируют на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Татарстана Анна Попова.

Первый компонент вакцины против коронавируса в России получили уже 11,9 млн граждан, оба компонента — 7,5 млн человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Фото: Максим Платонов

Тяжелое течение COVID-19 может быть связано с недостатком двух веществ в организме — витаминов группы В, в частности В12, а также железа, рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха. При недостатке этих веществ может развиться анемия — состояние, которое зачастую приводит к недостаточному поступлению кислорода в организм и снижает его способность противостоять инфекции.

Пациентам с ВИЧ-инфекцией и онкологическими заболеваниями перед прохождением вакцинации от COVID-19 следует проконсультироваться с лечащим врачом, так как прививка в некоторых случаях может быть бесполезна. Об этом сообщила главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой освободить российских туристов, привившихся от COVID-19, от обязательства сдавать ПЦР-тесты по возвращении в Россию из-за рубежа и отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцину еще не получил.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует «мягкое снижение» заболеваемости COVID-19 в России. Однако такая ситуация не во всех регионах.

Фото: Ринат Назметдинов

Рост показателей общей смертности в России с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом. Такие данные следуют из отчета Минздрава РФ об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год.

Ученые смогли уничтожить коронавирус за секунду

В мире коронавирусом нового типа на 11.30 (мск) заразились 148 735 278 человек, 3 135 531 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 176 051). На второй строчке — Индия (17 997 113), на третьей — Бразилия (14 441 563), на четвертой — Франция (5 595 403). Россия занимает пятое место (4 725 252, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (573 381). За ними следуют Бразилия (395 022), Мексика (215 547), Индия (201 187) и Великобритания (127 705).



Группа исследователей из Техасского университета A&M разработала методику уничтожения коронавируса SARS-CoV-2 за секунду. Это можно сделать при помощи высокой температуры. В ходе эксперимента ученые пропустили через нагревающуюся секцию трубки из нержавеющей стали раствор, содержащий коронавирус. Оказалось, что, если раствор нагреть почти до 72 градусов в течение примерно полусекунды, титр вируса уменьшится в 100 тыс. раз, а этого достаточно для его нейтрализации. Исследователи считают, что такой метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Фото: Максим Платонов

ВОЗ пока не определилась с датой рассмотрения вопроса о включении российской вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения.



Правительство Финляндии объявило, что отменит режим чрезвычайного положения, введенный в начале марта из-за ухудшения ситуации с пандемией. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что предпосылок для продолжения режима ЧП нет.

Четыре случая индийского варианта коронавируса были выявлены в регионе Стокгольма. Случаи индийской мутации были также выявлены в Великобритании, Дании и Норвегии.

С 20 апреля новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, обнаружили еще в трех странах, а их общее число достигло 139, а география распространения южноафриканского штамма расширилась до 87 государств.

Фото: Максим Платонов

В Индии умерших от коронавируса начали сжигать в столичных парках, на парковках и пустырях из-за нехватки мест в крематориях. Родственники погибших собирают дрова для импровизированных костров и помогают в проведении кремаций. Сотрудники крематориев вынуждены сжигать тела с раннего утра до глубокой ночи.

Мутации COVID-19, выявленные в Индии, указывают на большую заразность нового штамма и его устойчивость к антителам как у переболевших, так и у вакцинированных, указала ВОЗ.

Татьяна Леухина