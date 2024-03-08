Итоги дня: «Ак Барс» вылетел из плей-офф, Финляндия вернула «Махеевъ», сотрудничество SOCAR и «Татнефти»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 8 марта:
- Минтруд предложил по-новому рассчитывать квоту для приема на работу людей с инвалидностью.
- Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.
- SOCAR и «Татнефть» договорились о сотрудничестве в сфере нефтехимии.
- Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» обществу инвесторов.
- Республиканский банк крови пополнился на 54 литра.
- В 2023 году более 504 тысячи женщин открыли ИП, что на 26,6% больше, чем в предыдущем году. Их доля в общем количестве ИП превысила долю мужчин.
- Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к женщинам с поздравлениями по случаю Международного женского дня. Он отметил, что этот праздник наполнен самыми теплыми чувствами.
- Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки. По числу голов он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) сократилось до 54.
- За аренду самой дешевой «двушки» в Альметьевске просят 15 тысяч рублей.
- В среднем за аренду «двушки» в Нижнекамске просят 29 459 рублей.
- В среднем за аренду двухкомнатной квартиры в Набережных Челнах предлагают 28 456 рублей.
- Доходы федерального бюджета России в январе — феврале 2024 года выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 5,025 трлн рублей. При этом расходы бюджета увеличились на 17% и достигли 6,499 трлн рублей.
- Женщины Татарстана больше всего любят читать любовные романы, фэнтези и классику.
- Каждый десятый россиянин получает свыше 100 тысяч рублей среднедушевого дохода.
- Рустам Минниханов открыл в Богатых Сабах международные соревнования по настольному теннису.
- Несколько участниц гонки с общего старта классическим стилем на юношеской Спартакиаде учащихся России в Сочи получили травмы из-за массового завала.
- Подарочные наборы к 8 Марта в Татарстане обогнали гаджеты, косметику и украшения.
- В 2023 году российские компании продемонстрировали рост прибыли. Совокупный сальдированный финансовый результат составил 33,3 трлн рублей. На каждую убыточную компанию пришлось три рентабельных.
- Почти половина женщин из крупных городов имеют ипотечные кредиты.
- Rajamarket вернул на прилавки Финляндии майонез «Махеевъ» из-за требований покупателей.
- С каждым годом все больше женщин становятся предпринимателями.
- Turkish Airlines отказала в посадке на рейс в Аргентину десяткам россиян.
- Российские работодатели в 1,5 раза чаще приглашали женщин на собеседования в 2023 году.
- Кэрол Лейн, известный канадский тренер, выразил свое негодование по поводу ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на этапе Гран-при в Канаде.
- Совет муниципального образования «город Болгар» изменил бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.
- Правительство Татарстана потратит больше денег на мировых судей.
- Казанский «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в пятом матче и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 1:2
- Старший лейтенант из Нижнекамска получила благодарность от генерал-лейтенанта полиции, начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадима Казьмина. С подачи Рании Марданшиной ее коллеги по всей стране начали использовать метод, который девушка присмотрела... в маникюрном салоне и опробовала на местах преступлений.
- В Буинске к концу года планируют достроить здание музея татарского живописца, скульптора, графика, фотографа, народного художника РСФСР, ТАССР, заслуженного художника Казахстана Баки Урманче.
Ключевые события 743-го дня специальной военной операции на Украине:
- В период со 2-го по 8-е марта 2024 г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
- На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области.
- Отражены 24 контратаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа Донецкой Народной Республики.
- Потери ВСУ составили более 1 970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции.
- Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23, 31, 47, 78, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 71-й егерской бригад, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новоселка Первая, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики.
- Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики.
- За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2 860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК «Стрела-10».
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65, 72, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102, 105 и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.
- Кроме того, отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили до 1 620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две боевые машины ЗРК «Стрела-10», а также боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании.
- На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65, 117, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35, 36, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области.
- В районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ.
- Потери противника составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США.
- Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов.
- В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1 234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.
Нафиса МиннехузинаОбщество
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