Республиканский банк крови пополнился на 54 литра
137 человек присоединились к донорской акции «Расцветай, добро», которая прошла в Республиканском центре крови Министерства здравоохранения Татарстана.
В результате республиканский банк крови пополнился на 54 литра. Стоит отметить, что акция была приурочена к Международному женскому дню.
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