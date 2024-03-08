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Республиканский банк крови пополнился на 54 литра

10:45, 08.03.2024

137 человек присоединились к донорской акции «Расцветай, добро», которая прошла в Республиканском центре крови Министерства здравоохранения Татарстана.

В результате республиканский банк крови пополнился на 54 литра. Стоит отметить, что акция была приурочена к Международному женскому дню.

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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