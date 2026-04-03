Метшин поручил найти площадку для испытаний дронов

«АИМ» выпускает около 1000 беспилотников в месяц и разрабатывает наземные платформы

Мэр Ильсур Метшин посетил предприятие «АИМ» в Казани, где производят наземные и летающие дроны для СВО и гражданских задач, сообщает мэрия Казани.

Компания начала деятельность в 2023 году как волонтерский проект, занимавшийся 3D-печатью комплектующих для фронта. Сейчас на предприятии работает полный цикл производства — от проектирования до сборки, выпуск около 1000 дронов в месяц. Аппараты используют ИИ и оптическую навигацию, наземные роботы — системы машинного зрения и следования, разработан также дрон-перехватчик «Зилант».

Предприятие обозначило потребности для роста: создание полигона для испытаний и помощь в логистике. Метшин взял вопрос под контроль и поручил подобрать безопасный объект для испытаний.



Ариана Ранцева