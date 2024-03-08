Рустам Минниханов открыл в Богатых Сабах международные соревнования по настольному теннису

Сегодня в Богатых Сабах стартовали международные соревнования по настольному теннису и открытые лично-командные республиканские соревнования по этому виду спорта. В церемонии открытия принял участие Рустам Минниханов.

Турнир проходит с 7 по 10 марта и включен в официальный календарный план Министерства спорта РФ. С этого года соревнования приобрели международный статус. В них участвуют 278 сильнейших спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана и Китая.

Рустам Минниханов подчеркнул, что с каждым годом уровень и значимость турнира неизменно растет. Он также добавил, что сегодня в республике настольный теннис пользуется большой популярностью: им занимаются порядка 50 тысяч человек.

— Рад приветствовать всех спортсменов на традиционных соревнованиях по настольному теннису. Желаю всем спортсменам удачи и красивых побед, а болельщикам — ярких эмоций и незабываемых впечатлений, — сказал Рустам Минниханов.

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Нафиса Миннехузина