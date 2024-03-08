Правительство Татарстана потратит больше денег на мировых судей
Кабинет министров Татарстана внес изменения в постановление «Об утверждении нормативов материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Республики Татарстан».
Согласно нововведениям, расходы на обеспечение деятельности мировых судей будут финансироваться из государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».
Также в нормативы материально-технического оснащения внесли техническую поправку. В третьей графе пункта 3.1.15 раздела III нормативы «188» заменили на «190».
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