За ночь над территорией России сбили 85 БПЛА — есть пострадавшие

Так, в Тольятти пострадал рабочий предприятия, а в Таганроге погиб человек, еще четверо пострадали

За ночь российские ПВО уничтожили над территорией страны 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, над акваторией Черного моря и в Крыму, сообщает Минобороны.

Напомним, что в Тольятти в Самарской области пострадал рабочий промышленного предприятия из-за атаки БПЛА. Ночью в городе произошла атака беспилотников, было зафиксировано попадание дрона в крышу многоквартирного дома.

Помимо этого, в Ростовской области в Таганроге погиб один человек, еще четверо пострадали.

— В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы. В настоящий момент возгорание локализовано, — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Наталья Жирнова