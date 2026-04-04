Рейс Казань — Пхукет, который задержали на 18 часов, вылетел из столицы Татарстана

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила, что задержка произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту и позднего прибытия самолета из Самары 3 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила, что задержка рейса Казань — Пхукет произошла из-за неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту Казани и позднего прибытия самолета из Самары 3 апреля. Рейс должен был отправиться в 18:40 мск накануне.

Сообщается, что в период ожидания вылета пассажирам были предоставлены все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам. 3 апреля их обеспечили прохладительными напитками, горячим питанием и предложили размещение в гостинице. 4 апреля в аэропорту Казани пассажирам также предоставлялись напитки и горячее питание.

Обновленное время вылета рейса — 4 апреля в 12:50 по московскому времени. Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, самолет вылетел.

Наталья Жирнова