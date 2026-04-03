Минобороны: за 4 часа сбиты 40 украинских БПЛА

Беспилотники перехвачены силами ПВО с 16:00 до 20:00 мск 3 апреля

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 16:00 до 20:00 мск 3 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были перехвачены и сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей, а также Республики Крым.



Ариана Ранцева